Check Up torna domenica 11 ottobre 2026 alle 9.30 su Rai 1 con Luana Ravegnini. Il filo conduttore della puntata sono i sintomi e i segnali che il corpo ci invia. Si parla di infarto con il cardiologo Francesco Prati, di anca, glaucoma, carenze nutrizionali e allergie, disturbi gastrointestinali, invecchiamento e dolore cronico.

Quando va in onda Check Up

Check Up, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, va in onda domenica 11 ottobre alle 9.30 su Rai 1. La puntata si vede anche su RaiPlay ed è disponibile in podcast su RaiPlay Sound.

Infarto: riconoscere subito i sintomi

In Italia si registrano ogni anno tra i 130.000 e i 150.000 casi di infarto miocardico acuto. Riconoscere subito i sintomi è fondamentale per intervenire senza perdere tempo prezioso.

Ne parla il professor Francesco Prati, docente all'UniCamillus e primario di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

Anca: i segnali da non sottovalutare

Si passa ai disturbi dell'anca e ai segnali da tenere d'occhio, fino ai casi in cui può servire la protesi. A fare chiarezza è il professor Giuseppe Solarino, direttore di Ortopedia al Policlinico dell'Università di Bari.

Glaucoma, l'importanza della diagnosi precoce

Il glaucoma è una delle principali cause di cecità nei Paesi industrializzati. È una malattia insidiosa che nelle fasi iniziali può non dare sintomi, per questo la diagnosi precoce ha un ruolo decisivo.

In studio il professor Leopoldo Spadea, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oftalmologia del Policlinico Universitario Umberto I di Roma.

Alimentazione: carenze, intolleranze e allergie

Un approfondimento riguarda i segnali che l'organismo può mandare in presenza di carenze nutrizionali, intolleranze o allergie. Aiuta a riconoscerli la professoressa Sabrina Donati Zeppa, docente di Biochimica e Metabolismo dei Nutrienti all'Università San Raffaele di Roma.

I sintomi delle malattie gastrointestinali

Spazio poi ai sintomi che possono indicare una patologia gastrointestinale. Fa il punto il professor Silvio Danese, direttore dell'Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.

Invecchiamento: stanchezza, forza, equilibrio e memoria

Con gli anni l'organismo cambia: la stanchezza può aumentare, mentre forza, equilibrio e memoria possono calare. Sono solo una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento?

Risponde il professor Francesco Landi, geriatra e direttore della UOC di Medicina Interna Geriatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

Il dolore, dall'acuto al cronico

In chiusura il dolore, che può essere acuto e risolversi in pochi giorni oppure persistere, diventare cronico e compromettere la qualità della vita. Le diverse forme di dolore e i possibili trattamenti sono al centro dell'intervento della professoressa Annalisa Capuano, direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e membro della Società Italiana di Farmacologia.

Domande frequenti

Quando va in onda Check Up domenica 11 ottobre 2026?

Check Up va in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 9.30 su Rai 1, con la conduzione di Luana Ravegnini. La puntata si può seguire anche su RaiPlay ed è disponibile in podcast su RaiPlay Sound. Il tema è dedicato ai sintomi e ai segnali che il corpo ci invia.

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Di cosa parla Check Up l'11 ottobre 2026?

La puntata dell'11 ottobre 2026 affronta i segnali del corpo da non sottovalutare: i sintomi dell'infarto, i disturbi dell'anca, il glaucoma, le carenze nutrizionali, intolleranze e allergie, i disturbi gastrointestinali, i cambiamenti legati all'invecchiamento e il dolore acuto e cronico, con sette specialisti.

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Chi sono gli esperti ospiti di Check Up l'11 ottobre?

Gli ospiti sono il cardiologo Francesco Prati, l'ortopedico Giuseppe Solarino, l'oculista Leopoldo Spadea, la biochimica Sabrina Donati Zeppa, il gastroenterologo Silvio Danese, il geriatra Francesco Landi e la farmacologa Annalisa Capuano, da università e ospedali di Roma, Milano, Bari e della Campania.