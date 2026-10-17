Seconda puntata sul Nove per il talk show di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In studio anche Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni, Luca Mercalli e Cecilia Sala.

Che tempo che fa torna domenica 18 ottobre 2026 dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+ con la seconda puntata. Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospita Antonella Clerici e Fiorella Mannoia per The Voice Senior, Walter Veltroni con la Gialappa's Band, Milena Gabanelli e Renzo Piano.

Antonella Clerici e Fiorella Mannoia

Antonella Clerici, al timone della nuova edizione di The Voice Senior, arriva da Fazio insieme a Fiorella Mannoia. In oltre quarant'anni di carriera Clerici ha condotto programmi entrati nella storia della tv italiana. Mannoia ha debuttato come nuova coach del programma ed è in tour nei teatri italiani con Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve.

Walter Veltroni e la Gialappa's Band

Walter Veltroni è in studio con Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band, in occasione dell'anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma del documentario L'assurda storia della Gialappa's Band, che poi uscirà nelle sale.

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Il nuovo film di Veltroni ripercorre la storia dei "gialappi" Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, dagli esordi sulle frequenze di Radio Popolare attraverso 40 anni di satira, televisione e trasformazioni italiane.

Milena Gabanelli e il nuovo libro

Milena Gabanelli presenta il nuovo saggio La resa dei conti: inchiesta sull'Italia dei potenti e degli imbrogli contro la forza degli onesti, scritto con la giornalista Simona Ravizza.

Renzo Piano e gli altri ospiti

Renzo Piano presenta il saggio autobiografico Tutto qui. La costruzione di una vita, in dialogo con il giornalista Francesco Merlo.

Completano la serata Mara Maionchi, Orietta Berti, il climatologo Luca Mercalli e Maurizio Scaltriti, vicepresidente della Medicina traslazionale nel dipartimento di Oncologia di AstraZeneca. Ci sono poi Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini e Cecilia Sala.

Dove vedere Che tempo che fa

Che tempo che fa va in onda domenica 18 ottobre 2026 dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Il programma, ideato e condotto da Fabio Fazio, è prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay.

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Che tempo che fa del 18 ottobre 2026?

Domenica 18 ottobre 2026 a Che tempo che fa ci sono Antonella Clerici e Fiorella Mannoia, Walter Veltroni con la Gialappa's Band, Milena Gabanelli, Renzo Piano, Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni, Luca Mercalli, Maurizio Scaltriti, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Cecilia Sala. Con Fabio Fazio ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Perché la Gialappa's Band è ospite di Che tempo che fa?

Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band sono ospiti di Fabio Fazio con Walter Veltroni, regista del documentario L'assurda storia della Gialappa's Band. Il film ripercorre 40 anni del trio, dagli esordi a Radio Popolare, ed è presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma prima dell'uscita in sala.

A che ora va in onda Che tempo che fa domenica 18 ottobre?

Che tempo che fa va in onda domenica 18 ottobre 2026 dalle 19.30 in diretta sul Nove, con la seconda puntata della stagione. Il talk show di Fabio Fazio si può seguire anche in streaming su discovery+. In studio con il conduttore ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.