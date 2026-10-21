Il martedì di Champions League regala gol e spettacolo. Il PSG supera 4-2 il Barcellona e resta a punteggio pieno con il Liverpool, che rimonta il Villarreal da 0-2 e vince 4-3. Tripletta di Foden nel 5-1 del Manchester City all'AEK. Pari tra Stoccarda e Atletico, tra Fenerbahçe e Slavia. Vincono Dortmund e PSV.

Tutti i risultati di martedì 20 ottobre

Partita Risultato Marcatori Fenerbahçe-Slavia Praga 2-2 4' Aydın, 11' Greenwood; 15' Provod, 90' Kačor Sabah-Borussia Dortmund 1-2 39' McCarthy; 10' e 53' Guirassy PSG-Barcellona 4-2 38' Doué, 72' Lucas Hernández, 81' Vitinha, 86' Fabián Ruiz; 55' Xavi Espart, 79' Yamal Liverpool-Villarreal 4-3 36' e 65' Mac Allister, 45'+2 Araújo, 68' Wirtz; 4' Mikautadze, 29' Cardona, 87' Oluwaseyi Manchester City-AEK Atene 5-1 12' Anderson, 34', 65' e 76' Foden, 57' Cherki; 52' Pilios Stoccarda-Atletico Madrid 1-1 36' Leweling; 47' Julián Álvarez Porto-PSV 0-1 57' Til Napoli-Bodø/Glimt 4-3 1' Politano, 41' e 75' McTominay, 88' aut. Bjørtuft; 27' Hauge, 62' Helmersen, 90'+4 Fet Roma-Slovan Bratislava 4-0 21' Hermoso, 39' Molina, 52' Pisilli, 58' Malen (rig.)

PSG-Barcellona 4-2: Doué accende Parigi, paura per Kvaratskhelia

La sfida più attesa della serata va al PSG. Al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique passa al 38' con Doué. A inizio ripresa, al 55', pareggia Xavi Espart.

Al 72' Lucas Hernández riporta avanti i parigini di testa, su calcio d'angolo battuto da Doué. Il Barcellona trova il 2-2 al 79' con Yamal. Nel finale il PSG chiude i conti: all'81' Vitinha dal limite, all'86' Fabián Ruiz su cross di Hakimi.

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Per Luis Enrique è la terza vittoria in tre partite, ma la serata lascia una grossa preoccupazione: Kvaratskhelia è uscito per un problema al ginocchio e si teme un lungo stop. Hanno lasciato il campo anzitempo anche Dembélé e Marquinhos tra i parigini, Dani Olmo nel Barcellona.

Liverpool-Villarreal 4-3: rimonta da 0-2 ad Anfield

Ad Anfield il Villarreal parte forte e dopo mezz'ora è avanti 2-0, con Mikautadze al 4' e Cardona al 29'. Il Liverpool reagisce prima dell'intervallo: al 36' Mac Allister accorcia di testa su corner di Tsimikas, nel recupero del primo tempo Araújo firma il pari.

Nella ripresa i Reds completano la rimonta. Al 65' Mac Allister firma la sua doppietta, al 68' Wirtz segna il 4-2. All'87' Oluwaseyi riapre la partita, ma il Liverpool resiste e resta a punteggio pieno.

Manchester City-AEK 5-1: la notte di Foden

Il Manchester City non lascia scampo all'AEK Atene. Anderson apre al 12', Foden raddoppia al 34'. Dopo il 2-1 di Pilios al 52', il City dilaga: Cherki al 57', poi Foden al 65' e al 76' completa la tripletta.

Stoccarda-Atletico 1-1, Fenerbahçe-Slavia 2-2

A Stoccarda i tedeschi passano al 36' con Leweling, ma a inizio ripresa Julián Álvarez pareggia al 47'. L'Atletico chiude in dieci per l'espulsione di Hjulmand nella seconda parte di gara e porta a casa un punto.

A Istanbul il Fenerbahçe sembra in controllo dopo undici minuti, con i gol di Oğuz Aydın e Greenwood. Lo Slavia accorcia subito con Provod al 15' e al 90' trova il 2-2 con Kačor.

Dortmund e PSV, vittorie di misura

Nel pomeriggio il Borussia Dortmund vince 2-1 sul campo del Sabah grazie alla doppietta di Guirassy, al 10' e al 53'. In mezzo il pari momentaneo di McCarthy al 39'.

In serata il PSV espugna il Do Dragão: decide al 57' Til. Per gli olandesi è la prima vittoria in questa fase.

Domande frequenti

Come è finita PSG-Barcellona di Champions League?

PSG-Barcellona, giocata il 20 ottobre 2026 per la terza giornata di Champions League, è finita 4-2. Per i parigini hanno segnato Doué, Lucas Hernández, Vitinha e Fabián Ruiz, per il Barcellona Xavi Espart e Lamine Yamal. Il PSG resta a punteggio pieno, ma perde Kvaratskhelia per un problema al ginocchio.

Chi ha segnato in Liverpool-Villarreal?

In Liverpool-Villarreal, finita 4-3 ad Anfield il 20 ottobre 2026, il Liverpool ha rimontato da 0-2 con la doppietta di Mac Allister e i gol di Araújo e Wirtz. Per il Villarreal a segno Mikautadze, Cardona e Oluwaseyi. I Reds restano a punteggio pieno, insieme al PSG.

Quali sono i risultati di Champions League di martedì 20 ottobre 2026?

Martedì 20 ottobre 2026 in Champions League: Fenerbahçe-Slavia 2-2, Sabah-Dortmund 1-2, PSG-Barcellona 4-2, Liverpool-Villarreal 4-3, Manchester City-AEK 5-1, Stoccarda-Atletico 1-1, Porto-PSV 0-1, Napoli-Bodø/Glimt 4-3 e Roma-Slovan Bratislava 4-0. Mercoledì 21 ottobre si completa la terza giornata con altre nove partite, tra cui Como-Manchester United e Inter-Shakhtar per le italiane.