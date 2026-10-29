C'è un momento di cui si parla pochissimo quando si racconta il successo dei farmaci della famiglia dei GLP-1, quella di cui fa parte semaglutide: il giorno dopo l'ultima dose. Eppure è proprio lì che si decide quanto dei risultati resterà. Lo dicono gli studi, e lo conferma chi ogni giorno accompagna le persone in questo percorso.

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Il contesto è cambiato in fretta. Dal 3 ottobre 2025 l'Italia riconosce per legge l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante (legge n. 149/2025), il primo paese al mondo a farlo. A fine agosto la Società europea di cardiologia (ESC) e l'Associazione renale europea (ERA) hanno pubblicato le prime linee guida sul legame tra cuore e reni, e a fine settembre il congresso europeo sul diabete (EASD), ospitato a Milano, ha aggiunto nuovi dati su questi farmaci. Il messaggio di fondo è uno: il peso non è una questione di forza di volontà né di estetica, ma di salute. E la salute, si sa, si costruisce con le abitudini.

Le nuove linee guida europee consigliano a chi riceve una diagnosi di malattia cardiovascolare due esami semplici per controllare i reni: uno del sangue, che stima quanto bene filtrano (eGFR), e uno delle urine, che misura quanta albumina, una proteina, si perde (uACR). In Europa, secondo la Società europea di cardiologia, circa 100 milioni di persone hanno una malattia renale cronica, e tutte hanno un rischio cardiovascolare più alto.

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Semaglutide viene raccomandata, insieme a un altro farmaco, finerenone, per chi ha diabete di tipo 2, malattia renale cronica e albuminuria, cioè una perdita di albumina con le urine che indica un danno ai reni. Le linee guida considerano i GLP-1 anche per chi ha malattia renale cronica, obesità e scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata, una forma in cui il cuore è più rigido e fatica a riempirsi di sangue. Non è quindi un'indicazione per tutti, ma per profili precisi.

I numeri che hanno convinto gli esperti sono importanti. Nello studio FLOW, su 3.533 persone con diabete di tipo 2 e malattia renale, semaglutide 1 mg a settimana ha ridotto del 24% il rischio di un peggioramento serio dei reni e del 18% quello di infarto non fatale, ictus non fatale o morte cardiovascolare. Nello studio SELECT, su oltre 17.600 persone con sovrappeso o obesità e malattia cardiovascolare senza diabete, semaglutide 2,4 mg ha ridotto del 20% infarti, ictus e morti cardiovascolari, e in un'analisi successiva del 22% gli esiti renali. Nello studio OASIS 4, su 307 adulti, la versione in compressa da 25 mg ha portato a un calo medio del peso del 13,6% in 64 settimane contro il 2,2% del placebo, e del 16,6% tra chi ha seguito la terapia con regolarità, secondo i dati diffusi dall'azienda promotrice.

E non sono profili lontani dalla vita di tutti i giorni. Secondo una revisione pubblicata su Kidney International, l'obesità quasi raddoppia il rischio di malattia renale, e nei paesi industrializzati circa il 25% dei casi nelle donne e il 14% negli uomini sarebbe legato al peso in eccesso. La maggior parte delle persone con scompenso a frazione di eiezione preservata vive con sovrappeso o obesità: nello studio STEP-HFpEF semaglutide 2,4 mg ha migliorato sintomi, vita quotidiana e capacità di fare esercizio. E lo studio SMART ha osservato, in persone con obesità e malattia renale ma senza diabete, una riduzione del 52% della perdita di albumina in 24 settimane: un primo segnale, da confermare con studi più lunghi.

La domanda sulla sicurezza

Una delle preoccupazioni più diffuse riguarda il pancreas. A Milano è stato presentato uno studio sui registri sanitari di Danimarca, Svezia e Norvegia (registro EMA, EU PAS 37258): tra le persone con diabete di tipo 2, chi aveva iniziato semaglutide non ha avuto un rischio di tumore al pancreas più alto rispetto a chi aveva iniziato altri farmaci per il diabete. «Il dato è rassicurante, ma va interpretato con prudenza: è un primo dato osservazionale, che dovrà essere confermato da studi con un periodo di osservazione più lungo», commenta Roberta Zelaschi, medico specialista in scienza dell'alimentazione e dietologa nei percorsi di gestione del peso di Serenis Nutrizione. «Per chi è già in terapia, non è un motivo per sospendere o modificare il farmaco senza parlarne con il medico». In assenza di sintomi o di un rischio familiare, spiega la dottoressa, non servono controlli del pancreas di routine; è bene invece rivolgersi al medico in caso di dolori addominali persistenti o intensi, dolore che si irradia alla schiena, ittero (pelle giallastra), febbre o vomito.

