Dalle 19.30 Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglie la principessa con il saggio «La crepa», il papà di Giulia per il film «Se domani non torno», il re delle imitazioni e la cantante di «G+1». Al tavolo anche Saviano, Maionchi, Berti e Burioni.

Domenica 25 ottobre 2026 dalle 19.30 va in onda in diretta sul Nove e in streaming su discovery+ la terza puntata di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospita Charlotte Casiraghi, Gino Cecchettin con gli attori Filippo Timi e Sabrina Martina, Teo Teocoli e Giorgia.

Charlotte Casiraghi e «La crepa»

Charlotte Casiraghi, membro della Casa Principesca di Monaco e presidente dell'associazione Les Rencontres Philosophiques de Monaco, è in libreria con il saggio «La crepa». Nel libro esplora il significato e il valore della fragilità.

Gino Cecchettin, Filippo Timi e Sabrina Martina

Gino Cecchettin arriva in studio in occasione dell'uscita nelle sale del film «Se domani non torno», insieme agli attori Filippo Timi, che lo interpreta, e Sabrina Martina, nel ruolo di Giulia.

Pubblicità

Il film, diretto da Paola Randi e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è ispirato al libro di Gino Cecchettin «Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia».

Teo Teocoli e i suoi personaggi cult

Teo Teocoli, icona della comicità italiana, porta in studio i suoi personaggi cult, come Peo Pericoli e Felice Caccamo, e le celebri imitazioni di Adriano Celentano, Cesare Maldini, Adriano Galliani, Massimo Moratti e molti altri.

Giorgia e «G+1»

Giorgia è fresca d'uscita con «G+1», la nuova versione del suo ultimo album «G», Disco d'Oro. La cantante è anche la conduttrice della nuova edizione di X Factor.

Il tavolo degli ospiti

Completano la puntata:

Roberto Saviano ;

; Mara Maionchi ;

; Orietta Berti ;

; Roberto Burioni , professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, autore del saggio «Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie»;

, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, autore del saggio «Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie»; Annalisa Cuzzocrea , nuova direttrice dell'HuffPost Italia;

, nuova direttrice dell'HuffPost Italia; Massimo Giannini , editorialista de la Repubblica;

, editorialista de la Repubblica; Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera.

Quando e dove vedere Che Tempo Che Fa

Che Tempo Che Fa Puntata terza Data e orario domenica 25 ottobre 2026, dalle 19.30 Canale Nove, in diretta, e in streaming su discovery+ Conduzione Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck Ospiti principali Charlotte Casiraghi, Gino Cecchettin, Filippo Timi, Sabrina Martina, Teo Teocoli, Giorgia Produzione ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance

Domande frequenti

Chi sono gli ospiti di Che Tempo Che Fa il 25 ottobre 2026?

Domenica 25 ottobre 2026 dalle 19.30 sul Nove gli ospiti di Che Tempo Che Fa sono Charlotte Casiraghi, Gino Cecchettin con Filippo Timi e Sabrina Martina, Teo Teocoli e Giorgia. Al tavolo anche Roberto Saviano, Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Ferruccio de Bortoli.

Perché Gino Cecchettin è ospite di Che Tempo Che Fa?

Gino Cecchettin è ospite di Che Tempo Che Fa domenica 25 ottobre 2026 per l'uscita nelle sale di «Se domani non torno», il film di Paola Randi ispirato al suo libro «Cara Giulia». Con lui ci sono Filippo Timi, che lo interpreta, e Sabrina Martina, nel ruolo di Giulia.