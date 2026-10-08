Su Rai 1 vanno in onda gli episodi "Coordinazione" e "Maledetto lunedì": Andrea Fanti riapre lo scontro con il direttore sanitario e, mentre Giulia è lontana dal Policlinico, riporta Medicina Interna al vecchio modello.

Doc - Nelle tue mani 4 torna stasera, giovedì 8 ottobre 2026, alle 21.30 su Rai 1 con la seconda serata della stagione, che comprende gli episodi 3 e 4. Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, entra di nuovo in rotta di collisione con il direttore sanitario Stefano Campigli. Nel frattempo un'indagine allontana Giulia dall'ospedale e il reparto finisce sotto pressione.

Episodio 3, "Coordinazione"

Nuove scoperte su Stefano Campigli riaccendono l'ostilità di Andrea verso il direttore sanitario. La reazione del medico rischia però di ricadere su Giulia Giordano, primaria di Medicina Interna, e di mettere in pericolo un progetto a cui lavora da tempo.

Riccardo Bonvegna intanto viene scelto dalla Dirigenza per una campagna a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale. La nuova visibilità complica il suo lavoro sul caso di un paziente, un ex vigile del fuoco.

Episodio 4, "Maledetto lunedì"

Gli sviluppi di un'indagine portano Giulia e Campigli lontano dal Policlinico Ambrosiano, e la loro vicinanza irrita Damiano. Andrea approfitta dell'assenza dei due per riportare Medicina Interna all'organizzazione che aveva prima del suo allontanamento e autorizza nuovi ricoveri. I pazienti aumentano, crescono tensioni e malcontento nella squadra, e Martina rischia di pagare il prezzo più alto.

Il cast di Doc 4

Accanto a Luca Argentero (Andrea Fanti) tornano Matilde Gioli (Giulia Giordano), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Laura Cravedi (Martina Carelli), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Giovanni Scifoni (Enrico Sandri), Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi) ed Elisa Wong (Lin Wang).

Le new entry sono Gabriele Falsetta nel ruolo di Stefano Campigli, Cristina Marino (Lidia Morganti, dottoressa a gettone), Irene Ferri (Paola Grandi, direttrice generale), Sara Mondello (Claudia Cinone), Alessandro Piavani (lo specializzando Matteo Pellegrini) e Andrea Pennacchi (Dante Pellegrini).

La stagione e gli ascolti

Nella quarta stagione Andrea torna al Policlinico dopo più di un anno passato accanto alla ex moglie Agnese, malata. Trova un reparto dimezzato dai tagli imposti da Campigli per salvare l'ospedale e, con Matteo Pellegrini, indaga su alcune morti sospette.

Il debutto del 1° ottobre ha raccolto 3.979.000 spettatori con il 26,4% di share. La stagione conta 16 episodi in otto serate, con il finale previsto giovedì 19 novembre. La serie è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, con la regia di Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay.

Domande frequenti

A che ora va in onda Doc 4 stasera 8 ottobre 2026?

Doc - Nelle tue mani 4 va in onda stasera, giovedì 8 ottobre 2026, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La serata propone gli episodi 3 e 4 della stagione, intitolati "Coordinazione" e "Maledetto lunedì", con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti.

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Cosa succede in Doc 4 nella puntata dell'8 ottobre?

Nell'episodio "Coordinazione" nuove scoperte su Campigli riaccendono lo scontro con Andrea, e Giulia rischia di perdere un suo progetto. In "Maledetto lunedì" Giulia e Campigli lasciano il Policlinico per un'indagine e Andrea riporta Medicina Interna al vecchio modello, con nuove tensioni nella squadra.

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Chi interpreta Stefano Campigli in Doc 4?

Stefano Campigli, il nuovo direttore sanitario del Policlinico Ambrosiano, è interpretato da Gabriele Falsetta. È una delle new entry della quarta stagione, insieme a Cristina Marino, Irene Ferri, Sara Mondello, Alessandro Piavani e Andrea Pennacchi.

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Quante puntate ha Doc - Nelle tue mani 4?

La quarta stagione di Doc - Nelle tue mani conta 16 episodi da circa 50 minuti, trasmessi in otto prime serate su Rai 1. Il debutto è andato in onda il 1° ottobre 2026 e il finale di stagione è previsto per giovedì 19 novembre.