Torna stasera, giovedì 29 ottobre, Doc - Nelle tue mani 4 con Luca Argentero. Su Rai 1 alle 21.30 vanno in onda il nono e il decimo episodio, «Paura di volare» e «Ciglia». Giulia commette un errore che rischia di costare caro al reparto, mentre Andrea riceve un'offerta inattesa. All'Ambrosiano proseguono i furti di morfina.

Episodio 9, «Paura di volare»

Giulia commette un errore che potrebbe avere conseguenze gravi per il reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Si confida con Andrea Fanti, che la spinge a dire la verità.

Intanto Claudia deve decidere se rivelare a Damiano quello che ha visto.

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Per Doc arriva poi un'offerta inaspettata, che potrebbe far saltare i suoi piani e complicare ancora di più il rapporto con Giulia.

Episodio 10, «Ciglia»

Giulia prova a sostenere una decisione di Andrea, ma lui la scavalca: dispone il ricovero di una ragazza colpita dalla sindrome dello scafandro, o sindrome locked-in, per la quale sembra non esserci più nulla da fare.

All'Ambrosiano, intanto, proseguono i furti di morfina. Giulia e Teresa decidono di indagare in prima persona per scoprire il responsabile.

Il cast

Protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. Con lui, tra gli altri, Matilde Gioli (Giulia Giordano), Marco Rossetti (Damiano Cesconi) ed Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi).

Dove vedere Doc 4

L'appuntamento è su Rai 1 alle 21.30, con due episodi a serata. La puntata si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Cosa succede stasera a Doc - Nelle tue mani 4?

Giovedì 29 ottobre 2026 su Rai 1 vanno in onda gli episodi 9 e 10, «Paura di volare» e «Ciglia». Giulia commette un errore che rischia di danneggiare il reparto, Andrea riceve un'offerta inattesa e ricovera una giovane con la sindrome dello scafandro. Giulia e Teresa indagano sui furti di morfina.

A che ora inizia Doc 4 stasera?

Doc - Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 29 ottobre 2026 alle 21.30 su Rai 1, con il nono e il decimo episodio della stagione, «Paura di volare» e «Ciglia». La serie con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti è disponibile anche in streaming su RaiPlay.