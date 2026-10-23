Alle 17.05 Nunzia De Girolamo racconta come è cambiata la figura paterna. Il cantautore, che festeggia i vent'anni di «This Is What You Are» e ha appena pubblicato «Two Entities», si racconta come genitore. In chiusura le Swingeresse e Antonio Mezzancella rileggono «Feel» di Robbie Williams.

Sabato 24 ottobre 2026 alle 17.05 su Rai 1 torna Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Al centro della nuova puntata c'è l'evoluzione della figura paterna, raccontata attraverso lo sguardo degli uomini. Ospite Mario Biondi, padre di dieci figli. E torna una nuova donna del mistero, la cui identità sarà svelata in puntata.

Come è cambiato il padre

La puntata racconta come si è trasformata la figura del padre, sia agli occhi dell'universo maschile sia nel ruolo che gli uomini ricoprono in famiglia. Un tema che attraversa generazioni e modelli educativi diversi.

Mario Biondi, la voce soul e il papà di dieci figli

Ospite della puntata è Mario Biondi, voce calda del soul-jazz italiano. Il cantautore festeggia i vent'anni di «This Is What You Are» e ha appena pubblicato il nuovo album «Two Entities».

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Papà di dieci figli, Biondi condividerà con il pubblico il suo modo di essere genitore.

La donna del mistero e gli amici del programma

Torna anche l'appuntamento con la donna del mistero: una nuova ospite la cui identità verrà svelata nel corso della trasmissione.

Non mancheranno gli amici di Ciao Maschio:

Sergio Assisi ;

; Francesco Arienzo ;

; Edoardo Tavassi.

Il finale con le Swingeresse e Mezzancella

La parte musicale è affidata, come sempre, alle Swingeresse con Antonio Mezzancella. Nel finale proporranno una rilettura inedita di «Feel», uno dei successi di Robbie Williams.

Quando e dove vedere Ciao Maschio

Ciao Maschio Data e orario sabato 24 ottobre 2026, ore 17.05 Canale Rai 1 Conduttrice Nunzia De Girolamo Tema l'evoluzione della figura paterna Ospite Mario Biondi Amici del programma Sergio Assisi, Francesco Arienzo, Edoardo Tavassi Musica Swingeresse con Antonio Mezzancella

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Ciao Maschio sabato 24 ottobre 2026?

Nella puntata di Ciao Maschio di sabato 24 ottobre 2026 alle 17.05 su Rai 1 l'ospite è Mario Biondi, che racconta il suo modo di essere padre di dieci figli. Con Nunzia De Girolamo ci sono anche Sergio Assisi, Francesco Arienzo ed Edoardo Tavassi, oltre a una nuova donna del mistero svelata in puntata.

Qual è il nuovo album di Mario Biondi?

Il nuovo album di Mario Biondi si intitola «Two Entities» ed è appena uscito. Il cantautore festeggia anche i vent'anni di «This Is What You Are». Sabato 24 ottobre 2026 è ospite di Ciao Maschio su Rai 1, dove parla della sua esperienza di padre.