Chissà che si prova a svegliarsi al mattino e scoprire che durante la notte l’orizzonte è totalmente cambiato! Dove c’era un’isola coperta di vegetazione tropicale, ora c’è una distesa di acqua turchese. E dopo addirittura una barriera corallina che affiora appena sotto la superficie. Nessuna strada nè alcun rumore della città…soltanto l’Oceano Indiano e la sensazione di essere arrivati in un luogo ancora tutto da scoprire.

Il fascino di una crociera alle Seychelles è proprio questo. Non limitarsi a raggiungere alcune delle isole più belle del mondo…ma anzi lasciarsi guidare dal mare alla scoperta di angoli remoti, tra foreste incontaminate e fondali abitati da tartarughe, squali e pesci tropicali. Un viaggio che assume i contorni di una spedizione. Alla natura selvaggia si aggiungono antiche rotte commerciali, culture millenarie e paesaggi ancora lontani dal turismo di massa.

Alla scoperta di un oceano remoto

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Foto di Secret Travel Guide secret-travel.guide su Unsplash

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L’arcipelago delle Seychelles conta la bellezza di 115 isole ed è celebre per le sue spiagge da cartolina; eppure il suo fascino va ben oltre i paesaggi tropicali. Le isole più remote custodiscono ecosistemi straordinari, colonie di uccelli marini, foreste incontaminate e fondali corallini. Gli itinerari di una crociera, qui, generalmente prevedono la scoperta di luoghi come: Aldabra, Alphonse, Remire, Praslin e Astove, per poi proseguire verso le isole della Tanzania, come l’Isola di Mafia e le coste dell’arcipelago di Zanzibar.

Uno dei punti di forza dell’esperienza sta proprio nella possibilità di vivere le isole attraverso escursioni guidate da esperti naturalisti. Non si tratta quindi solo di osservare il paesaggio dal ponte della nave; le giornate possono trasformarsi in occasioni per fare: snorkeling, immersioni, kayak, escursioni a piedi e avvistamenti della fauna locale.

Com’è esplorare le Seychelles a bordo di uno yacht di lusso?

La nave è senza dubbio il punto focale dell’esperienza. I superyacht che intraprendono queste rotte generalmente hanno dimensioni pari a circa 70 metri, progettati per le spedizioni in destinazioni remote. Questi possono ospitare fino a 30 passeggeri (oltre ai membri dell’equipaggio) e dispongono di circa 15 cabine. A bordo, tra gli altri servizi è possibile trovare:

Cinema;

Vasca idromassaggio Jacuzi e Spa;

Ristorante all’aperto;

Lounge bar;

Terrazza solarium.

La filosofia, in fondo, è quella del piccolo gruppo: pochi ospiti, più spazio per vivere il viaggio con calma e, soprattutto, in modo personale. Le giornate alternano momenti di relax a escursioni accompagnate da guide locali ed esperti naturalisti, per conoscere davvero i luoghi che si incontrano lungo il percorso. A bordo non mancano le attrezzature per lo snorkeling e le immersioni, così come kayak e stand-up paddleboard, perfetti per esplorare baie, coste e angoli nascosti con i propri ritmi.

I luoghi più suggestivi da scoprire a bordo di uno yacht

Ogni tappa dell’itinerario racconta un volto diverso dell’oceano: isole selvagge, foreste primordiali, lagune cristalline e fondali ricchi di vita. Un viaggio alle Seychelles attraversa luoghi straordinari in cui natura, biodiversità e cultura si incontrano, regalando esperienze difficili da vivere lontano da queste acque.

Aldabra, il regno delle tartarughe giganti

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Image by Nici Keil from Pixabay

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Tra le tappe più spettacolari c’è Aldabra, enorme atollo corallino dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questo ospita una popolazione di oltre 100.000 tartarughe giganti oltre ad una ricca biodiversità marina e terrestre. L’esplorazione può avvenire a bordo di tender privati attraverso la laguna e le aree di mangrovie.

Le escursioni lungo la costa permettono di osservare la vegetazione e diverse specie di uccelli, tra cui le “sule dalle zampe rosse”. È uno di quei luoghi in cui la dimensione del viaggio cambia completamente. Non ci si trova semplicemente davanti ad una bella spiaggia tropicale, ma all’interno di un ecosistema remoto dove la natura conserva ancora un ruolo dominante.

Praslin e la leggendaria Vallée de Mai

Un’altra tappa imperdibile è Praslin, dove il paesaggio cambia completamente. Basta spingersi verso l’interno dell’isola per ritrovarsi nella celebre riserva di Vallée de Mai., una delle aree naturali più affascinanti delle Seychelles.

Qui la protagonista è la foresta. Questa è famosa soprattutto per il Coco de Mer, una palma tipica dell’arcipelago che produce il seme più grande del mondo. Camminare nella sua vegetazione vuol dire entrare in un mondo rimasto intatto, attraversando l’habitat naturale di specie vegetali e animali uniche.

Per chi ama la natura, Praslin offre quindi un punto di vista diverso sull’arcipelago. Le Seychelles non sono soltanto mare, spiagge e acque trasparenti: sono anche foreste antiche, ecosistemi unici e una biodiversità che rende ogni esplorazione ancora più interessante.

Astove: il “Grand Canyon” sommerso dell’Oceano Indiano

Per gli appassionati di snorkeling e di immersioni, Astove rappresenta una delle tappe più suggestive in assoluto. L’isola è famosa per l’”Astove Wall”. Si tratta di una meravigliosa parete sottomarina lunga circa 6 chilometri. Proprio per questo viene spesso definita come un Grand Canyon subacqueo. Le immersioni permettono di incontrare razze, tartarughe verdi, squali e numerose specie di pesci tropicali.

Qui in condizioni favorevoli la visibilità può raggiungere i 40 metri. Un’esperienza, questa, che sintetizza perfettamente lo spirito della crociera: e cioè raggiungere luoghi difficilmente accessibili e viverli attraverso attività direttamente a contatto con l’ambiente naturale.

Alphonse e Remire: la Seychelles più incontaminata

Alphonse appartiene alle isole esterne delle Seychelles e combina: spiagge di sabbia bianca, foreste di cocco e una laguna ideale per il kayak. Le acque circostanti ospitano una ricca vita marina, mentre l’isola rappresenta anche un’importante area di passaggio per alcune specie di uccelli migratori.

Remire invece è una piccola isola corallina situata a circa 245 chilometri a sud-ovest dalla capitale. I suoi fondali - in prossimità della barriera corallina - sono indicati come particolarmente interessanti per snorkeling e immersioni. Anche sulla terraferma tuttavia è possibile incontrare diverse specie di uccelli tropicali e tartarughe giganti.

Un viaggio che va oltre la classica vacanza

Una crociera alle Seychelles può essere molto più di una settimana trascorsa tra mare cristallino e spiagge bianche. Il viaggio a bordo di uno yacht assume la forma di una spedizione per piccoli gruppi, dove il comfort della nave diventa il punto di partenza per raggiungere alcune delle isole più remote e affascinanti dell’Oceano Indiano.

Una combinazione di mare, biodiversità, avventura e relax che permette di guardare alle Seychelles da una prospettiva completamente diversa. E quale miglior modo di scoprire questi territori straordinari se non viaggiando a pelo d’acqua nel suggestivo oceano?