Dopo le vittorie di Napoli e Roma, la terza giornata di Champions League si chiude con Como e Inter. Mercoledì 21 ottobre alle 18.45 il Como ospita il Manchester United al Sinigaglia, in diretta su Sky. Alle 21 l'Inter, ancora ferma a zero punti, affronta lo Shakhtar a San Siro, in esclusiva su Prime Video.

Como-Manchester United: orario, tv e arbitro

Como-Manchester United Data e orario mercoledì 21 ottobre 2026, ore 18.45 Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como Tv Sky Sport Streaming NOW e Sky Go Arbitro Jablonski (Germania)

Il momento di Como e United

Como e Manchester United arrivano alla sfida con gli stessi punti, 3, e lo stesso percorso: una vittoria e una sconfitta. La squadra di Cesc Fabregas ha esordito battendo 4-1 il Lipsia, poi ha perso 3-2 sul campo del Feyenoord. In campionato arriva dal 3-1 sul campo della Fiorentina.

Il Manchester United di Michael Carrick ha battuto 4-0 il Sabah all'esordio e poi ha perso 2-0 a Madrid contro l'Atletico.

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Como-Manchester United, le probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesús Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Baleba; Diallo, Bruno Fernandes, Rashford; Mbeumo. All. Carrick.

Inter-Shakhtar: orario, tv e arbitro

Inter-Shakhtar Donetsk Data e orario mercoledì 21 ottobre 2026, ore 21 Stadio San Siro, Milano Tv e streaming Prime Video, in esclusiva Arbitro Osmers (Germania)

Inter, serve la prima vittoria

Per l'Inter è già una partita da dentro o fuori. La squadra di Cristian Chivu ha perso le prime due gare della fase campionato, contro il Real Madrid e contro il Brugge, ed è ancora a zero punti. Contro lo Shakhtar servono i tre punti per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione.

Chivu deve fare a meno di Lautaro Martínez, che dovrebbe rientrare solo dopo la sosta per le nazionali. In attacco, accanto a Thuram, è atteso Pio Esposito.

Lo Shakhtar di Arda Turan arriva a Milano con 4 punti: 0-0 con il PSV all'esordio, poi la vittoria per 3-1 sull'AEK Atene.

Inter-Shakhtar, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias. All. Turan.

Le altre partite di mercoledì

Ora Partita 18.45 Lille-Galatasaray 21 Aston Villa-Viking 21 Brugge-Lens 21 Bayern Monaco-Arsenal 21 Real Madrid-Lipsia 21 Betis-Feyenoord 21 Sporting-LASK

Domande frequenti

Dove vedere Como-Manchester United in tv?

Como-Manchester United, in programma mercoledì 21 ottobre 2026 alle 18.45 allo stadio Sinigaglia per la terza giornata di Champions League, è trasmessa in diretta da Sky Sport. In streaming la partita si può seguire su NOW e Sky Go. Arbitra il tedesco Jablonski. Como e United hanno entrambe 3 punti.

Dove vedere Inter-Shakhtar in tv?

Inter-Shakhtar Donetsk si gioca mercoledì 21 ottobre 2026 alle 21 a San Siro ed è trasmessa in esclusiva da Prime Video, con abbonamento. Arbitra il tedesco Osmers. L'Inter di Chivu è ancora a zero punti in Champions League dopo due sconfitte, lo Shakhtar di Arda Turan ne ha 4.

Lautaro Martínez gioca Inter-Shakhtar?

No, Lautaro Martínez non è disponibile per Inter-Shakhtar di mercoledì 21 ottobre 2026 e dovrebbe tornare solo dopo la sosta per le nazionali. Al suo posto Chivu dovrebbe affidarsi a Pio Esposito, in coppia con Thuram, nel 3-5-2. L'Inter cerca i primi punti in questa Champions League.