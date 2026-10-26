Una per la vita di tutti i giorni, l'altra per le gite e il campeggio. Il marchio cinese svela due SUV con un letto da quasi due metri, sedili massaggianti, un portellone che si apre con il piede e un nuovo colore ispirato alla luce del lago lombardo.

Chery ha presentato in anteprima mondiale due nuovi SUV dedicati alle famiglie: la nuova Tiggo 7, pensata per la vita di tutti i giorni, e la Tiggo X7, compagna ideale per i weekend fuori porta. Le due auto hanno debuttato il 21 ottobre 2026 a Wuhu, in Cina, alla presenza di Edwin van der Sar e Peter Crouch.

Due SUV, due modi di vivere la famiglia

Le due vetture hanno dimensioni simili, poco più di 4,6 metri, e lo stesso motore a benzina da 156 CV, ma raccontano due stili di vita diversi. La Tiggo 7 punta su comfort, spazio e semplicità, per la scuola, il lavoro e le commissioni. La Tiggo X7 aggiunge la voglia di avventura: sterrati, strade di montagna, campeggio.

Tiggo 7, il salotto su quattro ruote

Un abitacolo da yacht

L'interno della nuova Tiggo 7 si ispira agli yacht, con una plancia orizzontale e una linea continua che attraversa le portiere e dà una sensazione di spazio.

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I sedili anteriori sono pensati per i viaggi rilassanti: offrono massaggio, poggia gambe elettrico, ventilazione e riscaldamento. Dietro, lo schienale si inclina in due posizioni, una per l'uso quotidiano e una più reclinata per riposare.

Un letto da quasi due metri

Abbattendo i sedili posteriori si ottiene un piano quasi piatto lungo circa due metri, utilizzabile anche per riposare: un'idea per chi ama le soste in viaggio o le notti sotto le stelle.

Il portellone che si apre con il piede

Con le borse della spesa in mano basta avvicinarsi con la chiave: l'auto proietta a terra un segnale luminoso e appoggiando il piede il portellone si apre da solo. Il bagagliaio arriva fino a 505 litri, su due livelli. E di notte i fari restano accesi per 30 secondi dopo la chiusura, per illuminare il percorso fino a casa.

Gleam Gold, il colore del Lago di Como

Tra le novità c'è anche un colore che fa sognare: il Gleam Gold, un oro chiaro ispirato alla luce che filtra dalle finestre affacciate sul Lago di Como.

Tiggo X7, l'avventura del fine settimana

Pronta per neve, fango e sabbia

La Tiggo X7 è la sorella più avventurosa, con linee squadrate e un tetto piatto. Oltre ai programmi per la città offre sei modalità per i diversi terreni: neve, fango, sabbia, montagna, roccia e guado. Può attraversare corsi d'acqua profondi fino a 70 centimetri e trainare fino a 1.500 kg, per il carrello o la roulotte.

Pensata per bambini, animali e attrezzatura

Il bagagliaio ha vani separati per gli oggetti puliti e quelli sporchi, comodi dopo una giornata in montagna o al mare. I sedili posteriori si abbattono con un solo gesto, per caricare il passeggino, la spesa, l'attrezzatura da campeggio o fare spazio all'amico a quattro zampe. Nelle tasche delle portiere entrano bottiglie da un litro e mezzo.

Aria pulita a bordo

L'abitacolo controlla temperatura, umidità, ricambio d'aria e silenziosità, con un filtro che trattiene polveri e inquinanti e un sensore che gestisce da solo il ricircolo dell'aria. Un pacchetto di insonorizzazione rende i viaggi più tranquilli.

Più motori per tutti i gusti

La Tiggo 7 è proposta a benzina e ibrida. La Tiggo X7 è full hybrid o plug-in, anche con la trazione integrale per chi ama uscire dall'asfalto.

Domande frequenti

Cosa hanno di speciale le nuove Chery Tiggo 7 e Tiggo X7?

Le nuove Chery Tiggo 7 e Tiggo X7 sono SUV pensati per la famiglia. La Tiggo 7 offre sedili massaggianti, un piano di carico quasi piatto lungo circa due metri e un portellone che si apre con il piede. La Tiggo X7 aggiunge sei modalità per i terreni difficili e può trainare fino a 1.500 kg.

Cos'è il colore Gleam Gold della Chery Tiggo 7?

Il Gleam Gold è il nuovo colore della Chery Tiggo 7: un oro chiaro ispirato alla luce che filtra dalle finestre affacciate sul Lago di Como. Debutta con la nuova generazione del SUV familiare, presentata in anteprima mondiale il 21 ottobre 2026 a Wuhu, in Cina, sede del marchio.