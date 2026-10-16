"Amica" di Annalisa e Madame è il brano più trasmesso dalle radio italiane nella classifica EarOne Airplay Radio per punteggio della settimana 42 del 2026, relativa al periodo da venerdì 9 a giovedì 15 ottobre. Il duetto scavalca Cesare Cremonini e Madonna, stabili sul podio, mentre Marco Mengoni debutta al nono posto.

Annalisa e Madame conquistano la vetta

Tre posizioni in una settimana bastano ad "Amica" per prendersi il primo posto. Il brano era già nell'album "Ma io sono fuoco", uscito nell'ottobre 2025, e il 18 settembre è tornato come singolo in una nuova versione a due voci con Madame, pubblicata da Atlantic/Warner Music Italy. Madame firma strofe inedite che trasformano il dialogo immaginario dell'originale in una conversazione vera tra due amiche.

Per Annalisa il singolo apre la strada al primo concerto in uno stadio: il 12 giugno 2027 salirà sul palco di San Siro a Milano, unica data live del suo 2027.

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Cremonini e Madonna, podio fermo

Cesare Cremonini resta secondo con "Paparazzi", il brano uscito il 18 settembre che anticipa il nuovo album "Amateur", registrato a Londra. Il cantautore bolognese ha annunciato anche un tour nei palasport.

Terza piazza confermata per Madonna con "Danceteria", che in passato ha già toccato il numero uno di questa classifica. È il terzo singolo estratto da "Confessions II", il quindicesimo album in studio della popstar uscito il 3 luglio 2026 per Warner. La canzone ricorda il celebre club di New York in cui Madonna muoveva i primi passi nel 1982. Il 24 settembre è arrivata anche "Danceteria Afterhours", una nuova versione realizzata con Charli XCX.

Miley ed Elisa salgono, Ernia tiene il quinto posto

Miley Cyrus guadagna quattro posizioni e passa dall'ottava alla quarta con "Bass Persuades", il suo miglior piazzamento finora per questo brano. È la title track del decimo album, uscito il 18 settembre per Atlantic Records, con cui la cantante ha scelto di firmarsi soltanto Miley. Il disco ha debuttato al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti. Proprio oggi, 16 ottobre, Miley torna dal vivo con il primo dei due concerti all'Hollywood Bowl di Los Angeles; il secondo è in programma il 18 ottobre.

Ernia resta quinto con "Dedica", altro ex numero uno della classifica. Il brano, pubblicato il 4 settembre, chiude il percorso dell'album "Per soldi e per amore" e racconta una Milano vissuta in prima persona. Il rapper lo ha scritto con Charlie Charles nel 2023.

Sale di un gradino Elisa, sesta con "Kintsugi", nuovo picco per il singolo. Scritto dalla cantautrice e prodotto da Dardust, il pezzo prende il nome dall'arte giapponese di riparare la ceramica con l'oro e dà il titolo al nuovo album, atteso per il 27 novembre. Il 2027 porterà i trent'anni di carriera, che Elisa festeggerà l'11 settembre alla RCF Arena di Campovolo con "Soundtrack '97-'27".

Olivia Dean, il balzo più lungo della settimana

La scalata più vistosa è di Olivia Dean. "Baby Steps" passa dalla diciassettesima alla settima posizione, dieci gradini in sette giorni. La canzone fa parte di "The Art of Loving", il secondo album della cantautrice londinese pubblicato a settembre 2025, e parla della lenta ripartenza dopo una rottura. La firmano Olivia Dean con Max Wolfgang e Bastian Langebæk.

Mengoni entra al nono posto con Giornate perse

L'unica nuova entrata della top 10 è di Marco Mengoni. "Giornate perse", uscito venerdì 9 ottobre per Epic Records Italy / Sony Music Italy, debutta al nono posto alla prima settimana utile. È il primo singolo del nuovo progetto discografico: Mengoni lo ha scritto con Jacopo Ettorre, mentre la musica porta la firma di Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts. Il brano guarda alla tradizione cantautorale italiana, con un omaggio dichiarato a Lucio Dalla.

