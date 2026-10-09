Il potere e il maschile al centro della puntata di sabato su Rai 1, con una donna misteriosa svelata in diretta.

Ciao Maschio va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 17.10 su Rai 1. Nunzia De Girolamo dedica la puntata al rapporto tra potere e maschile e allo smarrimento degli uomini davanti a una condizione sociale cambiata. Ospite il giornalista Peter Gomez, con il poeta Davide Rondoni e una donna misteriosa svelata durante la trasmissione.

Quando va in onda Ciao Maschio

L'appuntamento è sabato 10 ottobre alle 17.10 su Rai 1, con Nunzia De Girolamo. Si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Il tema: il maschio di fronte alla perdita del potere

Come reagisce il maschio quando perde un potere che un tempo spettava solo agli uomini? La puntata parte da questa domanda.

Al centro c'è lo smarrimento dei maschi davanti a una condizione sociale e individuale cambiata nel corso degli ultimi decenni.

Peter Gomez e la donna misteriosa

Ospite della trasmissione è il giornalista e conduttore Peter Gomez.

Ad accompagnare Nunzia De Girolamo nel racconto c'è una donna misteriosa, che sarà svelata nel corso della puntata. Con loro il poeta Davide Rondoni.

Gli altri ospiti e le presenze fisse

Partecipano anche Sergio Assisi e Francesco Arienzo.

Tornano la musica delle Swingeresse, le mille voci di Antonio Mezzancella e lo sguardo social di Edoardo Tavassi.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Ciao Maschio sabato 10 ottobre 2026?

Sabato 10 ottobre 2026 Nunzia De Girolamo ospita a Ciao Maschio il giornalista Peter Gomez, il poeta Davide Rondoni, Sergio Assisi, Francesco Arienzo e una donna misteriosa svelata in puntata. Ci sono anche le Swingeresse, Antonio Mezzancella ed Edoardo Tavassi.

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Di cosa parla Ciao Maschio il 10 ottobre?

La puntata di Ciao Maschio del 10 ottobre 2026 parla del rapporto tra potere e maschile: come reagiscono gli uomini alla perdita di un potere che un tempo spettava solo a loro, e lo smarrimento davanti a una società cambiata negli ultimi decenni.

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A che ora va in onda Ciao Maschio?

Ciao Maschio va in onda il sabato alle 17.10 su Rai 1, con la conduzione di Nunzia De Girolamo. La puntata del 10 ottobre 2026 si può seguire anche in streaming su RaiPlay e rivedere on demand dopo la messa in onda.