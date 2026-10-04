Quattro ricette dolci con la polpa di zucca, pensate per la festa del 31 ottobre e per le colazioni d'autunno. Ingredienti semplici, dosi precise e qualche trucco per una polpa asciutta.

La zucca non è solo vellutate e risotti. Con la sua polpa dolce e il colore acceso è perfetta anche per i dolci, e in vista di Halloween, sabato 31 ottobre, diventa l'ingrediente simbolo della stagione. Ecco quattro ricette facili, dalla colazione alla merenda, tutte con la stessa base: la purea di zucca fatta in casa.

La base per tutte le ricette: la purea di zucca

Per i dolci serve una polpa asciutta e dolce. Le varietà più adatte sono la Delica e la Butternut, che hanno meno acqua. Taglia la zucca a fette, elimina semi e filamenti e cuocila in forno a 180 gradi per circa 40 minuti, finché la polpa è tenera. Quando è tiepida, togli la buccia e frulla fino a ottenere una crema liscia. Se resta acquosa, lasciala scolare per mezz'ora in un colino.

Da circa 600 grammi di zucca cruda si ottengono più o meno 400 grammi di purea, la quantità che serve per due delle ricette qui sotto.

Muffin alla zucca e cannella

Soffici e profumati, sono perfetti per la colazione e per la festa di Halloween.

Ingredienti per 12 muffin: 250 g di farina 00, 200 g di purea di zucca, 120 g di zucchero di canna, 2 uova, 80 ml di olio di semi, 80 ml di latte, 1 bustina di lievito per dolci, 1 cucchiaino di cannella, un pizzico di sale.

Preparazione: sbatti le uova con lo zucchero, poi aggiungi olio, latte e purea di zucca. In un'altra ciotola mescola farina, lievito, cannella e sale, quindi uniscili al composto liquido senza lavorare troppo. Riempi i pirottini per due terzi e cuoci in forno statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Fai la prova stecchino prima di sfornare.

Crostata di zucca

È la versione italiana della pumpkin pie: guscio di frolla e ripieno cremoso alle spezie.

Ingredienti per una tortiera da 24 cm: 1 rotolo di pasta frolla, 400 g di purea di zucca, 2 uova, 100 g di zucchero, 150 ml di panna da cucina o latte intero, 1 cucchiaino di cannella, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere, un pizzico di noce moscata.

Preparazione: fodera la tortiera con la frolla e bucherella il fondo. Mescola la purea con uova, zucchero, panna e spezie fino a ottenere una crema omogenea. Versala nel guscio e cuoci in forno statico a 175 gradi per 45-50 minuti, finché il ripieno è rappreso al centro. Lasciala raffreddare del tutto prima di tagliarla.

Biscotti morbidi alla zucca e gocce di cioccolato

Ideali per i bambini e da regalare durante la festa.

Ingredienti per circa 20 biscotti: 280 g di farina 00, 120 g di purea di zucca, 100 g di burro morbido, 100 g di zucchero di canna, 1 uovo, 80 g di gocce di cioccolato, mezza bustina di lievito per dolci, 1 cucchiaino di cannella.

Preparazione: lavora il burro con lo zucchero, poi aggiungi l'uovo e la purea. Incorpora farina, lievito e cannella e, alla fine, le gocce di cioccolato. Con un cucchiaio forma delle palline e disponile distanziate sulla teglia con carta forno. Cuoci a 180 gradi per 12-15 minuti: devono restare morbidi al centro.

Pancake alla zucca

Per una colazione d'autunno colorata, da servire con sciroppo d'acero o miele.

Ingredienti per circa 10 pancake: 150 g di farina 00, 150 g di purea di zucca, 1 uovo, 200 ml di latte, 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaino di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di cannella, burro per la padella.

Preparazione: sbatti l'uovo con latte, zucchero e purea, poi aggiungi farina, lievito e cannella. Scalda una padella antiaderente unta con un velo di burro, versa un mestolino di impasto e cuoci finché compaiono le bollicine in superficie. Gira il pancake e cuoci ancora per un minuto.

Come decorarli per Halloween

Con poco si trasformano in dolci a tema. Sui muffin puoi stendere un velo di glassa all'arancia e disegnare con il cioccolato fuso facce da zucca o ragnatele. Sulla crostata bastano le formine: ritaglia dalla frolla avanzata pipistrelli o piccole zucche e appoggiale sul ripieno a metà cottura. Per i biscotti, qualche goccia di cioccolato in più diventa occhi e bocca.

Domande frequenti

Quale zucca usare per i dolci?

Per i dolci sono adatte le zucche a polpa dolce e asciutta, come la Delica e la Butternut. La polpa va cotta in forno e frullata fino a ottenere una purea liscia. Se è troppo acquosa conviene scolarla in un colino per mezz'ora prima di usarla.

Si può usare la purea di zucca in scatola?

Sì, la purea di zucca in scatola può sostituire quella fatta in casa nelle stesse dosi. Conviene scegliere quella senza zuccheri o spezie aggiunte e controllare la consistenza: se è molto densa, nei muffin e nei pancake si può aggiungere un goccio di latte in più.

Quanto si conservano i dolci alla zucca?

I muffin e i biscotti alla zucca si conservano per 3-4 giorni in un contenitore ermetico. La crostata, per il ripieno a base di uova e panna, va tenuta in frigorifero e consumata entro 2-3 giorni. I pancake sono più buoni appena fatti.