Giovedì 22 ottobre 2026 torna su Rai 1 DOC - Nelle tue mani con la quarta serata della quarta stagione. Dalle 21.30 vanno in onda gli episodi 7 e 8, Mostri e Pinocchio. Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, continua lo scontro con il direttore sanitario Campigli, mentre Damiano trema per il nipote Pietro.

Quando va in onda

La quarta puntata di DOC - Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 22 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.30, con due episodi. La serie si può seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, dove resta poi disponibile on demand.

La quarta stagione conta 16 episodi, distribuiti in otto serate.

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Episodio 7, Mostri: la paziente misteriosa

Al Policlinico Ambrosiano Riccardo deve occuparsi di una giovane paziente che non vuole dire nulla di sé, e questo rende il caso più difficile da decifrare. Intanto il suo ruolo di tutor è messo alla prova dalla gelosia per il rapporto tra Matteo e Martina.

Damiano vive ore difficili: in reparto arriva il nipote Pietro, le cui condizioni lo preoccupano. Per un medico, vedere una persona cara passare dall'altra parte, da familiare a paziente, è una prova durissima. Giulia gli resta accanto.

Episodio 8, Pinocchio: Fanti contro Campigli

Andrea Fanti non smette di indagare su Stefano Campigli, il nuovo direttore sanitario, convinto che nasconda qualcosa. L'occasione arriva con il ricovero di una parente di Campigli, che potrebbe aiutare Fanti a portare alla luce i segreti del suo passato.

A complicare le cose c'è il rapporto sempre più stretto tra Campigli e Giulia, che preoccupa Andrea.

Il cast

Personaggio Interprete Andrea Fanti Luca Argentero Giulia Matilde Gioli Riccardo Bonvegna Pierpaolo Spollon Damiano Cesconi Marco Rossetti

DOC - Nelle tue mani è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Domande frequenti

Quando va in onda DOC - Nelle tue mani 4 questa settimana?

DOC - Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 22 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1, dalle 21.30, con gli episodi 7 e 8, intitolati Mostri e Pinocchio. È la quarta serata della stagione, che conta 16 episodi in otto puntate. In streaming la serie è disponibile su RaiPlay, in diretta e on demand.

Cosa succede negli episodi Mostri e Pinocchio di DOC 4?

Negli episodi del 22 ottobre di DOC 4 Riccardo cura una giovane paziente che non vuole parlare di sé, mentre Damiano è in ansia per il nipote Pietro, ricoverato in reparto. Andrea Fanti approfitta del ricovero di una parente del direttore sanitario Campigli per indagare sul suo passato.

Chi è Campigli in DOC 4?

Stefano Campigli è il nuovo direttore sanitario del Policlinico Ambrosiano nella quarta stagione di DOC - Nelle tue mani, il personaggio con cui si scontra Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Negli episodi del 22 ottobre Fanti indaga sul suo passato, mentre Campigli si avvicina sempre di più a Giulia.