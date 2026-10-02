Un'auto su due è ibrida, sei su dieci sono SUV, il diesel quasi sparisce. I dati di settembre raccontano come sono cambiate le scelte degli automobilisti.

Se si dovesse disegnare l'auto preferita dagli italiani nel 2026, avrebbe un motore ibrido, dimensioni contenute e magari l'assetto rialzato da SUV. A dirlo sono i numeri delle immatricolazioni di settembre, diffusi da ANFIA su dati del ministero delle Infrastrutture: a settembre sono state vendute 139.356 auto nuove, il 9,9% in più rispetto a un anno fa, e quasi 1,27 milioni da inizio anno.

Ecco come scelgono gli italiani quando entrano in concessionaria.

Un'auto su due è ibrida

La scelta più diffusa è l'ibrido. Le auto mild e full hybrid valgono il 50,4% delle vendite di settembre: in pratica un'auto nuova su due. Rispetto a un anno fa crescono del 23,1%.

Il diesel, che per decenni è stato il motore degli italiani, è ormai una scelta di nicchia: a settembre si ferma al 4,9% del mercato, con vendite crollate del 39%. Anche la benzina pura perde terreno, scendendo al 17,7%.

Crescono invece le auto con la spina. Le elettriche arrivano al 7,6% del mercato del mese, le ibride plug-in all'11,2%. Insieme fanno il 18,8%, quasi un'auto su cinque, contro il 14,2% di un anno fa.

Alimentazione Quota a settembre 2026 Ibride mild e full 50,4% Benzina 17,7% Plug-in 11,2% Gpl 8,1% Elettriche 7,6% Diesel 4,9%

Sei auto su dieci sono SUV

L'altra grande passione è il SUV. A settembre le auto a ruote alte valgono il 59,6% del mercato, in crescita del 10,8%. Il più amato è il SUV compatto, che da solo fa quasi un quarto delle vendite (24,7%). Ma quest'anno corrono anche i SUV medi, con un balzo del 35,6%.

Chi non sceglie un SUV punta sulla città: utilitarie e superutilitarie fanno il 30% del mercato e crescono del 14,1%. Restano ai margini le berline e le station wagon medie e grandi, che insieme non arrivano al 9%.

L'auto più amata è sempre lei, la Panda

La Fiat Panda è l'auto più venduta in Italia anche a settembre, con 10.373 immatricolazioni, più del doppio della seconda, la Jeep Avenger. Da inizio anno ne sono state vendute 86.338. Nella top ten dei primi nove mesi la seguono Avenger, Dacia Sandero, Fiat Grande Panda e Citroën C3: tutte auto compatte e accessibili.

Il boom delle auto cinesi

C'è poi una novità che chiunque può notare guardando le auto parcheggiate sotto casa: i marchi cinesi. Fino a pochi anni fa erano quasi sconosciuti, oggi sono tra i protagonisti del mercato. Secondo ANFIA, da gennaio a settembre le auto prodotte in Cina valgono il 15,1% di tutte le immatricolazioni in Italia, e quasi tutta la crescita del mercato arriva da loro.

Marchio Settembre 2026 Crescita a settembre Gennaio-settembre 2026 Crescita da inizio anno MG 4.619 +21,2% 42.031 +7,5% BYD 5.159 +108,8% 41.708 +180,4% Omoda e Jaecoo 4.649 +184,9% 32.205 +248,3% Leapmotor 2.199 +452,5% 28.448 +1.004,3%

I numeri sono impressionanti. BYD, il colosso cinese dell'auto elettrica e ibrida, ha quasi triplicato le vendite rispetto ai primi nove mesi del 2025 e a settembre ha superato anche MG, il marchio di origine britannica oggi in mani cinesi. Omoda e Jaecoo, due nomi che fino a poco tempo fa quasi nessuno conosceva, sono passati da poco più di 9.000 a oltre 32.000 auto vendute.

Il caso più clamoroso è Leapmotor, distribuita in Italia dal gruppo Stellantis: in un anno le vendite sono più che decuplicate, da 2.576 a 28.448 auto. Merito soprattutto della T03, una piccola elettrica da città che è diventata la nona auto più venduta in Italia e la prima tra le elettriche. Tra le prime dieci di settembre c'è anche un SUV cinese, la MG ZS.

Insieme, questi quattro marchi hanno venduto da inizio anno oltre 144.000 auto, più di un'auto nuova ogni dieci. Mentre loro crescono, diversi marchi storici perdono terreno: Ford cala del 23,4% da inizio anno, Hyundai del 28,2%, Dacia del 9,6%.

Il successo non piace a tutti. ANFIA, l'associazione della filiera italiana dell'auto, parla di un'ondata di importazioni favorita da sussidi pubblici molto più alti di quelli europei, che secondo l'associazione sta causando licenziamenti e chiusure di stabilimenti in Italia e in Europa.

E l'usato?

Chi non compra nuovo si rivolge all'usato, che resta enorme: a settembre i passaggi di proprietà sono stati 500.289, l'1,2% in più rispetto a un anno fa, e da inizio anno superano i 4,2 milioni.

Domande frequenti

Qual è l'alimentazione più scelta dagli italiani nel 2026?

Nel 2026 gli italiani scelgono soprattutto auto ibride mild e full, che a settembre valgono il 50,4% delle immatricolazioni. Seguono benzina (17,7%), plug-in (11,2%), Gpl (8,1%), elettriche (7,6%) e diesel, sceso al 4,9%.

Quanti SUV si vendono in Italia?

A settembre 2026 i SUV rappresentano il 59,6% delle auto nuove vendute in Italia, in crescita del 10,8% rispetto a un anno prima. Il segmento più forte è quello dei SUV compatti, con il 24,7% del mercato, mentre i SUV medi crescono del 35,6%.

Qual è l'auto preferita dagli italiani?

L'auto preferita dagli italiani è la Fiat Panda, la più venduta sia a settembre 2026, con 10.373 immatricolazioni, sia da inizio anno, con 86.338. Seguono Jeep Avenger e Dacia Sandero.

Quali sono i marchi di auto cinesi più venduti in Italia?

Nei primi nove mesi del 2026 i marchi cinesi più venduti in Italia sono MG con 42.031 auto, BYD con 41.708, Omoda e Jaecoo con 32.205 e Leapmotor con 28.448. Secondo ANFIA, le auto prodotte in Cina valgono il 15,1% del mercato italiano.