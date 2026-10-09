Juli e Bresh salgono dal tredicesimo al primo posto dell'airplay con "Serenamente", Cesare Cremonini è secondo con "Paparazzi" ed Ernia lascia la vetta dopo una sola settimana.

"Serenamente" di Juli e Bresh è il brano al primo posto della classifica EarOne Airplay per punteggio della settimana 41 del 2026, calcolata sui dati da venerdì 2 a giovedì 8 ottobre. Il singolo guadagna dodici posizioni in sette giorni. Dietro salgono Cesare Cremonini e Annalisa con Madame, mentre Madonna resta terza.

Juli e Bresh, dal tredicesimo posto alla vetta

Il salto più ampio della settimana porta al numero uno. Serenamente passa dalla tredicesima alla prima posizione e firma il suo picco in classifica. Il brano è uscito il 24 aprile come traccia di Solito cinema, l'album del producer Juli pubblicato da Epic per Sony Music, ed è entrato in rotazione radiofonica come singolo il 28 agosto.

La musica e la produzione sono di Juli, il testo porta la firma di Bresh. Il pezzo racconta il momento in cui si smette di cercare risposte a tutti i costi e si impara ad accettare il ritmo della vita, un passo alla volta. La canzone compare anche nell'edizione deluxe Dopo il mare di Mediterraneo, l'album del cantautore genovese.

Solito cinema raccoglie dodici tracce costruite su collaborazioni: con Juli ci sono Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma ed Elisa. Il disco ha già ottenuto il Disco d'Oro. Prima di Serenamente le radio avevano spinto L'ultima canzone, il duetto con Antonacci.

Cremonini sale al secondo posto, Madonna stabile

Cesare Cremonini guadagna due posizioni e arriva secondo con Paparazzi, il suo miglior piazzamento con questo brano. È il primo estratto dal nuovo album Amateur, atteso per il 23 ottobre. Il singolo è in radio dal 18 settembre e lo firmano Cremonini, Davide Petrella e Alessandro Magnanini, su un suono più chitarristico e ruvido rispetto agli ultimi lavori.

Madonna conferma il terzo posto con Danceteria, brano che ha già toccato il numero uno nelle settimane precedenti. È il terzo singolo di Confessions II, uscito il 3 luglio per Warner. Tra gli autori compare Lou Reed perché la canzone interpola Walk on the Wild Side.

Annalisa e Madame, sei posizioni in più

Il secondo balzo della settimana è di Annalisa e Madame: Amica sale dalla decima alla quarta posizione e raggiunge il suo picco. Si tratta della nuova versione di un brano contenuto nell'album Ma io sono fuoco, in radio dal 18 settembre. È il primo duetto tra le due artiste, pubblicato per Warner e Sugar Music.

Ernia perde la vetta, Fibra e i Pinguini risalgono

Dopo una settimana al comando, Ernia scende al quinto posto con Dedica. Il brano è uscito il 4 settembre per Island, chiude il percorso dell'album Per soldi e per amore ed è dedicato a Milano. La produzione è di Charlie Charles.

Movimento opposto per Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, che recupera due posizioni e torna sesto. Il brano, già primo in passato, è in radio dal 21 agosto e fa parte della riedizione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia. È la prima collaborazione tra il rapper e la band di Riccardo Zanotti.

Elisa, Miley Cyrus e Marracash con Guè in calo

Elisa scende di una posizione e chiude settima con Kintsugi, scritto da lei e prodotto da Dardust. Il singolo anticipa l'album omonimo in uscita il 27 novembre. Il titolo richiama la tecnica giapponese che ripara la ceramica rotta mettendo in evidenza le crepe con l'oro.

Ottavo posto per Miley Cyrus con Bass Persuades, che perde tre posizioni. Il brano dà il titolo al suo decimo album in studio, uscito il 18 settembre. Nono Marracash con Guè: Casini scende di due gradini. Il pezzo è prodotto da Marz e campiona Gangsta's Paradise di Coolio, per questo nei crediti compaiono anche Stevie Wonder e lo stesso Coolio.

