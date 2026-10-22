All'Allianz Arena finisce in parità la sfida più attesa, con Kane su rigore e Rice nel finale. Il Real Madrid vince 4-1 e resta a punteggio pieno con Aston Villa e Betis. Il Galatasaray rimonta il Lille, il LASK sorprende lo Sporting.

Il mercoledì di Champions League si apre con il pari tra Bayern Monaco e Arsenal, 2-2 all'Allianz Arena. Il Real Madrid batte 4-1 il Lipsia, Aston Villa e Betis vincono e restano a punteggio pieno insieme a PSG e Liverpool. Il Galatasaray passa 4-2 a Lille, il LASK espugna Lisbona 3-2.

Tutti i risultati di mercoledì 21 ottobre

Partita Risultato Marcatori Lille-Galatasaray 2-4 7' e 39' Diaoune; 2' Akgün, 44' Batrakov, 52' autogol, 61' Osimhen Aston Villa-Viking 3-1 23' Barkley, 37' Buendía (rig.), 62'; 85' Christiansen Brugge-Lens 3-0 45'+3 Vanaken, 50' Seys, 72' Forbs Bayern Monaco-Arsenal 2-2 35' Davies, 61' Kane (rig.); 25' Eze, 82' Rice Real Madrid-Lipsia 4-1 44' Bernardo Silva, 52' Güler, 83' Mbappé, 87' Diomande; 85' Gomis Betis-Feyenoord 1-0 59' Isco (rig.) Sporting-LASK 2-3 5' (rig.) e 89' Suárez; 15' Lang, 63' Kalajdžić, 68' Daněk Como-Manchester United 4-1 2' e 57' Nico Paz, 49' Douvikas, 76' Ramón; 90' Zirkzee Inter-Shakhtar 1-0 77' Carlos Augusto

Bayern-Arsenal 2-2: Saka ko, Rice salva i Gunners

La sfida più attesa della serata si chiude senza vincitori. L'Arsenal perde presto Saka per un infortunio, ma passa al 25' proprio con il suo sostituto, Eze. Il Bayern pareggia al 35' con Davies e nella ripresa, al 61', mette la freccia con il rigore di Kane.

Quando la partita sembra in mano ai tedeschi, all'82' Rice firma il 2-2. L'Arsenal sale a 7 punti e resta imbattuto, il Bayern è a 5 dopo il secondo pareggio.

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Real Madrid-Lipsia 4-1: punteggio pieno per i blancos

Il Real Madrid sblocca la partita al 44' con Bernardo Silva e raddoppia in avvio di ripresa con Arda Güler. Nel finale arrivano i gol di Mbappé all'83' e di Diomande all'87', ex di turno, intervallati dalla rete di Gomis per il Lipsia. Per il Real terza vittoria su tre.

Villa e Betis a punteggio pieno

L'Aston Villa batte 3-1 il Viking: Barkley apre al 23', Buendía raddoppia su rigore al 37' e al 62' arriva il 3-0. Nel finale il gol della bandiera dei norvegesi con Christiansen. Il Betis supera 1-0 il Feyenoord con il rigore di Isco al 59' e centra la terza vittoria di fila.

Il Galatasaray rimonta a Lille, il LASK sorprende lo Sporting

A Lille il Galatasaray passa dopo due minuti con Akgün, poi subisce la doppietta di Diaoune, al 7' e al 39'. Prima dell'intervallo Batrakov pareggia, nella ripresa un autogol al 52' e Osimhen al 61' chiudono i conti: 4-2 per i turchi, Lille ancora a zero.

A Lisbona lo Sporting va avanti al 5' con un rigore di Suárez, ma il LASK la ribalta con Lang al 15', Kalajdžić al 63' e Daněk al 68'. Il secondo gol di Suárez all'89' non basta: gli austriaci vincono 3-2 e conquistano i primi tre punti.

Il Brugge, infine, batte 3-0 il Lens con i gol di Vanaken nel recupero del primo tempo, Seys e Forbs.

La classifica dopo tre giornate

Dopo la terza giornata sono cinque le squadre a punteggio pieno, con 9 punti: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid e Betis. Seguono a 7 Stoccarda e Arsenal.

Tra le italiane il Como è a 6 punti, la Roma a 4, Inter e Napoli a 3. Chiudono la classifica a zero punti Porto, Lille e Slovan Bratislava.

La quarta giornata si gioca martedì 3 e mercoledì 4 novembre.

Domande frequenti

Come è finita Bayern Monaco-Arsenal di Champions League?

Bayern Monaco-Arsenal, giocata il 21 ottobre 2026 all'Allianz Arena per la terza giornata di Champions League, è finita 2-2. Per l'Arsenal hanno segnato Eze, entrato per l'infortunato Saka, e Rice all'82'. Per il Bayern a segno Davies e Kane su rigore. L'Arsenal sale a 7 punti, il Bayern a 5.

Quali squadre sono a punteggio pieno in Champions League?

Dopo la terza giornata della fase campionato di Champions League 2026-27 sono cinque le squadre a punteggio pieno, con 9 punti: Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid e Betis. Subito dietro, a 7 punti, ci sono Stoccarda e Arsenal. Como è la prima delle italiane, con 6 punti.

Quali sono i risultati di Champions League di mercoledì 21 ottobre 2026?

Mercoledì 21 ottobre 2026 in Champions League: Lille-Galatasaray 2-4, Aston Villa-Viking 3-1, Brugge-Lens 3-0, Bayern-Arsenal 2-2, Real Madrid-Lipsia 4-1, Betis-Feyenoord 1-0, Sporting-LASK 2-3, Como-Manchester United 4-1 e Inter-Shakhtar 1-0. La quarta giornata si gioca martedì 3 e mercoledì 4 novembre: in programma anche Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma.