Mara Venier accoglie Al Bano tra carriera, vita privata e musica dal vivo. In studio anche il cinema di Pasotti e Caiazzo e lo spazio sulla seconda puntata di Ballando con le stelle.

La terza puntata di Domenica In va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 14.00 su Rai 1 con Mara Venier, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Ospite principale Al Bano, che si racconta e canta dal vivo. In studio Papaleo e Pasotti, Massimiliano Caiazzo, il commento a Ballando con le stelle e due ragazzi sopravvissuti a Crans-Montana.

Quando va in onda Domenica In

La terza puntata della stagione va in onda domenica 11 ottobre alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Conduce Mara Venier con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay.

Al Bano tra carriera e vita privata

Il primo ospite è Al Bano. Il cantautore ripercorre la sua carriera e parla della sua vita privata.

Al Bano si esibisce anche dal vivo con "È la mia vita" e "Nel sole", accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Amici miei: la Top5 di Ballando con le stelle

Nello spazio "Amici miei" si commenta la seconda puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 10 ottobre su Rai 1.

In studio ci sono Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Riccardo Rossi, Francesca Fialdini, Rosanna Lambertucci, Moreno Amantini ed Enzo Miccio, chiamati a stilare una Top5 sul programma.

Il cinema: Papaleo e Pasotti, Caiazzo e Pino Daniele

Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti presentano "Sotto a chi tocca", il film diretto da Pasotti.

Massimiliano Caiazzo arriva invece con "Je so' pazzo", il film dedicato a Pino Daniele per la regia di Nicola Prosatore.

Lo spazio di attualità: i ragazzi sopravvissuti a Crans-Montana

Mara Venier e Tommaso Cerno ospitano Leonardo Bove e Kean Talingdan, due dei ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana. Con loro in studio ci sono le rispettive mamme.

Il pranzo della domenica e la nuova band

Per la rubrica "Il pranzo della domenica" Savino Zaba si collega da Cellino San Marco.

Ad accompagnare la puntata c'è la nuova band del programma, con il nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Domenica In l'11 ottobre 2026?

Domenica 11 ottobre 2026 a Domenica In ci sono Al Bano, Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti, Massimiliano Caiazzo e Leonardo Bove e Kean Talingdan, sopravvissuti al rogo di Crans-Montana. Nello spazio su Ballando con le stelle anche Eugenio Finardi, Alessandro Matri e Francesca Fialdini.

A che ora va in onda Domenica In domenica 11 ottobre?

Domenica In va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Conduce Mara Venier con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay.

Cosa canta Al Bano a Domenica In?

Nella puntata di Domenica In dell'11 ottobre 2026 Al Bano canta dal vivo "È la mia vita" e "Nel sole", accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Con Mara Venier il cantante ripercorre anche la sua carriera e parla della sua vita privata.

Quali film vengono presentati a Domenica In l'11 ottobre?

Domenica 11 ottobre 2026 a Domenica In Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti presentano "Sotto a chi tocca", diretto da Pasotti. Massimiliano Caiazzo presenta "Je so' pazzo", il film dedicato a Pino Daniele con la regia di Nicola Prosatore. Conduce Mara Venier su Rai 1.