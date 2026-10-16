Check Up dedica la puntata di domenica 18 ottobre al riposo, alle 9.30 su Rai 1 con Luana Ravegnini. Sette specialisti affrontano sindrome delle gambe senza riposo, disturbi del sonno, insonnia, fitoterapia, farmaci, effetti del poco sonno sull'umore e segni della stanchezza sul volto. La puntata è disponibile anche su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.

Gambe senza riposo e disturbi del sonno

Chi soffre della sindrome delle gambe senza riposo va a letto stanchissimo e, proprio quando dovrebbe rilassarsi, sente un bisogno quasi incontrollabile di muovere le gambe. Il professor Fabrizio Stocchi, ordinario di Neurologia all'Università San Raffaele di Roma, ne spiega cause, sintomi e possibili trattamenti.

Dormire male non vuol dire per forza soffrire di insonnia. Molti disturbi possono compromettere il riposo, e riconoscerne l'origine permette di trovare il trattamento più adatto. Fa chiarezza la professoressa Carolina Lombardi, responsabile del Servizio di Medicina del Sonno dell'Istituto Auxologico Italiano, Ospedale San Luca, e docente dell'Università di Milano-Bicocca.

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L'insonnia e come curarla

Al centro della puntata c'è l'insonnia, un disturbo molto comune che, se diventa persistente, pesa sulla salute e sulla qualità della vita. Ne parla il professor Giuseppe Plazzi, ordinario di Neurologia all'Università di Modena e Reggio Emilia e responsabile del Centro Narcolessia dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

Alcuni rimedi naturali aiutano il rilassamento e il sonno, ma vanno usati nel modo giusto, perché anche le piante officinali possono dare effetti indesiderati e interazioni. Il professor Fabio Firenzuoli, medico fitoterapeuta e direttore del Master in Fitoterapia Generale e Clinica dell'Università eCampus, ne illustra caratteristiche e impiego.

Quando l'insonnia diventa cronica può servire un trattamento farmacologico. La professoressa Claudia Volpi, docente di Farmacologia all'Università di Perugia, spiega quali sono i principali farmaci e quando conviene ricorrervi.

Chi dorme poco non si sente solo stanco il giorno dopo. Un riposo insufficiente incide su equilibrio emotivo, umore e benessere psicologico, e cambia il modo in cui affrontiamo la giornata. Approfondisce il legame la professoressa Emi Bondi, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Chiude il professor Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico e docente del Master dell'Università UniCamillus di Roma, che parla dei segni di stanchezza su sguardo e lineamenti, visibili anche a prescindere dalle ore dormite.

Domande frequenti

Quando va in onda Check Up del 18 ottobre 2026?

La puntata di Check Up dedicata al riposo va in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 9.30 su Rai 1, condotta da Luana Ravegnini. Chi la perde in diretta può rivederla su RaiPlay oppure ascoltarla in podcast su RaiPlay Sound, dove il programma di informazione medica è disponibile.

Di cosa si parla a Check Up domenica 18 ottobre?

Il filo conduttore è il riposo. Gli specialisti affrontano la sindrome delle gambe senza riposo, i disturbi del sonno diversi dall'insonnia, l'insonnia persistente, i rimedi fitoterapici, i farmaci per l'insonnia cronica, il legame tra sonno e umore e i segni della stanchezza sul volto.

Chi sono gli ospiti di Check Up del 18 ottobre?

In studio con Luana Ravegnini intervengono sette specialisti: Fabrizio Stocchi, Carolina Lombardi, Giuseppe Plazzi, Fabio Firenzuoli, Claudia Volpi, Emi Bondi e Pietro Lorenzetti. Arrivano da università e ospedali di Roma, Milano, Bologna, Modena e Reggio Emilia, Perugia e Bergamo, oltre che dall'Università eCampus.