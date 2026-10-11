Como e Roma hanno pareggiato 0-0 domenica 11 ottobre 2026 allo stadio Sinigaglia, nella sesta giornata di Serie A. La Roma è rimasta in dieci al 53' per il rosso diretto a Donyell Malen e ha resistito alla pressione del Como. I giallorossi restano imbattuti e salgono a 14 punti, a due lunghezze dall'Inter capolista.

Primo tempo: la Roma sfiora il gol, Gollini chiude su Paz

Gian Piero Gasperini ha schierato Gollini tra i pali e la coppia Dybala-Malen davanti, con Pellegrini alle loro spalle. Cesc Fabregas ha risposto con il 4-2-3-1 e Douvikas unico riferimento offensivo.

La Roma è partita meglio. Al 6' Dybala, servito da Malen, ha calciato centrale. Un minuto dopo Gollini è uscito con tempismo sui piedi di Nico Paz, che cercava il tocco sotto. All'11' Koné, su assist di Dybala, ha colpito il palo alla sinistra di Butez. I giallorossi hanno protestato anche per un tiro di Pellegrini deviato da Ramon con il braccio, che però era davanti al petto.

Il Como è cresciuto con il passare dei minuti. Caqueret ci ha provato dal limite al 23', mentre al 24' Malen ha mancato di testa la porta dopo un'uscita avventata di Butez. Nel finale di tempo Wesley ha fermato con un fallo Diao, lanciato verso Gollini, senza essere ammonito. Diao è stato invece ammonito per proteste.

Il rosso a Malen cambia la partita

Gasperini ha inserito Soulé al posto di Pellegrini a inizio ripresa. Al 47' è arrivato il giallo a de Roon per un fallo su Kaiki. Al 53' la svolta: Malen è entrato in scivolata cercando il pallone e ha colpito la caviglia di Kaiki. L'arbitro Michael Fabbri ha estratto subito il rosso diretto e il VAR non lo ha richiamato al monitor.

Dybala, vicino all'azione, ha chiesto il giallo. Gasperini ha protestato con il quarto uomo, poi ha accolto Malen in panchina con un gesto affettuoso.

Il Como attacca, Gollini tiene in piedi la Roma

In superiorità numerica il Como ha preso il controllo del pallone. A fine gara la squadra di Fabregas ha chiuso con il 64% di possesso, 18 tiri e 6 calci d'angolo, contro i 7 tiri e i 2 corner della Roma. Le conclusioni nello specchio sono state cinque, e Gollini le ha respinte tutte. La Roma ha centrato la porta una volta sola.

Il forcing dei lariani è rimasto però sterile, senza vere palle gol. I cambi di Fabregas non hanno trovato la giocata giusta, e la Roma ha portato a casa il punto.

Classifica e prossimi impegni

Con questo pareggio la Roma sale a 14 punti, seconda dietro l'Inter a 16, con quattro vittorie e due pareggi. Il Como arriva a 11 punti ed è sesto.

Malen, a segno sei volte nelle prime cinque giornate, rischia la squalifica per il giudice sportivo. La Roma torna in campo sabato 17 ottobre alle 20.45 all'Olimpico contro il Genoa, poi sabato 24 ottobre alle 18 sarà ospite del Napoli. Il Como giocherà domenica 18 ottobre alle 15 a Firenze contro la Fiorentina.

Il tabellino

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, de Roon, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Michael Fabbri. VAR: Matteo Gariglio.

Sostituzioni: Roma, 46' Soulé per Pellegrini.

Ammoniti: Diao (C), de Roon (R).

Espulsi: 53' Malen (R) per gioco falloso.

Domande frequenti

Come è finita Como-Roma dell'11 ottobre 2026?

Como-Roma, partita della sesta giornata di Serie A giocata domenica 11 ottobre 2026 allo stadio Sinigaglia, è finita 0-0. La Roma ha giocato in dieci dal 53' per l'espulsione di Malen e ha resistito alla pressione del Como, che ha chiuso con 18 tiri e il 64% di possesso palla.

Perché è stato espulso Malen in Como-Roma?

Donyell Malen è stato espulso con il rosso diretto al 53' di Como-Roma per un intervento in scivolata sulla caviglia di Kaiki, mentre cercava il pallone. L'arbitro Michael Fabbri ha estratto subito il cartellino e il VAR non lo ha richiamato al monitor. Dybala ha protestato chiedendo il giallo, Gasperini si è lamentato con il quarto uomo.

Quanti punti ha la Roma dopo Como-Roma?

Dopo lo 0-0 di Como la Roma ha 14 punti in classifica, frutto di quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei giornate. I giallorossi sono secondi e ancora imbattuti, a due punti dall'Inter capolista a quota 16. Il Como sale a 11 punti ed è sesto.

Quando gioca la Roma la prossima partita?

La Roma torna in campo sabato 17 ottobre 2026 alle 20.45 all'Olimpico contro il Genoa, per la settima giornata di Serie A. Sabato 24 ottobre alle 18 sarà ospite del Napoli al Maradona. Malen, espulso a Como, attende la decisione del giudice sportivo sulla squalifica.