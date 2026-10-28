Un mese di grande musica dal vivo: le leggende internazionali all'Unipol Dome, la partenza dei tour nei palasport dei big italiani, le serate senza cellulari di Marco Mengoni e i concerti a teatro di De Gregori, Gazzè, Malika Ayane e Coez.

Novembre 2026 è un mese ricco di concerti in Italia. Il 2 novembre arriva Bob Dylan, il 20 e 21 i Muse, il 28 Bryan Adams. Il 27 partono i tour nei palasport di Cesare Cremonini e Lucio Corsi, mentre dal 5 novembre Marco Mengoni apre a Milano Allo Sbagliato, la sua residency senza telefoni.

Le grandi star internazionali

Bob Dylan, 2 novembre

Bob Dylan si esibisce all'Unipol Dome di Milano: un appuntamento per chi vuole vedere dal vivo una delle leggende della musica.

Tokio Hotel, 11 novembre

La band tedesca torna in Italia con un concerto all'Unipol Forum di Assago.

Joe Jackson, 14 novembre

Joe Jackson è al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, data già sold out.

Muse, 20 e 21 novembre

Doppia data all'Unipol Dome di Milano per la band britannica, tra gli eventi rock dell'autunno.

Bryan Adams, 28 novembre

Il cantautore canadese chiude il mese dei grandi nomi internazionali all'Unipol Dome di Milano.

I tour italiani nei palasport

Cesare Cremonini, Amatour

Il 27 novembre parte da Bologna, con una serie di date all'Unipol Arena, l'Amatour di Cesare Cremonini. Il tour proseguirà a dicembre a Torino e all'Unipol Forum di Assago.

Lucio Corsi, 27 novembre

Lucio Corsi apre i suoi concerti nei palasport il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Le altre date sono a dicembre, a Roma e Milano.

Marco Masini, 3 novembre

Marco Masini è in concerto all'Unipol Forum di Assago.

Le residency

Marco Mengoni, Allo Sbagliato

È l'appuntamento più originale del mese. Dal 5 novembre Marco Mengoni trasforma il Teatro Principe di Milano in Allo Sbagliato, un club di cui firma la direzione creativa: 15 concerti a novembre e altri 11 a dicembre, fino al 19, con i telefoni vietati.

Francesco De Gregori, Nevergreen

Dal 25 novembre Francesco De Gregori è in residency al Teatro Out Off di Milano, un piccolo teatro per un'esperienza raccolta.

I concerti a teatro e nei club

Novembre è anche il mese dei live più intimi. A Milano si alternano:

Malika Ayane , 10 novembre, Teatro Arcimboldi;

, 10 novembre, Teatro Arcimboldi; Michele Bravi , 10 novembre, Teatro Lirico Giorgio Gaber;

, 10 novembre, Teatro Lirico Giorgio Gaber; Max Gazzè , 11 novembre, Teatro Dal Verme;

, 11 novembre, Teatro Dal Verme; Coez , 16 novembre, Teatro Arcimboldi;

, 16 novembre, Teatro Arcimboldi; Luca Barbarossa, 26 novembre, Blue Note.

Ditonellapiaga porta il suo live nei club a Roma e Milano, dove suona il 30 novembre al Fabrique.

Tra pianoforte ed elettronica: Boosta

Davide «Boosta» Dileo dei Subsonica apre il mese con il tour di Pianorama: il 1° novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 28 novembre a Torino, per i Concerti di Santa Pelagia.

Il calendario di novembre

Data Artista Città Luogo 1° novembre Boosta Roma Auditorium Parco della Musica 2 novembre Bob Dylan Milano Unipol Dome 3 novembre Marco Masini Assago Unipol Forum dal 5 novembre Marco Mengoni, Allo Sbagliato Milano Teatro Principe 10 novembre Malika Ayane Milano Teatro Arcimboldi 10 novembre Michele Bravi Milano Teatro Lirico Giorgio Gaber 11 novembre Tokio Hotel Assago Unipol Forum 11 novembre Max Gazzè Milano Teatro Dal Verme 14 novembre Joe Jackson Milano Teatro Lirico Giorgio Gaber 16 novembre Coez Milano Teatro Arcimboldi 20 e 21 novembre Muse Milano Unipol Dome dal 25 novembre Francesco De Gregori Milano Teatro Out Off 26 novembre Luca Barbarossa Milano Blue Note dal 27 novembre Cesare Cremonini Bologna Unipol Arena 27 novembre Lucio Corsi Firenze Nelson Mandela Forum 28 novembre Bryan Adams Milano Unipol Dome 28 novembre Boosta Torino Concerti di Santa Pelagia 30 novembre Ditonellapiaga Milano Fabrique

Domande frequenti

Quali sono i concerti più attesi di novembre 2026?

Tra i concerti più attesi di novembre 2026 ci sono Bob Dylan il 2 novembre, i Muse il 20 e 21 e Bryan Adams il 28, tutti all'Unipol Dome di Milano. Il 27 novembre partono i tour nei palasport di Cesare Cremonini, da Bologna, e Lucio Corsi, da Firenze. Dal 5 novembre la residency di Marco Mengoni.

Cos'è Allo Sbagliato di Marco Mengoni?

Allo Sbagliato è il club creato da Marco Mengoni al Teatro Principe di Milano, di cui il cantante firma la direzione creativa. Dal 5 novembre al 19 dicembre 2026 ospita 26 suoi concerti, 15 a novembre e 11 a dicembre, con una regola precisa: i telefoni sono vietati.