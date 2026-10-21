Al Sinigaglia il Como dilaga contro la squadra di Carrick: Paz sblocca dopo due minuti, nella ripresa Douvikas, ancora Paz e Ramón chiudono i conti. Inutile il gol di Zirkzee al 90'. I lariani salgono a 6 punti.

Serata storica per il Como. Al Sinigaglia la squadra di Cesc Fabregas batte 4-1 il Manchester United nella terza giornata di Champions League. Nico Paz segna dopo due minuti e firma una doppietta, Douvikas e Ramón completano il poker, Zirkzee accorcia solo al 90'. Il Como sale a 6 punti, lo United resta a 3.

Paz accende il Sinigaglia dopo due minuti

Il Como parte forte e passa subito. Al 2' Nico Paz trova la porta alla prima occasione e batte Lammens per l'1-0. La squadra di Fabregas tiene il pallino del gioco, con Paz al centro di quasi tutte le azioni offensive, e lo United fatica a reagire.

Prima dell'intervallo il Como sfiora il raddoppio, ma il primo tempo si chiude sull'1-0.

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La ripresa: Douvikas, Paz e Ramón

L'avvio di secondo tempo è decisivo. Al 49' Nico Paz si trasforma in assist-man e serve Douvikas, che in area firma il 2-0.

Al 57' arriva il tris: Paz recupera palla, entra in area e con un sinistro basso sul secondo palo trova la sua doppietta personale. Al 76' Ramón cala il poker.

Per lo United c'è solo il gol della bandiera, al 90', di Zirkzee, entrato a metà ripresa al posto di Bruno Fernandes.

Le statistiche

Como-Manchester United 4-1 Gol 2' e 57' Nico Paz, 49' Douvikas, 76' Ramón (C); 90' Zirkzee (M) Possesso palla Como 54%, Manchester United 46% Tiri (in porta) Como 12 (9), Manchester United 13 (4) Ammoniti Como 1, Manchester United 3 Arbitro Jablonski (Germania)

Le formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Cunha, Bruno Fernandes, Mount; Mbeumo. All. Carrick.

La classifica

Con la seconda vittoria in tre partite, dopo il 4-1 al Lipsia e la sconfitta di Rotterdam, il Como sale a 6 punti nella classifica della fase campionato. Il Manchester United resta fermo a 3, con due sconfitte consecutive.

Domande frequenti

Come è finita Como-Manchester United di Champions League?

Como-Manchester United, giocata il 21 ottobre 2026 allo stadio Sinigaglia per la terza giornata di Champions League, è finita 4-1 per la squadra di Fabregas. Per il Como hanno segnato Nico Paz con una doppietta, Douvikas e Ramón. Per il Manchester United di Carrick il gol della bandiera di Zirkzee al 90'.

Chi ha segnato in Como-Manchester United?

In Como-Manchester United 4-1 del 21 ottobre 2026 ha aperto Nico Paz al 2'. Nella ripresa Douvikas ha segnato al 49' su assist dello stesso Paz, che ha firmato la doppietta al 57'. Al 76' il poker di Ramón. Per gli inglesi a segno Zirkzee al 90', entrato nella ripresa.

Quanti punti ha il Como in Champions League?

Dopo il 4-1 al Manchester United del 21 ottobre 2026, il Como ha 6 punti in Champions League, con due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate della fase campionato. La squadra di Fabregas aveva battuto 4-1 il Lipsia all'esordio e poi perso 3-2 sul campo del Feyenoord.