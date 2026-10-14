Ha 22 anni, è cresciuto tra Gubbio e Hannover, gioca nel Club Brugge e con la Germania Under 21, ma l'Italia lo corteggia: il padre Emanuele era un difensore dell'Atalanta, campione d'Europa con l'Under 21 azzurra.

Nicolò Tresoldi è l'attaccante del Club Brugge che martedì 13 ottobre 2026 ha segnato una tripletta all'Inter a San Siro, nel 4-3 dei belgi in Champions League. Nato a Cagliari nel 2004, ha doppia cittadinanza italiana e tedesca e gioca con la Germania Under 21. È figlio di Emanuele Tresoldi, ex difensore dell'Atalanta.

La tripletta a San Siro

Contro l'Inter Tresoldi ha firmato tre dei quattro gol del Bruges. Al 30' ha trasformato il rigore concesso per un fallo di Calhanoglu su Forbs. Al 63' ha segnato a porta vuota dopo un'uscita sbagliata di Josep Martinez. Al 74' ha ribadito in rete una respinta del portiere nerazzurro, completando la tripletta.

Una serata speciale per un ragazzo che a San Siro tifa per l'altra squadra: Tresoldi ha dichiarato di essere milanista.

Da Cagliari a Gubbio, poi la Germania

Nicolò Tresoldi è nato a Cagliari il 20 agosto 2004 ed è cresciuto soprattutto a Gubbio. Da bambino si divideva tra calcio e tennis, tanto da far parte della nazionale italiana Under 12 di tennis.

Nel calcio ha sostenuto provini con Milan, Juventus, Bologna, Atalanta e Fiorentina, senza essere preso da nessuna. Nel 2017 la famiglia si è trasferita in Germania per il lavoro della madre, nel settore dell'aviazione civile.

Hannover e il salto al Club Brugge

Ad Hannover Nicolò è entrato nel settore giovanile dell'Hannover 96 e nel 2022 ha esordito in prima squadra, in Zweite Bundesliga. Con la maglia del club tedesco ha giocato 80 partite e segnato 14 gol.

Nell'estate del 2025 è passato al Club Brugge, con cui è esploso. Il padre ha raccontato alla Gazzetta dello Sport che il trasferimento in Belgio è stato un grande salto rispetto alla seconda divisione tedesca e lo ha aiutato a maturare.

Il padre Emanuele, difensore dell'Atalanta

Il calcio in casa Tresoldi è una tradizione. Il padre Emanuele è un ex calciatore professionista: difensore, ha giocato nell'Atalanta e ha fatto parte della Nazionale Under 21 che vinse l'Europeo di categoria nel 1994.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida con l'Inter, Emanuele Tresoldi ha parlato dell'orgoglio e dell'emozione di vedere crescere il figlio. Ha spiegato che Nicolò ha faticato ad affermarsi perché non aveva il talento del fuoriclasse né un fisico imponente, e che si è guadagnato tutto con il lavoro. Secondo il padre il sogno del figlio resta giocare nel Milan.

Germania o Italia: la scelta della Nazionale

Tresoldi ha la cittadinanza tedesca dal 2022 e ha giocato con la Germania Under 19 e Under 21, di cui è diventato capitano. Con l'Under 21 tedesca ha conquistato la medaglia d'argento all'Europeo di categoria del 2025.

Con la Nazionale italiana non ha mai giocato, ma la porta resta aperta. Il ct Roberto Mancini lo vorrebbe in azzurro e Tresoldi ha chiesto tempo per completare il ciclo con l'Under 21 tedesca, almeno fino all'Europeo di categoria del 2027. La scelta, ha spiegato il padre alla Gazzetta, arriverà dopo quel torneo e sarà Nicolò a decidere.

Domande frequenti

Chi è Nicolò Tresoldi?

Nicolò Tresoldi è un attaccante del Club Brugge nato a Cagliari il 20 agosto 2004. Cresciuto a Gubbio e poi nelle giovanili dell'Hannover 96, ha doppia cittadinanza italiana e tedesca e gioca con la Germania Under 21. Il 13 ottobre 2026 ha segnato una tripletta all'Inter in Champions League.

Chi è il padre di Nicolò Tresoldi?

Il padre di Nicolò Tresoldi è Emanuele Tresoldi, ex calciatore professionista. Difensore, ha giocato nell'Atalanta e ha fatto parte della Nazionale italiana Under 21 campione d'Europa nel 1994. Alla Gazzetta dello Sport ha raccontato che il sogno del figlio è giocare nel Milan, la squadra per cui tifa.

Nicolò Tresoldi può giocare con la Nazionale italiana?

Nicolò Tresoldi ha doppia cittadinanza e non ha mai giocato con la Nazionale maggiore, quindi può ancora scegliere l'Italia. Finora ha vestito la maglia della Germania Under 19 e Under 21, di cui è capitano. Il ct Roberto Mancini lo vorrebbe in azzurro, ma la decisione arriverà dopo l'Europeo Under 21 del 2027.