Nella quarta puntata su Rai 1 l'intervista alla giudice di Ballando con le stelle, il nuovo singolo di Orietta Berti, il film di Edoardo Leo e le imitazioni di Andrea Perroni. In studio con Mara Venier ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Barbara d'Urso è l'ospite principale della quarta puntata di Domenica In, in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 14 su Rai 1. Mara Venier, con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, accoglie anche Orietta Berti con Nina Zilli e Danti, Edoardo Leo e Andrea Perroni. Nello spazio attualità si parla delle aggressioni avvenute a Roma.

L'intervista a Barbara d'Urso

Barbara d'Urso, in queste settimane giudice di Ballando con le stelle, è protagonista di un'ampia intervista con Mara Venier. La conduttrice si racconta tra carriera e vita privata.

Orietta Berti, Nina Zilli e Danti

Orietta Berti presenta il nuovo singolo Maledetto settembre e si esibisce in studio insieme a Nina Zilli e al rapper Danti.

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Lo spazio attualità

Mara Venier e Tommaso Cerno commentano le aggressioni avvenute a Roma da parte di due minorenni a bordo di una minicar. In studio ci sono i giornalisti Piero Sansonetti e Ilenia Petracalvina e la psicologa Flaminia Bolzan.

Andrea Perroni e Tale e Quale Show

L'attore e cabarettista Andrea Perroni racconta la sua esperienza a Tale e Quale Show e si esibisce in alcune delle sue imitazioni.

Amici Miei, Enzo Miccio ed Edoardo Leo

Nello spazio Amici Miei arrivano alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo, insieme a Enzo Miccio e alla sua classifica Top5.

Edoardo Leo presenta il film Se ami qualcuno dillo, diretto da Marco Bonini, di cui è anche coproduttore.

Il pranzo della domenica

Per Il pranzo della domenica Savino Zaba è a San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo. La puntata è accompagnata dalla nuova band, con il nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Dove vedere Domenica In

Domenica In va in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la conduzione di Mara Venier. La puntata si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Domenica In del 18 ottobre 2026?

Domenica 18 ottobre 2026 alle 14 su Rai 1 Mara Venier ospita a Domenica In Barbara d'Urso, Orietta Berti con Nina Zilli e Danti, Edoardo Leo e Andrea Perroni. In studio ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Per l'attualità intervengono Piero Sansonetti, Ilenia Petracalvina e la psicologa Flaminia Bolzan.

Di cosa parla Barbara d'Urso a Domenica In?

Nella puntata di Domenica In del 18 ottobre 2026 Barbara d'Urso è protagonista di un'ampia intervista con Mara Venier, nella quale si racconta tra carriera e vita privata. La conduttrice è in queste settimane impegnata come giudice di Ballando con le stelle, il sabato sera su Rai 1.

Cosa presenta Orietta Berti a Domenica In?

Orietta Berti è ospite di Domenica In il 18 ottobre 2026 per presentare il suo nuovo singolo, Maledetto settembre. In studio si esibisce insieme a Nina Zilli e al rapper Danti. Nella stessa puntata Edoardo Leo presenta il film Se ami qualcuno dillo, diretto da Marco Bonini.

Dove si trova Il pranzo della domenica il 18 ottobre?

Domenica 18 ottobre 2026 Il pranzo della domenica, lo spazio di Domenica In affidato a Savino Zaba, si sposta a San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo. La puntata, condotta da Mara Venier su Rai 1 dalle 14, è accompagnata dalla nuova band con il frontman Timothy Cavicchini.