La nuova puntata di Ciao Maschio va in onda sabato 17 ottobre alle 17.10 su Rai 2 con Nunzia De Girolamo e una domanda: che rapporto hanno oggi gli uomini con la mamma? Ospite principale è l'attore e regista Luca Barbareschi. Con lui lo scrittore Luca Bianchini e, novità di questa edizione, una donna misteriosa che svela la propria identità nel corso della trasmissione.

Gli uomini e la mamma

C'è chi la cerca in ogni donna che incontra, chi la fugge, chi la teme. Qualcuno vorrebbe che quel legame durasse per sempre, altri vorrebbero spezzare il cordone. Nunzia De Girolamo dedica la puntata a uno dei rapporti più intensi e spesso travagliati dell'universo maschile, quello con la madre, e lo racconta insieme a Luca Barbareschi.

Luca Bianchini e Le ragazze di Tunisi

In studio arriva anche Luca Bianchini. Lo scrittore porta il suo ultimo libro, Le ragazze di Tunisi, nato proprio dai racconti di sua madre.

Pubblicità

La donna misteriosa e gli amici di Ciao Maschio

La novità di questa edizione è una donna misteriosa, la cui identità resta nascosta fino a un momento della trasmissione. Tornano anche gli amici di Ciao Maschio: Sergio Assisi, Francesco Arienzo ed Edoardo Tavassi.

La musica resta affidata alle Swingeresse con Antonio Mezzancella, che propone un medley di canzoni a tema reinterpretate nel suo stile.

Domande frequenti

Quando va in onda Ciao Maschio del 17 ottobre 2026?

La nuova puntata di Ciao Maschio va in onda sabato 17 ottobre 2026 alle 17.10 su Rai 2, condotta da Nunzia De Girolamo. Il tema è il rapporto tra gli uomini e la mamma, con ospite principale l'attore e regista Luca Barbareschi e la partecipazione dello scrittore Luca Bianchini.

Chi sono gli ospiti di Ciao Maschio sabato 17 ottobre?

Ospite principale è Luca Barbareschi. In studio arriva anche Luca Bianchini con il libro Le ragazze di Tunisi, ispirato ai racconti di sua madre. Ci sono poi una donna misteriosa, gli amici del programma Sergio Assisi, Francesco Arienzo ed Edoardo Tavassi, le Swingeresse e Antonio Mezzancella.

Chi è la donna misteriosa di Ciao Maschio?

La donna misteriosa è la novità di questa edizione di Ciao Maschio. La sua identità resta segreta fino al momento in cui viene svelata durante la trasmissione di sabato 17 ottobre su Rai 2. Chi vuole scoprirla deve seguire la puntata condotta da Nunzia De Girolamo.