Nella Sala Tatarella di Montecitorio l'avvocata ha presentato il volume edito da Graus Edizioni, con la prefazione di Antonio Rapisarda e la moderazione di Concita Borrelli.

Parità di genere, affermazione professionale delle donne e contrasto alla violenza femminile. Sono i temi di "Codice di libertà", il libro dell'avvocata Micaela Ottomano edito da Graus Edizioni, presentato mercoledì 14 ottobre 2026 nella Sala Tatarella della Camera dei deputati, a Roma. Al tavolo magistrati, parlamentari e giornalisti.

Chi è intervenuto alla presentazione

A moderare l'incontro è stata Concita Borrelli, avvocata, giornalista e conduttrice Rai. Al tavolo con l'autrice:

Andrea Delmastro , già sottosegretario alla Giustizia;

, già sottosegretario alla Giustizia; Antonio Rapisarda , direttore del Secolo d'Italia e autore della prefazione del volume;

, direttore del Secolo d'Italia e autore della prefazione del volume; Michele Schiano di Visconti , deputato;

, deputato; Anna Gallucci, sostituto procuratore della Repubblica di Pesaro.

Le disparità nel mondo del lavoro

Il dibattito è partito dalle disparità ancora presenti nelle professioni, dove alle donne viene spesso chiesto di dimostrare più competenze per ottenere lo stesso riconoscimento dei colleghi uomini. Un esempio concreto è arrivato dal mondo forense: l'appellativo "signorina", ancora usato al posto del titolo professionale di avvocato.

Femminicidi e radici culturali della violenza

Il confronto si è poi allargato ai femminicidi, agli stereotipi di genere e alle radici culturali della violenza contro le donne. Al centro, il ruolo dell'educazione e della tutela dei diritti come strumenti di prevenzione.

Un cambiamento culturale oltre le leggi

Il filo conduttore dell'incontro è stato la necessità di un cambiamento culturale. Il riconoscimento giuridico della parità, è emerso dal dibattito, deve andare di pari passo con pari opportunità concrete e con la piena valorizzazione delle competenze femminili.

Domande frequenti

Di cosa parla «Codice di libertà» di Micaela Ottomano?

"Codice di libertà" è il libro dell'avvocata Micaela Ottomano, pubblicato da Graus Edizioni con la prefazione di Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Affronta la parità di genere, l'affermazione professionale delle donne e il contrasto alla violenza femminile, con attenzione agli stereotipi e alle radici culturali dei femminicidi.

Dove è stato presentato il libro «Codice di libertà»?

"Codice di libertà" di Micaela Ottomano è stato presentato il 14 ottobre 2026 nella Sala Tatarella della Camera dei deputati, a Roma. L'incontro, moderato da Concita Borrelli, ha visto gli interventi di Andrea Delmastro, Antonio Rapisarda, del deputato Michele Schiano di Visconti e della pm di Pesaro Anna Gallucci.

Chi ha scritto la prefazione di «Codice di libertà»?

La prefazione di "Codice di libertà", il libro dell'avvocata Micaela Ottomano edito da Graus Edizioni, è firmata da Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Rapisarda è intervenuto anche alla presentazione del volume del 14 ottobre 2026 nella Sala Tatarella della Camera dei deputati, moderata da Concita Borrelli.