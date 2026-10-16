Da noi... a ruota libera torna domenica 18 ottobre alle 17.20 su Rai 1 con Francesca Fialdini. In studio ci sono la Signora Emma Coriandoli con il suo alias Maurizio Ferrini, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, coppia di Ballando con le stelle, Rossella Brescia e Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena e autrice del nuovo libro Contro il bullismo.

La Signora Coriandoli e il nuovo fucsia crime

La Signora Emma Coriandoli, icona della comicità italiana e protagonista della tv con la sua ironia travolgente, torna in libreria con un nuovo fucsia crime. Si intitola La Signora Coriandoli e il tango del mistero e l'ha scritto il suo alias, Maurizio Ferrini, insieme a Giovanni Fabiano. Coriandoli e Ferrini siedono entrambi davanti a Francesca Fialdini.

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Ospiti anche Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, una delle coppie in gara nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Nelle prime puntate i due si sono già misurati con Boogie e Samba.

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Rossella Brescia e Teresa Manes contro il bullismo

Rossella Brescia, conduttrice radio e tv, attrice e ballerina, riprende dal 29 ottobre al Teatro Sistina di Roma la tournée del musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, dopo il successo della scorsa stagione. Lo spettacolo nasce dall'omonimo libro di Teresa Manes, anche lei in studio.

Il musical, come il libro e il film, racconta la storia del figlio di Teresa Manes, Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo mesi di derisioni online. Da allora Teresa ha dedicato la vita al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Sullo stesso tema ha scritto un nuovo libro, Contro il bullismo.

Il programma

In ogni puntata Francesca Fialdini racconta con le sue interviste le storie di personaggi dello spettacolo e di persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, rimettersi in gioco e dare una nuova direzione al proprio percorso. La ruota che gira è il simbolo del programma: rinascita, trasformazione e coraggio. Da noi... a ruota libera vuole far conoscere storie vere, forti ed esemplari, con uno sguardo attento all'attualità.

Il programma è di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio e Angela Melcarne, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment). Regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella, produttore esecutivo Endemol Shine Italy Laura Mantelli.

Domande frequenti

Quando va in onda Da noi... a ruota libera del 18 ottobre 2026?

La puntata di Da noi... a ruota libera va in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai 1, condotta da Francesca Fialdini. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e racconta storie di rinascita e cambiamento attraverso le interviste in studio.

Chi sono gli ospiti di Da noi... a ruota libera domenica 18 ottobre?

Gli ospiti sono la Signora Emma Coriandoli con Maurizio Ferrini, che presentano il libro La Signora Coriandoli e il tango del mistero, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina di Ballando con le stelle, Rossella Brescia e Teresa Manes, autrice di Il ragazzo dai pantaloni rosa e Contro il bullismo.

Quando riparte il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa?

Il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa riprende la tournée dal 29 ottobre 2026 al Teatro Sistina di Roma, con Rossella Brescia. Lo spettacolo è tratto dal libro di Teresa Manes e racconta la storia del figlio Andrea Spezzacatena e l'impegno della madre contro bullismo e cyberbullismo.