Nel salotto della domenica pomeriggio arrivano la presidente di giuria di Ballando, la coppia di Tale e Quale Show e tre volti della quarta stagione di Doc - Nelle tue mani.

Da noi... a Ruota Libera torna domenica 4 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai 1 con Francesca Fialdini. Ospiti della puntata Carolyn Smith, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, e Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti dal cast di Doc - Nelle tue mani.

Carolyn Smith, il giorno dopo il debutto di Ballando

La prima ospite è Carolyn Smith, giurata storica di Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci riparte sabato 3 ottobre su Rai 1, e quest'anno nel programma c'è anche Francesca Fialdini, nel ruolo di custode del "tesoretto".

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli verso Tale e Quale Show

In studio arrivano Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. I due tornano nel mercoledì sera di Rai 1 con la nuova edizione di Tale e Quale Show, dove portano i loro "duetti impossibili".

Il cast di Doc - Nelle tue mani

Spazio poi alla fiction. Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti raccontano la quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, in onda su Rai 1.

Il programma

Il talk di Francesca Fialdini racconta, come recita la presentazione Rai, "storie dei protagonisti del mondo dello spettacolo e di persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita". La ruota del titolo è il simbolo di questa rinascita.

Da noi... a Ruota Libera è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Si può seguire in diretta streaming e rivedere su RaiPlay.

Domande frequenti

A che ora va in onda Da noi... a Ruota Libera domenica 4 ottobre?

Da noi... a Ruota Libera va in onda domenica 4 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai 1, condotto da Francesca Fialdini. Il programma si può seguire anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Chi sono gli ospiti di Da noi... a Ruota Libera del 4 ottobre?

Gli ospiti della puntata del 4 ottobre 2026 sono Carolyn Smith, giurata di Ballando con le stelle, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli di Tale e Quale Show, e Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti, dal cast della quarta stagione di Doc - Nelle tue mani.

Che ruolo ha Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2026?

Nell'edizione 2026 di Ballando con le stelle Francesca Fialdini è tra i custodi del "tesoretto". Il programma di Milly Carlucci riparte sabato 3 ottobre su Rai 1.