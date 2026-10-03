Dal 5 al 9 ottobre 2026 il Teatro Marconi di Roma ospita la Pre Fest della VI edizione del COLIFFE, il Coliseum International Film Festival, con il Premio "Proiezioni di Valore: in ricordo di Marcello". Sono cinque giorni dedicati a Marcello Mastroianni e al cinema italiano e internazionale, con attori, registi, produttori e nuove opere. Venerdì 9 ottobre arrivano l'omaggio all'attore e la cerimonia di premiazione.

Chi arriva al Teatro Marconi

Il programma porta nella Capitale, tra gli altri, Franco Nero, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Andrea Roncato, Ricky Memphis, Maurizio Mattioli, Nicola Nocella, Licia Nunez, Kiera Milward, Sebastiano Pigazzi, Claudio Bucci ed Elena Presti.

Il festival è nato per valorizzare il cinema indipendente e le opere che arrivano da tutto il mondo. Per cinque giorni trasforma Roma in un punto d'incontro tra memoria e contemporaneità.

Le serate dal 5 all'8 ottobre

Lunedì 5 ottobre alle 21 apre gli appuntamenti serali "Wonderwell" di Vlad Marsavin, con Rita Ora, Carrie Fisher e Vincent Spano. Ospite della serata è Licia Nunez.

Il 7 ottobre tocca allo sport e al grande calcio con "Aldair" di Simone Godano, il film dedicato allo storico difensore brasiliano, icona della Roma. Tra gli ospiti ci sono Maurizio Mattioli e Ricky Memphis. In programma la proiezione e un dibattito con attori, registi ed ex calciatori di Roma e Lazio.

L'8 ottobre la città finisce sul grande schermo con "No Place Like Rome" di Cecilia Miniucchi, interpretato tra gli altri da Stephen Dorff e Cristiana Capotondi. Dopo la proiezione il pubblico incontra il produttore Claudio Bucci, Cristiana Capotondi e Sebastiano Pigazzi.

Il 9 ottobre l'omaggio a Marcello Mastroianni

Il cuore simbolico della manifestazione è venerdì 9 ottobre. Alle 16 il Teatro Marconi ospita un incontro con Ugo De Rossi dedicato a Marcello Mastroianni, insieme alla visione di un docufilm che ripercorre il rapporto dell'attore con il cinema attraverso scene iconiche, testimonianze e materiali d'archivio.

De Rossi è una memoria preziosa del nostro cinema. Celebre montatore, è stato assistente di Pasolini, Fellini, Rosi, Monicelli, Petri, Pontecorvo e Bertolucci e ha lavorato al montaggio di opere entrate nella storia del cinema.

L'appuntamento vuole raccontare Mastroianni come icona internazionale e insieme come uomo di cinema, interprete di una stagione irripetibile della cultura italiana.

Franco Nero tra i premiati

Alle 21 va in scena la cerimonia conclusiva del Premio "Proiezioni di Valore", presentata da Elena Presti. Tra gli ospiti ci sono Nancy Brilli, Nicola Nocella e Andrea Roncato.

Tra i riconoscimenti spicca quello a Franco Nero, Miglior Attore dei film italiani per "Giorni Felici" di Simone Petralia.

Vengono premiate anche opere italiane e internazionali, tra cui:

"Deborah con la Acca" di Tomaso Mannoni

"La paura dei numeri" di Mauro John Capece

"San Benedetto, Padre d'Europa" di Renato Paone

"Bibi Ballandi – Il papà delle stelle"

"Il sogno dei pastori" di Tomaso Mannoni

"No Place Like Rome" di Cecilia Miniucchi

"Wonderwell" di Vlad Marsavin

La serata chiude il cerchio aperto dall'omaggio a Mastroianni: la memoria dei maestri diventa il punto di partenza per raccontare il cinema di oggi e quello che verrà.

Cos'è il COLIFFE

Il Coliseum International Film Festival ha una vocazione internazionale. Nasce per favorire la diffusione del cinema, dare più riconoscimento al lavoro dei registi, scoprire nuovi talenti e creare occasioni di incontro per le opere cinematografiche.

La locandina della VI edizione indica le sezioni in concorso (cortometraggi sociali, docufilm sociali, lungometraggi sociali, videoclip musicali e video sportivi) e gli orari del festival, dalle 15 alle 19.30 e dalle 21 alle 23.30. Il festival è presentato dall'APS Pianeta Empatia.

Info utili

Evento: VI COLIFFE, Pre Fest VI Edition, Premio "Proiezioni di Valore: in ricordo di Marcello"

VI COLIFFE, Pre Fest VI Edition, Premio "Proiezioni di Valore: in ricordo di Marcello" Date: dal 5 al 9 ottobre 2026

dal 5 al 9 ottobre 2026 Orari: dalle 15 alle 19.30 e dalle 21 alle 23.30

dalle 15 alle 19.30 e dalle 21 alle 23.30 Luogo: Teatro Marconi, Viale Guglielmo Marconi 698/E, Roma

Teatro Marconi, Viale Guglielmo Marconi 698/E, Roma Sito: coliffe.it

FAQ

Quando e dove si svolge il COLIFFE 2026?

La Pre Fest della VI edizione del COLIFFE, il Coliseum International Film Festival, si svolge dal 5 al 9 ottobre 2026 al Teatro Marconi di Roma, in Viale Guglielmo Marconi 698/E. Gli appuntamenti sono in programma dalle 15 alle 19.30 e dalle 21 alle 23.30.

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Quando c'è l'omaggio a Marcello Mastroianni?

L'omaggio a Marcello Mastroianni è in programma venerdì 9 ottobre alle 16 al Teatro Marconi. Il montatore Ugo De Rossi, già assistente di Fellini, Pasolini e Bertolucci, guida un incontro accompagnato da un docufilm con scene iconiche, testimonianze e materiali d'archivio sull'attore.

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Quale premio riceve Franco Nero al COLIFFE?

Franco Nero riceve il riconoscimento di Miglior Attore dei film italiani per "Giorni Felici" di Simone Petralia. La consegna avviene durante la cerimonia conclusiva del Premio "Proiezioni di Valore", venerdì 9 ottobre alle 21 al Teatro Marconi di Roma, condotta da Elena Presti.

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Quali film vengono proiettati nelle serate del festival?

Il 5 ottobre alle 21 apre "Wonderwell" di Vlad Marsavin, con Rita Ora e Carrie Fisher. Il 7 ottobre tocca ad "Aldair" di Simone Godano, dedicato al difensore brasiliano della Roma. L'8 ottobre arriva "No Place Like Rome" di Cecilia Miniucchi, con Stephen Dorff e Cristiana Capotondi.

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Quali ospiti partecipano al COLIFFE 2026?

Tra gli ospiti annunciati ci sono Franco Nero, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Andrea Roncato, Ricky Memphis, Maurizio Mattioli, Nicola Nocella, Licia Nunez, Kiera Milward, Sebastiano Pigazzi, il produttore Claudio Bucci ed Elena Presti, che presenta la serata finale dei premi del 9 ottobre.