Concerti di novembre 2026 da non perdere in Italia: Bob Dylan, Muse, Bryan Adams, il via di Cremonini e Lucio Corsi e la residency di Mengoni
Un mese di grande musica dal vivo: le leggende internazionali all'Unipol Dome, la partenza dei tour nei palasport dei big italiani, le serate senza cellulari di Marco Mengoni e i concerti a teatro di De Gregori, Gazzè, Malika Ayane e Coez.
Novembre 2026 è un mese ricco di concerti in Italia. Il 2 novembre arriva Bob Dylan, il 20 e 21 i Muse, il 28 Bryan Adams. Il 27 partono i tour nei palasport di Cesare Cremonini e Lucio Corsi, mentre dal 5 novembre Marco Mengoni apre a Milano Allo Sbagliato, la sua residency senza telefoni.
Le grandi star internazionali
Bob Dylan, 2 novembre
Bob Dylan si esibisce all'Unipol Dome di Milano: un appuntamento per chi vuole vedere dal vivo una delle leggende della musica.
Tokio Hotel, 11 novembre
La band tedesca torna in Italia con un concerto all'Unipol Forum di Assago.
Joe Jackson, 14 novembre
Joe Jackson è al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, data già sold out.
Muse, 20 e 21 novembre
Doppia data all'Unipol Dome di Milano per la band britannica, tra gli eventi rock dell'autunno.
Bryan Adams, 28 novembre
Il cantautore canadese chiude il mese dei grandi nomi internazionali all'Unipol Dome di Milano.
I tour italiani nei palasport
Cesare Cremonini, Amatour
Il 27 novembre parte da Bologna, con una serie di date all'Unipol Arena, l'Amatour di Cesare Cremonini. Il tour proseguirà a dicembre a Torino e all'Unipol Forum di Assago.
Lucio Corsi, 27 novembre
Lucio Corsi apre i suoi concerti nei palasport il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Le altre date sono a dicembre, a Roma e Milano.
Marco Masini, 3 novembre
Marco Masini è in concerto all'Unipol Forum di Assago.
Le residency
Marco Mengoni, Allo Sbagliato
È l'appuntamento più originale del mese. Dal 5 novembre Marco Mengoni trasforma il Teatro Principe di Milano in Allo Sbagliato, un club di cui firma la direzione creativa: 15 concerti a novembre e altri 11 a dicembre, fino al 19, con i telefoni vietati.
Francesco De Gregori, Nevergreen
Dal 25 novembre Francesco De Gregori è in residency al Teatro Out Off di Milano, un piccolo teatro per un'esperienza raccolta.
I concerti a teatro e nei club
Novembre è anche il mese dei live più intimi. A Milano si alternano:
- Malika Ayane, 10 novembre, Teatro Arcimboldi;
- Michele Bravi, 10 novembre, Teatro Lirico Giorgio Gaber;
- Max Gazzè, 11 novembre, Teatro Dal Verme;
- Coez, 16 novembre, Teatro Arcimboldi;
- Luca Barbarossa, 26 novembre, Blue Note.
Ditonellapiaga porta il suo live nei club a Roma e Milano, dove suona il 30 novembre al Fabrique.
Tra pianoforte ed elettronica: Boosta
Davide «Boosta» Dileo dei Subsonica apre il mese con il tour di Pianorama: il 1° novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 28 novembre a Torino, per i Concerti di Santa Pelagia.
Il calendario di novembre
Data
Artista
Città
Luogo
1° novembre
Boosta
Roma
Auditorium Parco della Musica
2 novembre
Bob Dylan
Milano
Unipol Dome
3 novembre
Marco Masini
Assago
Unipol Forum
dal 5 novembre
Marco Mengoni, Allo Sbagliato
Milano
Teatro Principe
10 novembre
Malika Ayane
Milano
Teatro Arcimboldi
10 novembre
Michele Bravi
Milano
Teatro Lirico Giorgio Gaber
11 novembre
Tokio Hotel
Assago
Unipol Forum
11 novembre
Max Gazzè
Milano
Teatro Dal Verme
14 novembre
Joe Jackson
Milano
Teatro Lirico Giorgio Gaber
16 novembre
Coez
Milano
Teatro Arcimboldi
20 e 21 novembre
Muse
Milano
Unipol Dome
dal 25 novembre
Francesco De Gregori
Milano
Teatro Out Off
26 novembre
Luca Barbarossa
Milano
Blue Note
dal 27 novembre
Cesare Cremonini
Bologna
Unipol Arena
27 novembre
Lucio Corsi
Firenze
Nelson Mandela Forum
28 novembre
Bryan Adams
Milano
Unipol Dome
28 novembre
Boosta
Torino
Concerti di Santa Pelagia
30 novembre
Ditonellapiaga
Milano
Fabrique
Domande frequenti
Quali sono i concerti più attesi di novembre 2026?
Tra i concerti più attesi di novembre 2026 ci sono Bob Dylan il 2 novembre, i Muse il 20 e 21 e Bryan Adams il 28, tutti all'Unipol Dome di Milano. Il 27 novembre partono i tour nei palasport di Cesare Cremonini, da Bologna, e Lucio Corsi, da Firenze. Dal 5 novembre la residency di Marco Mengoni.
Cos'è Allo Sbagliato di Marco Mengoni?
Allo Sbagliato è il club creato da Marco Mengoni al Teatro Principe di Milano, di cui il cantante firma la direzione creativa. Dal 5 novembre al 19 dicembre 2026 ospita 26 suoi concerti, 15 a novembre e 11 a dicembre, con una regola precisa: i telefoni sono vietati.