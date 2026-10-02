Ciao Maschio torna da sabato 3 ottobre 2026 alle 17.10 su Rai 1, condotto da Nunzia De Girolamo. Il primo protagonista della nuova edizione è Francesco Facchinetti. Tra le novità, il punto di vista di una donna misteriosa, le storie di uomini non famosi e l'arrivo di Antonio Mezzancella.

Francesco Facchinetti primo maschio della stagione

Il racconto del maschile in tutte le sue sfaccettature riparte da Francesco Facchinetti, produttore musicale, imprenditore di successo e figlio d'arte. È lui il primo maschio protagonista della nuova edizione.

Dopo il successo dello scorso anno nel daytime, il programma si rinnova e mantiene la sua identità. Ciao Maschio si presenta come il primo programma "di genere" della tv.

La donna misteriosa e gli uomini qualunque

La novità principale è il punto di vista di una donna "misteriosa", diversa in ogni puntata. La sua identità viene svelata nel corso della trasmissione.

Il racconto si allarga poi alle storie di uomini "qualunque": persone della vita quotidiana, non famose, che portano in studio esperienze inedite, sempre al maschile.

La comitiva di amici di Nunzia De Girolamo

Accanto a Nunzia De Girolamo siede una "comitiva" fissa di amici che si alternano di settimana in settimana. Nella prima puntata ci sono Gabriele Cirilli, Sergio Assisi e lo psicologo Domenico Mazzullo.

Antonio Mezzancella, le Swingeresse e Edoardo Tavassi

Entra nel cast Antonio Mezzancella, che affianca le Swingeresse. Il gruppo aveva debuttato in tv proprio con la scorsa edizione di Ciao Maschio e torna anche quest'anno.

Resta l'ironia social, dissacrante e irriverente, di Edoardo Tavassi. Il programma si può seguire in diretta streaming e rivedere on demand su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando torna Ciao Maschio su Rai 1?

Ciao Maschio torna da sabato 3 ottobre 2026 alle 17.10 su Rai 1, con la conduzione di Nunzia De Girolamo. Il programma racconta il mondo maschile tra personaggi famosi e uomini comuni, e si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

---

Chi è il primo ospite di Ciao Maschio 2026?

Il primo maschio protagonista della nuova edizione è Francesco Facchinetti, produttore musicale, imprenditore e figlio d'arte. Nella stessa puntata, accanto a Nunzia De Girolamo, ci sono Gabriele Cirilli, Sergio Assisi e lo psicologo Domenico Mazzullo.

---

Quali sono le novità di Ciao Maschio 2026?

Le novità sono tre: una donna misteriosa diversa per ogni puntata, svelata durante la trasmissione, le storie di uomini qualunque non famosi e l'ingresso nel cast di Antonio Mezzancella accanto alle Swingeresse. Torna anche l'ironia social di Edoardo Tavassi.