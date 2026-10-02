Ernia sale dall'ottavo al primo posto dell'airplay con "Dedica", mentre Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari perdono la vetta e scivolano in ottava posizione.

"Dedica" di Ernia è il brano al primo posto della classifica EarOne Airplay per punteggio della settimana 40 del 2026, calcolata sui dati da venerdì 25 settembre a giovedì 1 ottobre. Il singolo guadagna sette posizioni. Alle sue spalle salgono Peggy Gou e Ayra Starr, mentre Madonna scende al terzo posto.

Ernia conquista la vetta con la canzone dedicata a Milano

Il cambio al vertice porta la firma di Ernia, che con Dedica passa dall'ottava alla prima posizione. Il brano è uscito venerdì 4 settembre per Island e chiude il capitolo dell'album Per soldi e per amore. Al centro del testo c'è Milano, la città in cui il rapper è cresciuto come uomo e come artista.

La produzione è di Charlie Charles. Presentando il singolo, Ernia ha raccontato che si tratta del primo pezzo scritto insieme al produttore, nel 2023. Il pubblico lo aveva ascoltato in anteprima il 1° settembre all'Arena di Verona, durante il Power Hits Estate.

Peggy Gou e Ayra Starr risalgono, Madonna perde due posizioni

Secondo posto per Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, che recupera una posizione rispetto alla settimana precedente. Il brano aveva già toccato la vetta nelle scorse settimane. La DJ e producer sudcoreana e la cantante nigeriana l'hanno pubblicato il 26 giugno per XL Recordings: un groove house che guarda agli anni Novanta.

Madonna scende dal secondo al terzo posto con Danceteria, anche questo un brano che in passato ha raggiunto il numero uno. È il terzo singolo di Confessions II, il quindicesimo album in studio della popstar uscito il 3 luglio per Warner. Nei crediti compare Lou Reed perché la canzone contiene un'interpolazione di Walk on the Wild Side.

Cremonini stabile, Miley Cyrus ed Elisa ai loro massimi

Cesare Cremonini resta al quarto posto con Paparazzi, primo estratto dal nuovo album Amateur, atteso per il 23 ottobre. Il singolo è in radio dal 18 settembre e lo firmano lo stesso Cremonini, Davide Petrella e Alessandro Magnanini. Il suono è ruvido, chitarristico, con un'impronta più internazionale rispetto al passato recente del cantautore bolognese.

Due posizioni in più per Miley Cyrus, quinta con Bass Persuades: per lei è il miglior piazzamento in questa classifica. Il brano dà il titolo al decimo album in studio, pubblicato il 18 settembre, e punta su un dance pop dai synth anni Ottanta.

Il balzo più ampio della top 10 lo compie Elisa, che con Kintsugi guadagna quattro posizioni e arriva sesta. Scritto da lei e prodotto da Dardust, il singolo è uscito l'11 settembre e anticipa l'album omonimo in arrivo il 27 novembre. Il titolo richiama l'arte giapponese che ripara la ceramica rotta mettendo in evidenza le crepe con l'oro.

Marracash e Guè in calo, Fabri Fibra e i Pinguini lasciano la vetta

Casini di Marracash e Guè perde una posizione e chiude settimo. Il brano è uscito il 9 settembre, è prodotto da Marz e campiona Gangsta's Paradise di Coolio. Con questo singolo i due rapper celebrano trent'anni di amicizia e i dieci anni dal joint album Santeria.

La discesa più netta riguarda Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari: dal primo posto all'ottavo, sette gradini in meno. Il brano è in radio dal 21 agosto e fa parte di Mentre Los Angeles Brucia (deluxe), la riedizione dell'ultimo album del rapper. È la prima collaborazione tra Fibra e la band di Riccardo Zanotti.

Sombr stabile, Annalisa e Madame entrano in top 10

Sombr conferma la nona posizione con My Body Isn't Ready, ballata pop rock uscita il 25 giugno in cui il cantautore statunitense racconta le proprie insicurezze legate all'immagine del corpo.

Chiudono la top 10 Annalisa e Madame con Amica, che sale dall'undicesima alla decima posizione. Si tratta della nuova versione di un brano contenuto nell'album Ma io sono fuoco, in radio dal 18 settembre: è il primo duetto tra le due artiste.

La top 10 EarOne Airplay della settimana 40.2026

Dedica, Ernia (Island) | settimana precedente: 8 Wo, man, Peggy Gou, Ayra Starr (XL Recordings) | settimana precedente: 3 Danceteria, Madonna (Warner) | settimana precedente: 2 Paparazzi, Cesare Cremonini (EMI) | settimana precedente: 4 Bass Persuades, Miley Cyrus (Warner) | settimana precedente: 7 Kintsugi, Elisa (Island) | settimana precedente: 10 Casini, Marracash, Guè (Island) | settimana precedente: 6 Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari (Sony) | settimana precedente: 1 My Body Isn't Ready, Sombr (Warner) | settimana precedente: 9 Amica (con Madame), Annalisa, Madame (Warner / Sugar Music) | settimana precedente: 11

Come funziona la classifica EarOne

EarOne rileva i passaggi dei brani su un campione di quasi 200 emittenti, tra radio nazionali, locali, web radio e TV musicali. La classifica principale è quella per punteggio, che pesa ogni passaggio in base agli ascoltatori raggiunti. Esiste anche la versione per passaggi, che conta quante volte un brano va in onda. La settimana di rilevazione va dal venerdì al giovedì.

Domande frequenti sulla classifica EarOne della settimana 40

Qual è il brano al primo posto della classifica EarOne della settimana 40 del 2026?

Al primo posto c'è "Dedica" di Ernia, che sale dall'ottava posizione nella classifica EarOne Airplay per punteggio relativa al periodo dal 25 settembre al 1 ottobre 2026. Il singolo, uscito il 4 settembre per Island, è dedicato a Milano e chiude il percorso dell'album "Per soldi e per amore".

Chi ha perso il primo posto nella classifica radio di questa settimana?

Il primo posto lo perde "Goya" di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, che scende all'ottava posizione con un calo di sette gradini. Il brano è in radio dal 21 agosto, fa parte della riedizione deluxe di "Mentre Los Angeles Brucia" ed è la prima collaborazione tra il rapper e la band.

Quali brani raggiungono il loro miglior piazzamento nella settimana 40?

Tre brani toccano il loro massimo: "Bass Persuades" di Miley Cyrus sale al quinto posto, "Kintsugi" di Elisa al sesto con il balzo più ampio della top 10, e "Amica" di Annalisa con Madame entra al decimo. Cesare Cremonini e Sombr restano stabili al quarto e al nono posto.

Che differenza c'è tra classifica EarOne per punteggio e per passaggi?

La classifica per passaggi conta quante volte un brano viene trasmesso dalle emittenti monitorate. Quella per punteggio, considerata la principale, pesa ogni passaggio in base agli ascoltatori raggiunti in quel momento. Entrambe usano la stessa settimana di rilevazione, dal venerdì al giovedì, su un campione di quasi 200 emittenti.

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