Champions League, le italiane di mercoledì: Como-Manchester United alle 18.45 su Sky, Inter-Shakhtar alle 21 su Prime Video. Probabili formazioni e arbitri
Al Sinigaglia la squadra di Fabregas sfida lo United di Carrick, entrambe a 3 punti. A San Siro l'Inter di Chivu, ancora a zero dopo due sconfitte, cerca i primi punti contro lo Shakhtar senza Lautaro Martínez.
Dopo le vittorie di Napoli e Roma, la terza giornata di Champions League si chiude con Como e Inter. Mercoledì 21 ottobre alle 18.45 il Como ospita il Manchester United al Sinigaglia, in diretta su Sky. Alle 21 l'Inter, ancora ferma a zero punti, affronta lo Shakhtar a San Siro, in esclusiva su Prime Video.
Como-Manchester United: orario, tv e arbitro
Como-Manchester United
Data e orario
mercoledì 21 ottobre 2026, ore 18.45
Stadio
Giuseppe Sinigaglia, Como
Tv
Sky Sport
Streaming
NOW e Sky Go
Arbitro
Jablonski (Germania)
Il momento di Como e United
Como e Manchester United arrivano alla sfida con gli stessi punti, 3, e lo stesso percorso: una vittoria e una sconfitta. La squadra di Cesc Fabregas ha esordito battendo 4-1 il Lipsia, poi ha perso 3-2 sul campo del Feyenoord. In campionato arriva dal 3-1 sul campo della Fiorentina.
Il Manchester United di Michael Carrick ha battuto 4-0 il Sabah all'esordio e poi ha perso 2-0 a Madrid contro l'Atletico.
Como-Manchester United, le probabili formazioni
Como (4-2-3-1): Sanchez; Smolcic, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesús Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Baleba; Diallo, Bruno Fernandes, Rashford; Mbeumo. All. Carrick.
Inter-Shakhtar: orario, tv e arbitro
Inter-Shakhtar Donetsk
Data e orario
mercoledì 21 ottobre 2026, ore 21
Stadio
San Siro, Milano
Tv e streaming
Prime Video, in esclusiva
Arbitro
Osmers (Germania)
Inter, serve la prima vittoria
Per l'Inter è già una partita da dentro o fuori. La squadra di Cristian Chivu ha perso le prime due gare della fase campionato, contro il Real Madrid e contro il Brugge, ed è ancora a zero punti. Contro lo Shakhtar servono i tre punti per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione.
Chivu deve fare a meno di Lautaro Martínez, che dovrebbe rientrare solo dopo la sosta per le nazionali. In attacco, accanto a Thuram, è atteso Pio Esposito.
Lo Shakhtar di Arda Turan arriva a Milano con 4 punti: 0-0 con il PSV all'esordio, poi la vittoria per 3-1 sull'AEK Atene.
Inter-Shakhtar, le probabili formazioni
Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.
Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias. All. Turan.
Le altre partite di mercoledì
Ora
Partita
18.45
Lille-Galatasaray
21
Aston Villa-Viking
21
Brugge-Lens
21
Bayern Monaco-Arsenal
21
Real Madrid-Lipsia
21
Betis-Feyenoord
21
Sporting-LASK
Domande frequenti
Dove vedere Como-Manchester United in tv?
Como-Manchester United, in programma mercoledì 21 ottobre 2026 alle 18.45 allo stadio Sinigaglia per la terza giornata di Champions League, è trasmessa in diretta da Sky Sport. In streaming la partita si può seguire su NOW e Sky Go. Arbitra il tedesco Jablonski. Como e United hanno entrambe 3 punti.
Dove vedere Inter-Shakhtar in tv?
Inter-Shakhtar Donetsk si gioca mercoledì 21 ottobre 2026 alle 21 a San Siro ed è trasmessa in esclusiva da Prime Video, con abbonamento. Arbitra il tedesco Osmers. L'Inter di Chivu è ancora a zero punti in Champions League dopo due sconfitte, lo Shakhtar di Arda Turan ne ha 4.
Lautaro Martínez gioca Inter-Shakhtar?
No, Lautaro Martínez non è disponibile per Inter-Shakhtar di mercoledì 21 ottobre 2026 e dovrebbe tornare solo dopo la sosta per le nazionali. Al suo posto Chivu dovrebbe affidarsi a Pio Esposito, in coppia con Thuram, nel 3-5-2. L'Inter cerca i primi punti in questa Champions League.