Dimagrire bene: proteggere i muscoli

Chi perde peso non perde solo grasso. In un'analisi dello studio STEP 1, condotta su 140 persone con obesità in terapia con semaglutide 2,4 mg e misurata con la densitometria (DXA), dopo 68 settimane il peso era sceso in media del 15%: il grasso del 19,3%, il grasso viscerale intorno agli organi della pancia del 27,4%, la massa magra del 9,7%. Circa il 40% dei chili persi era massa magra. Il grasso, però, è calato più in fretta, e la quota di massa magra sul peso totale è salita di 3 punti; inoltre massa magra non vuol dire solo muscoli, ma anche acqua, organi, ossa e tessuto connettivo.

«È un segnale da monitorare», avverte Zelaschi. Il rischio aumenta con porzioni troppo ridotte, pasti saltati e poche proteine, soprattutto in chi è anziano, fragile o sedentario. Per questo la dottoressa consiglia di guardare oltre il numero sulla bilancia: «nella pratica clinica, vale la pena monitorare non solo il peso, ma anche la composizione corporea mediante bioimpedenziometria», insieme alla forza e alla funzionalità fisica.

Le due abitudini da costruire subito

Sull'alimentazione esiste già una bussola. Nel 2025 quattro società scientifiche statunitensi (American College of Lifestyle Medicine, American Society for Nutrition, Obesity Medicine Association e The Obesity Society) hanno pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition otto priorità nutrizionali per chi assume un GLP-1: tra queste, una valutazione dell'alimentazione all'inizio, proteine adeguate insieme all'allenamento di forza, attenzione alle carenze di vitamine e minerali e un accompagnamento prima, durante e dopo il dimagrimento.

Nella pratica quotidiana, secondo Zelaschi, le abitudini su cui lavorare mentre si assume il farmaco sono due. A tavola, un adeguato apporto di proteine, «distribuendo le fonti durante i vari pasti nell'arco della giornata, scegliendo alimenti graditi e pratici tra cui pesce, uova, carni magre, legumi e latticini», secondo gusti e necessità, con eventuali supplementi a base di aminoacidi se non si riesce a coprire il fabbisogno. In movimento, «esercizi di forza con regolarità, semplici e progressivi, adattati alla propria condizione e alle proprie capacità fisiche, eventualmente sotto la guida di un professionista». Due gesti semplici, che diventano preziosi proprio quando il farmaco non c'è più.

Il giorno dopo l'ultima dose

Gli studi lo mostrano con chiarezza. Nell'estensione dello studio STEP 1, 327 persone sono state seguite per un anno dopo la fine della terapia con semaglutide 2,4 mg: avevano perso in media il 17,3% del peso, e un anno dopo lo stop ne avevano recuperato 11,6 punti percentuali, con un calo finale del 5,6%. Circa due terzi del peso perso era tornato, e anche pressione e glicemia, per la maggior parte dei valori, erano risalite verso quelli iniziali. Con un dettaglio importante: insieme al farmaco si interrompeva anche il programma sullo stile di vita.

Riprendere peso non è una colpa: dopo un dimagrimento il corpo attiva meccanismi biologici che spingono a recuperare i chili persi. Ma l'accompagnamento cambia le cose. In uno studio danese pubblicato su eClinicalMedicine, chi aveva unito la liraglutide, un altro GLP-1, a un programma di esercizio seguito da professionisti ha mantenuto i risultati anche un anno dopo la fine della terapia, a differenza di chi aveva preso solo il farmaco. E secondo una meta-analisi su Obesity Reviews, continuare a ricevere supporto dopo un programma per il peso aiuta a conservare in media 3,2 kg in più nei circa 17 mesi successivi.

Per questo lo stop non va lasciato al caso: serve un professionista con cui restare in contatto nel tempo, prima che il peso torni e non solo dopo. Va in questa direzione un percorso per la gestione del peso come quello di Serenis Nutrizione, che accompagna la persona con continuità anche oltre la terapia.

«Il rischio di recupero ponderale si può ridurre, ma non è possibile garantire che non accada», sottolinea Zelaschi. «La sospensione della terapia farmacologica va concordata con il medico e preparata con una fase di cura a sé: piano alimentare e di attività fisica sostenibile, controlli programmati e criteri chiari per chiedere aiuto». Niente scalate di dose fai da te: non esiste, spiega, una strategia di riduzione graduale dimostrata come capace di evitare il ritorno del peso. E nemmeno una soglia uguale per tutti: meglio concordare in anticipo un valore personale e farsi sentire se il peso sale in modo progressivo, se tornano fame intensa e poca sazietà, se le abitudini a tavola diventano più difficili, se il movimento cala o se peggiorano glicemia e pressione. «Un rialzo isolato sulla bilancia non basta a valutare una ricaduta».

In fondo, trattare l'obesità come una malattia cronica, per la dottoressa, «significa non considerare la sospensione della terapia farmacologica come la fine della cura»: vuol dire guardare a tutta la persona, dalla forma fisica al benessere psicologico, e «predisporre un programma di mantenimento e follow-up anche se il farmaco viene interrotto». Uno stile di vita, appunto, più che una parentesi.

Fonti