Luca Argentero torna su Rai 1 con il quinto e il sesto episodio della quarta stagione: un paziente in attesa di un trapianto di rene, il passato nascosto di Cesconi e il ritorno di Federico che scuote il reparto.

Giovedì 15 ottobre 2026 va in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata di Doc - Nelle tue mani 4, con Luca Argentero nei panni del primario Andrea Fanti. In programma il quinto episodio, «Samaritani», e il sesto, «Era mio padre». Al centro il ritorno di Federico in reparto.

Episodio 5, «Samaritani»

Giulia e Damiano si occupano del caso di un paziente in attesa di un trapianto di rene. Intanto l'arrivo della radiologa Claudia mette in difficoltà Cesconi, che con lei ha un passato tenuto nascosto ai colleghi.

Doc, dal canto suo, cerca di rimettersi in sesto ma viene affidato a Lidia, la dottoressa a gettone con cui non va d'accordo.

Episodio 6, «Era mio padre»

Il ritorno di Federico scuote il reparto. Lin è turbata dalle condizioni dell'amico, mentre Martina, ancora scossa dall'aggressione subita, fatica a stargli accanto.

Doc prova a trovare una soluzione per lui, ma Giulia e Campigli temono che il legame con Federico possa riportare a galla un segreto custodito da tempo.

Il cast

Accanto a Luca Argentero ci sono Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong, Alessandro Piavani e Gabriele Falsetta, con Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni.

Dove vedere Doc - Nelle tue mani

La serie va in onda il giovedì in prima serata su Rai 1, con due episodi a serata. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay. Le prime due puntate della quarta stagione sono andate in onda l'1 e l'8 ottobre.

Domande frequenti

Quando va in onda Doc - Nelle tue mani 4 il 15 ottobre?

La terza puntata di Doc - Nelle tue mani 4 va in onda giovedì 15 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1. In programma il quinto episodio, «Samaritani», e il sesto, «Era mio padre», con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. La puntata è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Cosa succede in Doc - Nelle tue mani il 15 ottobre?

Nella puntata di Doc - Nelle tue mani del 15 ottobre 2026 Giulia e Damiano seguono un paziente in attesa di un trapianto di rene, Cesconi deve fare i conti con il passato nascosto con la radiologa Claudia e il ritorno di Federico mette in agitazione il reparto, tra la preoccupazione di Lin e le difficoltà di Martina.

Chi c'è nel cast di Doc - Nelle tue mani 4?

Nel cast di Doc - Nelle tue mani 4 ci sono Luca Argentero, protagonista nel ruolo del primario Andrea Fanti, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong, Alessandro Piavani e Gabriele Falsetta, con Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni. La serie va in onda il giovedì su Rai 1.