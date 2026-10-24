Check Up, domenica 25 ottobre 2026 su Rai 1: il ruolo dei sali minerali, dal ferro alle ossa fino a tiroide e capelli
Alle 9.30 Luana Ravegnini dedica la puntata ai minerali indispensabili per l'organismo: carenza di ferro e anemia, fratture da fragilità, salute dei capelli, dieta equilibrata, tiroide, bisogni nella terza età e fabbisogno della donna nelle diverse fasi della vita.
Domenica 25 ottobre 2026 alle 9.30 su Rai 1 torna Check Up, lo storico programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini. Il tema della puntata è il ruolo dei sali minerali per il benessere dell'organismo. Sette specialisti affrontano carenza di ferro, salute delle ossa e dei capelli, alimentazione, tiroide, terza età e salute della donna.
Carenza di ferro e anemia
Si comincia con la carenza di ferro e l'anemia. Ne parla il dottor Andrea D'Alessio, direttore di Oncologia dell'Azienda Sanitaria Bergamo Ovest e specialista in Medicina Interna.
Ossa e fratture da fragilità
Spazio poi alla salute delle ossa e alle fratture da fragilità, che possono colpire soprattutto le persone anziane a causa della perdita di densità ossea. Interviene il professor Francesco Franceschi, ortopedico dell'Università degli Studi Link di Roma.
La salute dei capelli
La puntata affronta anche la salute dei capelli con la professoressa Elisabetta Perosino, consigliere Isplad e docente del Master in Dermatologia all'Università Tor Vergata di Roma.
Una dieta varia per il giusto apporto di minerali
Una dieta varia ed equilibrata è fondamentale per garantire all'organismo il giusto apporto di minerali. Ne parla la professoressa Elisabetta Bernardi, docente di Biologia della Nutrizione all'Università degli Studi di Bari.
Sali minerali e tiroide
Al centro della puntata c'è anche il legame tra sali minerali e tiroide, ghiandola essenziale per il metabolismo e il funzionamento dell'organismo. A fare chiarezza è il professor Salvatore Maria Corsello, ordinario di Endocrinologia e prorettore di UniCamillus, Università Medica Internazionale di Roma.
Terza età e prevenzione delle carenze
Con il professor Giuseppe Paolisso, ordinario di Medicina Interna e Geriatria all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, la puntata approfondisce i bisogni nutrizionali nella terza età e la prevenzione delle carenze minerali.
La salute della donna nelle diverse fasi della vita
In chiusura spazio alla salute della donna e al diverso fabbisogno di sali minerali nelle varie fasi della vita. Ne parla il professor Marco Bonito, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.
Quando e dove vedere Check Up
Check Up
Data e orario
domenica 25 ottobre 2026, ore 9.30
Canale
Rai 1, anche su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound
Conduttrice
Luana Ravegnini
Tema
il ruolo dei sali minerali
Esperto
Ruolo
Tema
Andrea D'Alessio
direttore di Oncologia, Azienda Sanitaria Bergamo Ovest
carenza di ferro e anemia
Francesco Franceschi
ortopedico, Università degli Studi Link di Roma
ossa e fratture da fragilità
Elisabetta Perosino
consigliere Isplad, docente all'Università Tor Vergata di Roma
salute dei capelli
Elisabetta Bernardi
docente di Biologia della Nutrizione, Università degli Studi di Bari
dieta e minerali
Salvatore Maria Corsello
ordinario di Endocrinologia, prorettore di UniCamillus
sali minerali e tiroide
Giuseppe Paolisso
ordinario di Medicina Interna e Geriatria, Università Vanvitelli
terza età e carenze
Marco Bonito
direttore Dipartimento Materno-Infantile, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli
salute della donna
Domande frequenti
Di cosa si parla a Check Up domenica 25 ottobre 2026?
Domenica 25 ottobre 2026 alle 9.30 su Rai 1 Check Up, condotto da Luana Ravegnini, è dedicato al ruolo dei sali minerali per il benessere dell'organismo. In puntata carenza di ferro e anemia, fratture da fragilità, salute dei capelli, dieta equilibrata, tiroide, terza età e fabbisogno della donna.
Chi sono gli ospiti di Check Up il 25 ottobre 2026?
Gli ospiti di Luana Ravegnini a Check Up del 25 ottobre 2026 sono Andrea D'Alessio, Francesco Franceschi, Elisabetta Perosino, Elisabetta Bernardi, Salvatore Maria Corsello, Giuseppe Paolisso e Marco Bonito. La puntata è visibile su Rai 1 alle 9.30, su RaiPlay e in podcast su RaiPlay Sound.