Il cantante lo ha presentato dal vivo domenica 11 ottobre a "Che tempo che fa" sul Nove. La canzone anticipa anche "Allo Sbagliato", lo spazio milanese di cui Mengoni è direttore creativo: 26 serate al Teatro Principe con uno show tutto suonato dal vivo.

Fibra con i Pinguini e Marracash con Guè perdono terreno

Scende di due posizioni "Goya" di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, ora ottavo dopo aver raggiunto la vetta nelle settimane scorse. Il brano, prima collaborazione tra il rapper e la band bergamasca, fa parte della versione deluxe di "Mentre Los Angeles brucia" e racconta l'ossessione mediatica per la cronaca nera.

Chiude la top 10 "Casini" di Marracash e Guè, che perde un posto dopo aver toccato la sesta posizione. Il singolo, uscito il 9 settembre e prodotto da Marz, campiona "Gangsta's Paradise" di Coolio e celebra i dieci anni di "Santeria", l'album congiunto del 2016.

La top 10 EarOne della settimana 42.2026

Amica, Annalisa e Madame (Warner / Sugar Music): sale dalla 4 Paparazzi, Cesare Cremonini (EMI): stabile Danceteria, Madonna (Warner): stabile Bass Persuades, Miley Cyrus (Warner): sale dalla 8 Dedica, Ernia (Island): stabile Kintsugi, Elisa (Island): sale dalla 7 Baby Steps, Olivia Dean (EMI): sale dalla 17 Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari (Sony): scende dalla 6 Giornate perse, Marco Mengoni (Sony): nuova entrata Casini, Marracash e Guè (Island): scende dalla 9

Domande frequenti

Qual è la canzone più trasmessa dalle radio italiane nella settimana 42 del 2026?

Secondo la classifica EarOne Airplay Radio per punteggio relativa al periodo dal 9 al 15 ottobre 2026, il brano più trasmesso dalle radio italiane è "Amica" di Annalisa e Madame. Il duetto, pubblicato da Warner con Sugar Music, sale dalla quarta alla prima posizione e supera "Paparazzi" di Cesare Cremonini.

Quando è uscito "Amica" di Annalisa e Madame?

La versione di "Amica" con Madame è uscita il 18 settembre 2026 per Atlantic/Warner Music Italy. Il brano faceva già parte dell'album "Ma io sono fuoco", pubblicato da Annalisa nell'ottobre 2025. Nel nuovo singolo Madame aggiunge strofe inedite e trasforma la canzone in un dialogo a due voci tra amiche.

Qual è il brano che è salito di più nella top 10 EarOne di questa settimana?

Il balzo più ampio della settimana 42 del 2026 è di Olivia Dean con "Baby Steps", che passa dalla diciassettesima alla settima posizione guadagnando dieci gradini. Il brano fa parte di "The Art of Loving", secondo album della cantautrice londinese uscito a settembre 2025, ed è pubblicato da EMI.

Quali sono le nuove entrate nella top 10 EarOne dal 9 al 15 ottobre 2026?

L'unica nuova entrata nella top 10 EarOne della settimana 42 del 2026 è "Giornate perse" di Marco Mengoni, che debutta al nono posto. Il singolo è uscito venerdì 9 ottobre per Epic Records Italy / Sony Music Italy ed è il primo estratto del nuovo progetto discografico del cantante.

Come funziona la classifica EarOne Airplay Radio per punteggio?

EarOne monitora i passaggi radiofonici dei brani sulle emittenti e li ordina per punteggio, che pesa ogni passaggio in base agli ascoltatori stimati della radio. La rilevazione settimanale va dal venerdì al giovedì: la settimana 42 del 2026 copre il periodo dal 9 al 15 ottobre e include i brani con radio date entro il 15 ottobre.