Seconda puntata con Mara Venier, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. In studio anche Monica Guerritore, Simona Ventura e Francesca Fialdini, collegamento con Tennis & Friends in chiusura.

I Pooh sono tra gli ospiti della seconda puntata di "Domenica In", in onda domenica 4 ottobre alle 14 su Rai 1. Mara Venier, con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, conduce in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma un pomeriggio che passa dalla musica al commento sul debutto di "Ballando con le stelle", fino al caso Garlasco.

I Pooh tra i grandi successi e il nuovo libro

Il gruppo si esibirà con alcuni dei suoi grandi successi, come "Uomini soli", "Pensiero" e "Chi fermerà la musica". In studio i Pooh presenteranno anche il loro nuovo libro, "Banda nel vento".

Lo spazio "Amici miei" sarà interamente dedicato alla prima puntata di "Ballando con le stelle", in onda sabato sera su Rai 1. A commentarla in studio ci saranno Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini, Jimmy Ghione, Simona Ventura, Francesca Fialdini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Il caso Garlasco con Salvo Sottile

Per lo spazio dedicato all'attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco con Salvo Sottile, Rita Cavallaro e, in collegamento, il generale Luciano Garofano.

La Top5 di Miccio, il pranzo in Romagna e Tennis & Friends

Enzo Miccio, nella sua Top5, commenterà le ultime notizie di moda e spettacolo. Per il "Pranzo della domenica" l'inviato Savino Zaba si collegherà dalla Riviera romagnola, dove ci sarà Mirko Casadei con la sua orchestra.

In chiusura di puntata Mara Venier si collegherà con il Foro Italico di Roma per la quindicesima edizione di "Tennis & Friends". In studio anche la nuova band con il suo nuovo frontman, Timothy Cavicchini.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Domenica In del 4 ottobre 2026?

Domenica 4 ottobre 2026 a "Domenica In" ci sono i Pooh, poi Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini, Jimmy Ghione, Simona Ventura, Francesca Fialdini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra per "Ballando con le stelle". Sul caso Garlasco intervengono Salvo Sottile, Rita Cavallaro e Luciano Garofano.

Cosa cantano i Pooh a Domenica In?

A "Domenica In" del 4 ottobre 2026 i Pooh si esibiscono con alcuni grandi successi, tra cui "Uomini soli", "Pensiero" e "Chi fermerà la musica". In studio presentano anche il loro nuovo libro, "Banda nel vento".

A che ora inizia Domenica In il 4 ottobre?

"Domenica In" va in onda domenica 4 ottobre 2026 alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Conduce Mara Venier con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. È la seconda puntata della nuova stagione.