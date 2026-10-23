"Bass Persuades" di Miley Cyrus è il brano più trasmesso dalle radio italiane nella classifica EarOne Airplay Radio per punteggio della settimana 43 del 2026, relativa al periodo da venerdì 16 a giovedì 22 ottobre. La cantante americana scavalca Cesare Cremonini e Annalisa, che lascia la vetta dopo sette giorni. È la settimana del grande rimescolamento: nove brani su dieci salgono o restano fermi, quattro entrano in top 10 e altrettanti ne escono.

Miley Cyrus prende la vetta

Quattro posizioni in una settimana portano "Bass Persuades" al primo posto, il miglior piazzamento finora per il brano. Il singolo è uscito il 4 settembre e dà il titolo al decimo album della cantante, pubblicato il 18 settembre per Atlantic Records. Con questo disco l'artista ha scelto di firmarsi soltanto Miley, lasciando fuori il cognome dai profili e dalle copertine.

Negli Stati Uniti l'album ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 nella rilevazione datata 3 ottobre: il sesto numero uno della sua carriera e il primo dai tempi di "Bangerz". La canzone porta la firma di Miley insieme a Kid Harpoon, Michael Pollack e Gregory Hein, in arte Aldae.

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La settimana del sorpasso coincide con il suo ritorno sul palco. Venerdì 16 e domenica 18 ottobre la cantante ha tenuto due concerti all'Hollywood Bowl di Los Angeles, i primi show da headliner dopo anni di assenza dai palchi.

Cremonini tiene, Annalisa scende dal primo posto

Cesare Cremonini resta secondo con "Paparazzi", come nella settimana precedente. Il singolo è uscito il 18 settembre e anticipa "Amateur", il nuovo album del cantautore bolognese atteso proprio oggi, venerdì 23 ottobre.

Perde invece la vetta "Amica" di Annalisa e Madame, terza dopo una sola settimana al comando. Il brano era già nell'album "Ma io sono fuoco" e il 18 settembre è tornato come singolo nella versione a due voci, con strofe inedite scritte da Madame. Il 9 ottobre è arrivata anche la Platinum Edition del disco, che contiene il duetto e alcune versioni dal vivo. Per Annalisa il 2027 porterà il primo concerto in uno stadio, il 12 giugno a San Siro.

Ernia ed Elisa guadagnano un gradino

Ernia sale al quarto posto con "DEDICA", altro brano che in passato ha toccato il numero uno di questa classifica. Il singolo, pubblicato il 4 settembre, chiude il percorso dell'album "Per soldi e per amore" e racconta la Milano del rapper. Lo ha scritto con Charlie Charles nel 2023.

Quinta posizione per Elisa con "Kintsugi", nuovo picco per il brano prodotto da Dardust. Il titolo arriva dall'arte giapponese che ripara la ceramica rotta con l'oro e dà il nome al nuovo album, in uscita il 27 novembre. L'11 settembre 2027 la cantautrice festeggerà trent'anni di carriera alla RCF Arena di Campovolo.

Antonacci e Sayf, il balzo più lungo della settimana

La scalata più vistosa porta la firma di Biagio Antonacci. "Spiritualé", il duetto con Sayf, passa dalla diciannovesima alla settima posizione: dodici gradini in sette giorni e nuovo picco per il brano.

Il singolo è uscito insieme a "Mustang", il diciassettesimo album in studio del cantautore di Rozzano, pubblicato il 25 settembre su etichetta Iris e distribuito da Epic Records / Sony Music Italy. Il disco contiene nove tracce, tra cui il singolo di aprile "You & Me". Antonacci è arrivato a Sayf grazie ai figli Giovanni e Paolo: ha fatto ascoltare al rapper il pezzo ancora incompleto e lui ha scritto le sue strofe lì per lì, seduto in un angolo dello studio con il telefono in mano.

Juli con Bresh, sombr e Giorgia completano le nuove entrate

Sesto posto per "Serenamente" di Juli con Bresh, che risale di cinque posizioni e torna in alto dopo l'estate. Il brano fa parte di "Solito cinema", l'album d'esordio da solista del produttore ligure uscito il 24 aprile per Epic, con una tracklist che va da Fabio Concato a Tommaso Paradiso. In Italia il singolo ha raggiunto l'ottavo posto nella classifica FIMI dei più venduti ed è disco d'oro.

