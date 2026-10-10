La nuova rubrica porta Domenica In fuori dallo studio, nelle case e nelle piazze d'Italia. Domenica 11 ottobre la tavola si apparecchia in Puglia, mentre Al Bano è ospite di Mara Venier.

Tra le novità della stagione di Domenica In c'è "Il pranzo della domenica", la rubrica in cui Savino Zaba si collega ogni settimana da un angolo diverso d'Italia. Domenica 11 ottobre 2026 la tappa è Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, paese natale di Al Bano, che nella stessa puntata è ospite in studio.

Il pranzo della domenica, la novità di Domenica In

Domenica In e il pranzo della domenica vanno insieme da sempre. Il programma di Rai 1 arriva nelle case proprio quando le famiglie si alzano da tavola, e quest'anno ha deciso di sedersi a quella tavola insieme a loro.

Con "Il pranzo della domenica" la trasmissione esce dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma e va a cercare l'Italia dove si ritrova la domenica: in casa, in famiglia, nei luoghi che custodiscono le tradizioni di ogni territorio. È uno spazio che parla al pubblico di Domenica In con il suo stesso linguaggio.

Le tappe: dalla Calabria alla Romagna, ora la Puglia

La rubrica ha debuttato il 27 settembre con la prima puntata della stagione, collegandosi dalla casa di una famiglia in Calabria.

Il 4 ottobre il viaggio è salito sulla Riviera romagnola, dove ad aspettare Zaba c'erano Mirko Casadei e la sua orchestra. Domenica 11 ottobre si scende in Puglia, a Cellino San Marco.

Puntata Data Tappa Prima 27 settembre 2026 La casa di una famiglia in Calabria Seconda 4 ottobre 2026 Riviera romagnola, con Mirko Casadei e la sua orchestra Terza 11 ottobre 2026 Cellino San Marco, in Puglia

Cellino San Marco e Al Bano nella stessa puntata

La tappa di domenica crea un filo tra lo studio e il collegamento. Mentre Savino Zaba è a Cellino San Marco, a Roma Mara Venier accoglie Al Bano, che in quel paese è nato.

Il cantautore si racconta tra carriera e vita privata e canta dal vivo "È la mia vita" e "Nel sole", accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Savino Zaba, la voce giusta per raccontare l'Italia a tavola

A guidare il viaggio c'è Savino Zaba, volto e voce di lunga esperienza tra Rai Radio e televisione. Porta nella rubrica il tono caldo e familiare di chi racconta da anni la quotidianità degli italiani al microfono.

Con lui Domenica In trova un inviato capace di entrare nelle case con discrezione e di far sentire il pubblico seduto alla stessa tavola.

Quando va in onda Domenica In

La terza puntata di Domenica In va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Conduce Mara Venier con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Che cos'è "Il pranzo della domenica" di Domenica In?

"Il pranzo della domenica" è una delle novità della stagione 2026 di Domenica In su Rai 1. Ogni settimana l'inviato Savino Zaba si collega da un luogo diverso d'Italia: la Calabria il 27 settembre, la Riviera romagnola con Mirko Casadei il 4 ottobre, Cellino San Marco l'11 ottobre.

Dove si collega Savino Zaba a Domenica In l'11 ottobre 2026?

Domenica 11 ottobre 2026 Savino Zaba si collega con Domenica In da Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, per la rubrica "Il pranzo della domenica". È il paese natale di Al Bano, ospite in studio di Mara Venier nella stessa puntata su Rai 1.

Chi è l'inviato del pranzo della domenica di Domenica In?

L'inviato de "Il pranzo della domenica" è Savino Zaba, conduttore radiofonico e televisivo nato a Cerignola. Nella stagione 2026 di Domenica In si collega ogni settimana da una regione diversa, portando la trasmissione di Mara Venier nelle case e tra le tradizioni del territorio.

A che ora va in onda Domenica In l'11 ottobre 2026?

Domenica In va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Conduce Mara Venier con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay.