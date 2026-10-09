Da noi... a Ruota Libera torna domenica 11 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai 1 con Francesca Fialdini. Gli ospiti sono Elena Sofia Ricci, di nuovo Teresa Battaglia da lunedì 12 ottobre, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori della prima puntata di Ballando con le stelle, e Daniele Terenzi, primo ballerino al mondo a danzare con una protesi transfemorale.

Quando va in onda Da noi... a Ruota Libera

Il programma va in onda domenica 11 ottobre alle 17.20 su Rai 1, condotto da Francesca Fialdini. Si può vedere anche in streaming su RaiPlay.

Storie di chi ha avuto il coraggio di cambiare

Da noi... a Ruota Libera racconta, attraverso le interviste di Francesca Fialdini, protagonisti dello spettacolo e persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, rimettersi in gioco e dare una nuova direzione al proprio percorso. La ruota che gira è il simbolo del programma: rinascita, trasformazione e coraggio.

Elena Sofia Ricci torna Teresa Battaglia

Tra gli ospiti c'è Elena Sofia Ricci, che torna a vestire i panni della profiler Teresa Battaglia nella terza stagione della serie, dal titolo "Figlia della Cenere". La fiction va in onda in prima serata su Rai 1 da lunedì 12 ottobre.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, i primi della classe a Ballando

In studio anche Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, la coppia in gara nella nuova edizione di Ballando con le stelle che ha già vinto la prima puntata.

Daniele Terenzi, il ballerino con la protesi transfemorale

Di danza, rinascita e inclusione si parla con Daniele Terenzi, 38 anni, della provincia di Roma. A 14 anni ha perso una gamba in un incidente in moto, ma la passione per la danza è rimasta. Grazie a una protesi è tornato sul palco ed è diventato il primo ballerino al mondo a danzare con una protesi transfemorale.

Nel 2023 è stato nominato Étoile. A marzo si è esibito alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Chi fa Da noi... a Ruota Libera

Il programma è di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio e Angela Melcarne. È realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella, produttore esecutivo Endemol Shine Italy Laura Mantelli.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Da noi... a Ruota Libera domenica 11 ottobre 2026?

Domenica 11 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai 1 Francesca Fialdini accoglie Elena Sofia Ricci, protagonista della terza stagione di Teresa Battaglia, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori della prima puntata di Ballando con le stelle, e il ballerino Daniele Terenzi, che danza con una protesi transfemorale.

Chi è Daniele Terenzi?

Daniele Terenzi è un ballerino di 38 anni della provincia di Roma. A 14 anni ha perso una gamba in un incidente in moto e, grazie a una protesi, è diventato il primo ballerino al mondo a danzare con una protesi transfemorale. Nel 2023 è stato nominato Étoile e ha ballato all'apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Quando inizia la terza stagione di Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci?

La terza stagione de "I casi di Teresa Battaglia", dal titolo "Figlia della Cenere", parte lunedì 12 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1 con Elena Sofia Ricci nei panni della profiler. L'attrice ne parla domenica 11 ottobre ospite di Francesca Fialdini a Da noi... a Ruota Libera.