Peggy Gou e Ayra Starr, la discesa più netta

Il calo più forte della top 10 riguarda Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr: dal secondo al decimo posto, otto posizioni in meno. Il brano, uscito il 26 giugno per XL Recordings, ha già raggiunto la vetta durante l'estate. Esce invece dalla top 10 My Body Isn't Ready di Sombr, nona la settimana scorsa.

La top 10 EarOne Airplay della settimana 41.2026

Serenamente, Juli, Bresh (Sony) | settimana precedente: 13 Paparazzi, Cesare Cremonini (EMI) | settimana precedente: 4 Danceteria, Madonna (Warner) | settimana precedente: 3 Amica (con Madame), Annalisa, Madame (Warner / Sugar Music) | settimana precedente: 10 Dedica, Ernia (Island) | settimana precedente: 1 Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari (Sony) | settimana precedente: 8 Kintsugi, Elisa (Island) | settimana precedente: 6 Bass Persuades, Miley Cyrus (Warner) | settimana precedente: 5 Casini, Marracash, Guè (Island) | settimana precedente: 7 Wo, man, Peggy Gou, Ayra Starr (XL Recordings) | settimana precedente: 2

I numeri della settimana

Sette brani su dieci sono di artisti italiani. Quattro titoli salgono, cinque scendono e uno resta fermo. Cinque canzoni della top 10 hanno già occupato il primo posto almeno una volta: Serenamente, Danceteria, Dedica, Goya e Wo, man. Warner e Island piazzano tre brani a testa, Sony ne porta due con Juli e Bresh e con Fabri Fibra e i Pinguini.

Come funziona la classifica EarOne

EarOne rileva i passaggi dei brani su un campione di quasi 200 emittenti, tra radio nazionali, locali, web radio e TV musicali. La classifica principale è quella per punteggio, che pesa ogni passaggio in base agli ascoltatori raggiunti dall'emittente in quella fascia oraria. Esiste anche la versione per passaggi, che conta quante volte un brano va in onda. La settimana di rilevazione va dal venerdì al giovedì.

Domande frequenti sulla classifica EarOne della settimana 41

Qual è il brano al primo posto della classifica EarOne della settimana 41 del 2026?

Al primo posto c'è "Serenamente" di Juli e Bresh, salito dalla tredicesima posizione nella classifica EarOne Airplay per punteggio relativa al periodo dal 2 all'8 ottobre 2026. Il brano fa parte dell'album "Solito cinema" di Juli ed è in rotazione radiofonica come singolo dal 28 agosto.

Chi ha scritto e prodotto "Serenamente"?

La musica e la produzione sono di Juli, nome d'arte di Julien Boverod, mentre il testo è di Bresh, all'anagrafe Andrea Emanuele Brasi. Il brano è uscito il 24 aprile 2026 nell'album "Solito cinema" per Epic, etichetta di Sony Music, e si trova anche nella deluxe di "Mediterraneo" di Bresh.

Chi è salito di più nella top 10 della settimana 41?

Il balzo più ampio è di Juli e Bresh, che guadagnano dodici posizioni e passano dalla tredicesima alla prima. Seguono Annalisa e Madame con "Amica", dalla decima alla quarta, e Cesare Cremonini con "Paparazzi", che sale dal quarto al secondo posto nella settimana dal 2 all'8 ottobre.

Quale brano ha perso più posizioni questa settimana?

"Wo, man" di Peggy Gou e Ayra Starr scende dal secondo al decimo posto, il calo più forte della top 10. Perde quattro posizioni anche "Dedica" di Ernia, primo la settimana scorsa e ora quinto. Esce dai primi dieci "My Body Isn't Ready" di Sombr, che occupava la nona posizione.

Che differenza c'è tra classifica EarOne per punteggio e per passaggi?

La classifica per passaggi conta quante volte un brano viene trasmesso dalle emittenti monitorate. Quella per punteggio pesa ogni passaggio in base agli ascoltatori che la radio raggiunge in quella fascia oraria e in quel giorno. Per questo un brano può avere meno passaggi ma una posizione più alta.

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