Fabio Fazio apre la ventiquattresima edizione con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck: in esclusiva Sophie Marceau, poi la sindaca di Genova, i protagonisti di "Dio ride" e il nuovo singolo di Mengoni.

Che tempo che fa torna domenica 11 ottobre 2026 dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+ con la ventiquattresima edizione. Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglie in esclusiva Sophie Marceau, la sindaca di Genova Silvia Salis, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, Marco Mengoni e un lungo elenco di ospiti tra spettacolo e giornalismo.

Quando va in onda Che tempo che fa

La prima puntata della nuova stagione va in onda domenica 11 ottobre dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Il talk show è ideato e condotto da Fabio Fazio e arriva alla ventiquattresima edizione.

Accanto a Fazio torna Luciana Littizzetto, con la sua lettura ironica e irriverente dei fatti e dei personaggi di oggi. Filippa Lagerbäck introduce le grandi interviste.

Sophie Marceau in esclusiva

Ospite in esclusiva è Sophie Marceau, icona del cinema mondiale, in occasione dell'uscita nelle sale italiane de "Il tempo di Anne", sequel generazionale del successo del 2009 "LOL - Il tempo dell'amore".

L'attrice e regista francese ha una carriera di oltre 45 anni. Ha esordito a 13 anni nel cult "Il tempo delle mele" (1980) e con il seguito del 1982, "Il tempo delle mele 2", ha vinto il premio César come migliore promessa femminile. Si è imposta a livello internazionale con film come "Braveheart - Cuore impavido" (1995), "Anna Karenina" (1997) e "Il mondo non basta" (1999).

Silvia Salis e il libro "È già domani"

In studio la sindaca di Genova Silvia Salis, in libreria dal 13 ottobre con il saggio autobiografico "È già domani". Il libro ripercorre le tappe della sua vita, dalla carriera di atleta olimpica all'impegno politico che nel 2025 l'ha portata a guidare Genova, con riflessioni sulla politica italiana ed europea.

Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando per "Dio ride"

Arrivano Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, protagonisti di "Dio ride" di Giovanni Veronesi. Il film ha chiuso l'83ª Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in anteprima mondiale e accolto con 12 minuti di applausi, ed esce nelle sale il 29 ottobre.

Marco Mengoni, "Giornate perse" e il club "Allo sbagliato"

Marco Mengoni presenta "Giornate perse", primo singolo del suo nuovo progetto discografico, e svela "Allo sbagliato", un club offline a Milano di cui è per la prima volta direttore creativo. Dal 5 novembre al 19 dicembre il club ospita 26 serate di residency con una soul band di 11 musicisti e altre 10 serate dedicate a emergenti, artisti internazionali, dj set, stand-up e comedy.

Gli altri ospiti

Completano la puntata Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni e Michele Serra, insieme a Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica, Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, la giornalista e podcaster Cecilia Sala e l'inviato di Avvenire Nello Scavo.

I numeri dell'ultima stagione

Nella stagione 2025/2026 Che tempo che fa ha registrato una media di 1.554.000 spettatori e l'8,6% di share, sempre sul podio degli ascolti della domenica sera, ed è indicato come il miglior programma tv di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery. Tra i 15 e i 24 anni la media share è stata dell'8,2%.

Il programma conta più di 5.000 ospiti e quasi 1.500 puntate. Sui social ha superato i 60 milioni di interazioni da ottobre a maggio e un miliardo di visualizzazioni dei video. Nell'ultima stagione ha ospitato in esclusiva, tra gli altri, Roberta Metsola, Christine Lagarde, Bernie Sanders, Bruce Springsteen, Pedro Almodóvar, Demi Moore, Richard Gere, Dan Brown, Luc Besson, Margaret Atwood, Noah Wyle, Jeremy Allen White e David Grossman.

Che tempo che fa è prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance.

Domande frequenti

Quando torna Che tempo che fa 2026?

Che tempo che fa torna domenica 11 ottobre 2026 dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. È la ventiquattresima edizione del talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La prima puntata ospita in esclusiva Sophie Marceau.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa?

Domenica 11 ottobre 2026 Fabio Fazio accoglie Sophie Marceau, la sindaca di Genova Silvia Salis, Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, Marco Mengoni, Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni, Michele Serra, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Nello Scavo e Ferruccio de Bortoli.

Quanti spettatori ha fatto Che tempo che fa nella scorsa stagione?

Nella stagione 2025/2026 Che tempo che fa ha ottenuto in media 1.554.000 spettatori e l'8,6% di share sul Nove, con l'8,2% tra i giovani dai 15 ai 24 anni. Il programma conta più di 5.000 ospiti, quasi 1.500 puntate e oltre un miliardo di visualizzazioni dei video sui social.