Marco Mengoni guadagna una posizione e arriva ottavo con "Giornate Perse", uscita il 9 ottobre per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Il cantante l'ha scritta con Jacopo Ettorre; la musica è di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts.

Nono posto per sombr con "My Body Isn't Ready", che sale di tre gradini. Il cantautore newyorchese, all'anagrafe Shane Boose, ha scritto e coprodotto il brano da solo per Warner Records e lo ha presentato dal vivo il 25 giugno al "Tonight Show" di Jimmy Fallon. Nelle interviste di lancio ha spiegato che il testo nasce dal suo rapporto con l'immagine di sé.

Chiude la top 10 Giorgia con "Parafulmini", in salita di sei posizioni. La ballad è uscita il 2 ottobre e la firmano Lorenzo Fragola e Mario Castiglione. Il brano è entrato poi in "G+1", l'edizione speciale dell'album "G" arrivata nei negozi il 16 ottobre con alcuni inediti e diverse versioni live.

Chi esce dalla top 10

Quattro brani lasciano le prime dieci posizioni rispetto alla settimana 42: "Danceteria" di Madonna, che era terza, "Baby Steps" di Olivia Dean, "Goya" di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e "Casini" di Marracash e Guè.

La top 10 EarOne della settimana 43.2026

Bass Persuades, Miley Cyrus (Warner): sale dalla 4 Paparazzi, Cesare Cremonini (EMI): stabile Amica, Annalisa e Madame (Warner / Sugar Music): scende dalla 1 DEDICA, Ernia (Island): sale dalla 5 Kintsugi, Elisa (Island): sale dalla 6 Serenamente, Juli e Bresh (Sony): sale dalla 11 Spiritualé, Biagio Antonacci e Sayf (Sony / Warner): sale dalla 19 Giornate Perse, Marco Mengoni (Sony): sale dalla 9 My Body Isn't Ready, sombr (Warner): sale dalla 12 Parafulmini, Giorgia (Sony): sale dalla 16

Domande frequenti

Qual è la canzone più trasmessa dalle radio italiane nella settimana 43 del 2026?

Secondo la classifica EarOne Airplay Radio per punteggio relativa al periodo dal 16 al 22 ottobre 2026, il brano più trasmesso dalle radio italiane è "Bass Persuades" di Miley Cyrus. Il singolo, pubblicato da Warner, sale dalla quarta alla prima posizione e supera "Paparazzi" di Cesare Cremonini.

Che cos'è "Bass Persuades" di Miley Cyrus?

"Bass Persuades" è il singolo che dà il titolo al decimo album in studio di Miley Cyrus, uscito il 18 settembre 2026 per Atlantic Records. Il brano era arrivato il 4 settembre. Con questo progetto la cantante si firma soltanto Miley, e negli Stati Uniti il disco ha debuttato al primo posto della Billboard 200.

Qual è il brano che è salito di più nella top 10 EarOne di questa settimana?

Il balzo più ampio della settimana 43 del 2026 è di Biagio Antonacci con "Spiritualé", il duetto con Sayf che passa dalla diciannovesima alla settima posizione guadagnando dodici gradini. Il singolo è uscito il 25 settembre insieme all'album "Mustang".

Quali sono le nuove entrate nella top 10 EarOne dal 16 al 22 ottobre 2026?

Entrano quattro brani: "Serenamente" di Juli con Bresh al sesto posto, "Spiritualé" di Biagio Antonacci con Sayf al settimo, "My Body Isn't Ready" di sombr al nono e "Parafulmini" di Giorgia al decimo. Escono "Danceteria" di Madonna, "Baby Steps" di Olivia Dean, "Goya" di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e "Casini" di Marracash e Guè.

Quando esce il nuovo album di Cesare Cremonini?

"Amateur", il nuovo album di Cesare Cremonini, esce venerdì 23 ottobre 2026. Lo anticipa il singolo "Paparazzi", in radio dal 18 settembre e secondo nella classifica EarOne della settimana 43.

Come funziona la classifica EarOne Airplay Radio per punteggio?

EarOne monitora i passaggi radiofonici dei brani sulle emittenti e li ordina per punteggio, che pesa ogni passaggio in base agli ascoltatori stimati della radio. La rilevazione settimanale va dal venerdì al giovedì: la settimana 43 del 2026 copre il periodo dal 16 al 22 ottobre e include i brani con radio date entro il 22 ottobre.