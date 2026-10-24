Alle 9.30 Luana Ravegnini dedica la puntata ai minerali indispensabili per l'organismo: carenza di ferro e anemia, fratture da fragilità, salute dei capelli, dieta equilibrata, tiroide, bisogni nella terza età e fabbisogno della donna nelle diverse fasi della vita.

Domenica 25 ottobre 2026 alle 9.30 su Rai 1 torna Check Up, lo storico programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini. Il tema della puntata è il ruolo dei sali minerali per il benessere dell'organismo. Sette specialisti affrontano carenza di ferro, salute delle ossa e dei capelli, alimentazione, tiroide, terza età e salute della donna.

Carenza di ferro e anemia

Si comincia con la carenza di ferro e l'anemia. Ne parla il dottor Andrea D'Alessio, direttore di Oncologia dell'Azienda Sanitaria Bergamo Ovest e specialista in Medicina Interna.

Ossa e fratture da fragilità

Spazio poi alla salute delle ossa e alle fratture da fragilità, che possono colpire soprattutto le persone anziane a causa della perdita di densità ossea. Interviene il professor Francesco Franceschi, ortopedico dell'Università degli Studi Link di Roma.

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La salute dei capelli

La puntata affronta anche la salute dei capelli con la professoressa Elisabetta Perosino, consigliere Isplad e docente del Master in Dermatologia all'Università Tor Vergata di Roma.

Una dieta varia per il giusto apporto di minerali

Una dieta varia ed equilibrata è fondamentale per garantire all'organismo il giusto apporto di minerali. Ne parla la professoressa Elisabetta Bernardi, docente di Biologia della Nutrizione all'Università degli Studi di Bari.

Sali minerali e tiroide

Al centro della puntata c'è anche il legame tra sali minerali e tiroide, ghiandola essenziale per il metabolismo e il funzionamento dell'organismo. A fare chiarezza è il professor Salvatore Maria Corsello, ordinario di Endocrinologia e prorettore di UniCamillus, Università Medica Internazionale di Roma.

Terza età e prevenzione delle carenze

Con il professor Giuseppe Paolisso, ordinario di Medicina Interna e Geriatria all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, la puntata approfondisce i bisogni nutrizionali nella terza età e la prevenzione delle carenze minerali.

La salute della donna nelle diverse fasi della vita

In chiusura spazio alla salute della donna e al diverso fabbisogno di sali minerali nelle varie fasi della vita. Ne parla il professor Marco Bonito, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.

Quando e dove vedere Check Up

Check Up Data e orario domenica 25 ottobre 2026, ore 9.30 Canale Rai 1, anche su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound Conduttrice Luana Ravegnini Tema il ruolo dei sali minerali

Esperto Ruolo Tema Andrea D'Alessio direttore di Oncologia, Azienda Sanitaria Bergamo Ovest carenza di ferro e anemia Francesco Franceschi ortopedico, Università degli Studi Link di Roma ossa e fratture da fragilità Elisabetta Perosino consigliere Isplad, docente all'Università Tor Vergata di Roma salute dei capelli Elisabetta Bernardi docente di Biologia della Nutrizione, Università degli Studi di Bari dieta e minerali Salvatore Maria Corsello ordinario di Endocrinologia, prorettore di UniCamillus sali minerali e tiroide Giuseppe Paolisso ordinario di Medicina Interna e Geriatria, Università Vanvitelli terza età e carenze Marco Bonito direttore Dipartimento Materno-Infantile, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli salute della donna

Domande frequenti

Di cosa si parla a Check Up domenica 25 ottobre 2026?

Domenica 25 ottobre 2026 alle 9.30 su Rai 1 Check Up, condotto da Luana Ravegnini, è dedicato al ruolo dei sali minerali per il benessere dell'organismo. In puntata carenza di ferro e anemia, fratture da fragilità, salute dei capelli, dieta equilibrata, tiroide, terza età e fabbisogno della donna.

Chi sono gli ospiti di Check Up il 25 ottobre 2026?

Gli ospiti di Luana Ravegnini a Check Up del 25 ottobre 2026 sono Andrea D'Alessio, Francesco Franceschi, Elisabetta Perosino, Elisabetta Bernardi, Salvatore Maria Corsello, Giuseppe Paolisso e Marco Bonito. La puntata è visibile su Rai 1 alle 9.30, su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound.