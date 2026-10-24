Como-Sassuolo 2-0: doppietta di Douvikas nella ripresa, la squadra di Fabregas sale a 17 punti
Al Sinigaglia l'attaccante greco decide in undici minuti, servito da Caqueret e Kaiki dopo i tre cambi dell'intervallo. Un gol annullato per parte nel primo tempo, il Sassuolo di Aquilani non tira mai nello specchio.
Il Como batte 2-0 il Sassuolo nell'ottava giornata di Serie A, sabato 24 ottobre 2026 allo stadio Sinigaglia. Decide la doppietta di Tasos Douvikas, a segno al 49' e al 60'. La squadra di Cesc Fàbregas sale a 17 punti, mentre il Sassuolo di Alberto Aquilani resta a 8 senza aver mai tirato nello specchio della porta.
Il primo tempo: un gol annullato per parte
La partita si accende presto. Al 7' il Como trova la rete con Da Cunha, annullata per fuorigioco. Douvikas ci prova più volte: un suo tiro deviato si stampa sul palo.
Poco prima dell'intervallo è il Sassuolo a esultare con Bakola, ma anche questo gol viene annullato per fuorigioco. Si va al riposo sullo 0-0.
La ripresa: Douvikas firma la doppietta
All'intervallo Fàbregas cambia tre uomini e la mossa paga subito. Al 49' Douvikas sblocca la partita su cross di Caqueret.
Al 60' arriva il raddoppio: Kaiki recupera palla e serve Douvikas, che da distanza ravvicinata firma il 2-0. Dopo il secondo gol il Como controlla la partita senza correre rischi.
I numeri della partita
Statistica
Como
Sassuolo
Possesso palla
57%
43%
Tiri totali
11
6
Tiri in porta
6
0
Calci d'angolo
6
4
Falli
14
10
Ammonizioni
2
2
Il Sassuolo ha chiuso la partita con zero tiri nello specchio, contro i sei del Como.
Il tabellino
Como-Sassuolo 2-0
Marcatori: 49' Douvikas (C), 60' Douvikas (C)
Como (all. Fàbregas): Butez, Yan Couto, Kambwala, Kempf, Kaiki, Ricci, Perrone, Caqueret, Da Cunha, Baturina, Douvikas.
Sassuolo (all. Aquilani): Turati, Van Der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador, Adzic, Matic, Bakola, Berardi, Bowie, Domínguez.
Stadio: Giuseppe Sinigaglia, Como.
La classifica e il prossimo turno
Con questa vittoria il Como sale a 17 punti. Il Sassuolo resta a 8. Nel turno infrasettimanale il Como gioca martedì 27 ottobre alle 20.45 in casa del Torino, il Sassuolo ospita la Lazio lo stesso giorno alle 18.30.
Domande frequenti
Come è finita Como-Sassuolo?
Como-Sassuolo è finita 2-0, sabato 24 ottobre 2026 nell'ottava giornata di Serie A allo stadio Sinigaglia. Ha deciso la doppietta di Tasos Douvikas, a segno al 49' e al 60'. Il Como di Cesc Fàbregas sale a 17 punti, il Sassuolo di Alberto Aquilani resta a 8.
Chi ha segnato in Como-Sassuolo?
In Como-Sassuolo 2-0 ha segnato due volte Tasos Douvikas: al 49' su cross di Maxence Caqueret e al 60' dopo un recupero palla di Kaiki. Nel primo tempo erano stati annullati per fuorigioco un gol di Da Cunha per il Como e uno di Bakola per il Sassuolo.