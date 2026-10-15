«Codice di libertà», il libro di Micaela Ottomano presentato alla Camera: parità di genere e violenza contro le donne al centro del dibattito
Nella Sala Tatarella di Montecitorio l'avvocata ha presentato il volume edito da Graus Edizioni, con la prefazione di Antonio Rapisarda e la moderazione di Concita Borrelli.
Parità di genere, affermazione professionale delle donne e contrasto alla violenza femminile. Sono i temi di "Codice di libertà", il libro dell'avvocata Micaela Ottomano edito da Graus Edizioni, presentato mercoledì 14 ottobre 2026 nella Sala Tatarella della Camera dei deputati, a Roma. Al tavolo magistrati, parlamentari e giornalisti.
Chi è intervenuto alla presentazione
A moderare l'incontro è stata Concita Borrelli, avvocata, giornalista e conduttrice Rai. Al tavolo con l'autrice:
- Andrea Delmastro, già sottosegretario alla Giustizia;
- Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia e autore della prefazione del volume;
- Michele Schiano di Visconti, deputato;
- Anna Gallucci, sostituto procuratore della Repubblica di Pesaro.
Le disparità nel mondo del lavoro
Il dibattito è partito dalle disparità ancora presenti nelle professioni, dove alle donne viene spesso chiesto di dimostrare più competenze per ottenere lo stesso riconoscimento dei colleghi uomini. Un esempio concreto è arrivato dal mondo forense: l'appellativo "signorina", ancora usato al posto del titolo professionale di avvocato.
Femminicidi e radici culturali della violenza
Il confronto si è poi allargato ai femminicidi, agli stereotipi di genere e alle radici culturali della violenza contro le donne. Al centro, il ruolo dell'educazione e della tutela dei diritti come strumenti di prevenzione.
Un cambiamento culturale oltre le leggi
Il filo conduttore dell'incontro è stato la necessità di un cambiamento culturale. Il riconoscimento giuridico della parità, è emerso dal dibattito, deve andare di pari passo con pari opportunità concrete e con la piena valorizzazione delle competenze femminili.
Domande frequenti
Di cosa parla «Codice di libertà» di Micaela Ottomano?
"Codice di libertà" è il libro dell'avvocata Micaela Ottomano, pubblicato da Graus Edizioni con la prefazione di Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Affronta la parità di genere, l'affermazione professionale delle donne e il contrasto alla violenza femminile, con attenzione agli stereotipi e alle radici culturali dei femminicidi.
Dove è stato presentato il libro «Codice di libertà»?
"Codice di libertà" di Micaela Ottomano è stato presentato il 14 ottobre 2026 nella Sala Tatarella della Camera dei deputati, a Roma. L'incontro, moderato da Concita Borrelli, ha visto gli interventi di Andrea Delmastro, Antonio Rapisarda, del deputato Michele Schiano di Visconti e della pm di Pesaro Anna Gallucci.
Chi ha scritto la prefazione di «Codice di libertà»?
La prefazione di "Codice di libertà", il libro dell'avvocata Micaela Ottomano edito da Graus Edizioni, è firmata da Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Rapisarda è intervenuto anche alla presentazione del volume del 14 ottobre 2026 nella Sala Tatarella della Camera dei deputati, moderata da Concita Borrelli.