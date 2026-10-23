Domenica 25 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai 1 torna Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Le ospiti della nuova puntata sono Monica Guerritore, impegnata a Ballando con le stelle, la campionessa di nuoto Novella Calligaris, l'attrice Tosca D'Aquino ed Elisa Isoardi, tornata il sabato su Rai 1 con Bar Centrale.

Il programma: storie di rinascita

In ogni puntata Francesca Fialdini racconta, attraverso le sue interviste, le storie di protagonisti dello spettacolo e di persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita e rimettersi in gioco, facendo girare la ruota, simbolo di rinascita, trasformazione e coraggio.

L'obiettivo è far conoscere storie vere, forti ed esemplari, con uno sguardo attento all'attualità e linguaggi sempre diversi.

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Monica Guerritore e la sfida di Ballando

Monica Guerritore, una delle più importanti attrici italiane per talento e intensità delle sue interpretazioni, racconta la sua nuova sfida professionale: la partecipazione a Ballando con le stelle. Nel programma di Milly Carlucci, in coppia con Luca Urso, sta conquistando il pubblico puntata dopo puntata.

Novella Calligaris, una vita tra le onde

Novella Calligaris è una leggenda del nuoto: prima nuotatrice italiana a conquistare medaglie olimpiche e campionessa mondiale. Ha da poco pubblicato «Pulce. La mia vita tra le onde», un'autobiografia in cui ripercorre successi e difficoltà.

Tosca D'Aquino e l'impegno con Save the Children

Tosca D'Aquino, attrice sempre impegnata tra cinema, teatro e televisione, è da anni testimonial di Save the Children Italia nelle campagne di sensibilizzazione contro la malnutrizione infantile.

Elisa Isoardi e Bar Centrale

Completa il gruppo delle ospiti Elisa Isoardi, tornata nel sabato pomeriggio di Rai 1 con il suo people show Bar Centrale, dove si commenta l'attualità e si scoprono i borghi italiani.

Quando e dove vedere Da noi… a Ruota Libera

Da noi… a Ruota Libera Data e orario domenica 25 ottobre 2026, ore 17.20 Canale Rai 1 Conduttrice Francesca Fialdini Ospiti Monica Guerritore, Novella Calligaris, Tosca D'Aquino, Elisa Isoardi Produzione Direzione Intrattenimento Day Time Rai con Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment) Regia Elisabetta Pierelli

Il programma è di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio e Angela Melcarne. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella, produttore esecutivo Endemol Shine Italy Laura Mantelli.

Domande frequenti

Chi sono le ospiti di Da noi a Ruota Libera il 25 ottobre 2026?

Le ospiti di Da noi… a Ruota Libera di domenica 25 ottobre 2026, alle 17.20 su Rai 1, sono Monica Guerritore, in gara a Ballando con le stelle, la campionessa di nuoto Novella Calligaris, l'attrice Tosca D'Aquino, testimonial di Save the Children, ed Elisa Isoardi, conduttrice di Bar Centrale.

A che ora va in onda Da noi a Ruota Libera?

Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, va in onda la domenica pomeriggio su Rai 1. La puntata del 25 ottobre 2026 inizia alle 17.20. È realizzata dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.