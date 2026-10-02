Ciao Maschio, da sabato 3 ottobre su Rai 1 torna Nunzia De Girolamo: primo ospite Francesco Facchinetti
Il programma sul "maschile" riparte con una donna misteriosa diversa ogni settimana, le storie di uomini qualunque e Antonio Mezzancella nel cast accanto alle Swingeresse.
Ciao Maschio torna da sabato 3 ottobre 2026 alle 17.10 su Rai 1, condotto da Nunzia De Girolamo. Il primo protagonista della nuova edizione è Francesco Facchinetti. Tra le novità, il punto di vista di una donna misteriosa, le storie di uomini non famosi e l'arrivo di Antonio Mezzancella.
Francesco Facchinetti primo maschio della stagione
Il racconto del maschile in tutte le sue sfaccettature riparte da Francesco Facchinetti, produttore musicale, imprenditore di successo e figlio d'arte. È lui il primo maschio protagonista della nuova edizione.
Dopo il successo dello scorso anno nel daytime, il programma si rinnova e mantiene la sua identità. Ciao Maschio si presenta come il primo programma "di genere" della tv.
La donna misteriosa e gli uomini qualunque
La novità principale è il punto di vista di una donna "misteriosa", diversa in ogni puntata. La sua identità viene svelata nel corso della trasmissione.
Il racconto si allarga poi alle storie di uomini "qualunque": persone della vita quotidiana, non famose, che portano in studio esperienze inedite, sempre al maschile.
La comitiva di amici di Nunzia De Girolamo
Accanto a Nunzia De Girolamo siede una "comitiva" fissa di amici che si alternano di settimana in settimana. Nella prima puntata ci sono Gabriele Cirilli, Sergio Assisi e lo psicologo Domenico Mazzullo.
Antonio Mezzancella, le Swingeresse e Edoardo Tavassi
Entra nel cast Antonio Mezzancella, che affianca le Swingeresse. Il gruppo aveva debuttato in tv proprio con la scorsa edizione di Ciao Maschio e torna anche quest'anno.
Resta l'ironia social, dissacrante e irriverente, di Edoardo Tavassi. Il programma si può seguire in diretta streaming e rivedere on demand su RaiPlay.
Domande frequenti
Quando torna Ciao Maschio su Rai 1?
Ciao Maschio torna da sabato 3 ottobre 2026 alle 17.10 su Rai 1, con la conduzione di Nunzia De Girolamo. Il programma racconta il mondo maschile tra personaggi famosi e uomini comuni, e si può seguire anche in streaming su RaiPlay.
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Chi è il primo ospite di Ciao Maschio 2026?
Il primo maschio protagonista della nuova edizione è Francesco Facchinetti, produttore musicale, imprenditore e figlio d'arte. Nella stessa puntata, accanto a Nunzia De Girolamo, ci sono Gabriele Cirilli, Sergio Assisi e lo psicologo Domenico Mazzullo.
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Quali sono le novità di Ciao Maschio 2026?
Le novità sono tre: una donna misteriosa diversa per ogni puntata, svelata durante la trasmissione, le storie di uomini qualunque non famosi e l'ingresso nel cast di Antonio Mezzancella accanto alle Swingeresse. Torna anche l'ironia social di Edoardo Tavassi.