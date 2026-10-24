Il Como batte 2-0 il Sassuolo nell'ottava giornata di Serie A, sabato 24 ottobre 2026 allo stadio Sinigaglia. Decide la doppietta di Tasos Douvikas, a segno al 49' e al 60'. La squadra di Cesc Fàbregas sale a 17 punti, mentre il Sassuolo di Alberto Aquilani resta a 8 senza aver mai tirato nello specchio della porta.

Il primo tempo: un gol annullato per parte

La partita si accende presto. Al 7' il Como trova la rete con Da Cunha, annullata per fuorigioco. Douvikas ci prova più volte: un suo tiro deviato si stampa sul palo.

Poco prima dell'intervallo è il Sassuolo a esultare con Bakola, ma anche questo gol viene annullato per fuorigioco. Si va al riposo sullo 0-0.

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La ripresa: Douvikas firma la doppietta

All'intervallo Fàbregas cambia tre uomini e la mossa paga subito. Al 49' Douvikas sblocca la partita su cross di Caqueret.

Al 60' arriva il raddoppio: Kaiki recupera palla e serve Douvikas, che da distanza ravvicinata firma il 2-0. Dopo il secondo gol il Como controlla la partita senza correre rischi.

I numeri della partita

Statistica Como Sassuolo Possesso palla 57% 43% Tiri totali 11 6 Tiri in porta 6 0 Calci d'angolo 6 4 Falli 14 10 Ammonizioni 2 2

Il Sassuolo ha chiuso la partita con zero tiri nello specchio, contro i sei del Como.

Il tabellino

Como-Sassuolo 2-0

Marcatori: 49' Douvikas (C), 60' Douvikas (C)

Como (all. Fàbregas): Butez, Yan Couto, Kambwala, Kempf, Kaiki, Ricci, Perrone, Caqueret, Da Cunha, Baturina, Douvikas.

Sassuolo (all. Aquilani): Turati, Van Der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador, Adzic, Matic, Bakola, Berardi, Bowie, Domínguez.

Stadio: Giuseppe Sinigaglia, Como.

La classifica e il prossimo turno

Con questa vittoria il Como sale a 17 punti. Il Sassuolo resta a 8. Nel turno infrasettimanale il Como gioca martedì 27 ottobre alle 20.45 in casa del Torino, il Sassuolo ospita la Lazio lo stesso giorno alle 18.30.

Domande frequenti

Come è finita Como-Sassuolo?

Como-Sassuolo è finita 2-0, sabato 24 ottobre 2026 nell'ottava giornata di Serie A allo stadio Sinigaglia. Ha deciso la doppietta di Tasos Douvikas, a segno al 49' e al 60'. Il Como di Cesc Fàbregas sale a 17 punti, il Sassuolo di Alberto Aquilani resta a 8.

Chi ha segnato in Como-Sassuolo?

In Como-Sassuolo 2-0 ha segnato due volte Tasos Douvikas: al 49' su cross di Maxence Caqueret e al 60' dopo un recupero palla di Kaiki. Nel primo tempo erano stati annullati per fuorigioco un gol di Da Cunha per il Como e uno di Bakola per il Sassuolo.