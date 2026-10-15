Mercoledì 14 ottobre 2026 si è chiusa la seconda giornata della fase campionato di Champions League. La Roma ha perso 3-4 contro il Real Madrid dopo essere stata avanti 3-1, il Como è caduto 3-2 sul campo del Feyenoord. Il PSG ha battuto 4-2 il Manchester City, Liverpool e Aston Villa hanno segnato sei gol a testa.

Italiane: quattro sconfitte su quattro

Con le sconfitte di Roma e Como, la seconda giornata si chiude senza punti per le squadre italiane. Martedì avevano perso anche l'Inter, 3-4 a San Siro contro il Club Brugge, e il Napoli, 3-1 a Villarreal.

All'Olimpico la Roma di Gasperini era avanti 3-1 al 58' con de Roon e la doppietta di Malen. Nel finale il Real di Mourinho ha ribaltato tutto con Espí all'83', Endrick all'85' e Rüdiger al 90'. A Rotterdam il Como era passato in vantaggio con Diao, poi Zechiël, Hadj Moussa e un'autorete di Sánchez hanno girato la partita; Douvikas ha accorciato nel recupero.

Manchester City-PSG 2-4

Il PSG chiude la pratica nel primo tempo: Doué al 13', Dembélé al 15' e Vitinha al 32'. Haaland accorcia al 53', Akliouche firma il 4-1 al 63' e il norvegese segna ancora al 75' per il 2-4 finale.

LASK-Liverpool 3-6

Partita pirotecnica a Linz. Il Liverpool va sul 6-0 con Araujo, la tripletta di Barcola (24', 37' e 66'), Frimpong e Koumas. Il LASK rende meno pesante il passivo nel finale con Ljubicic e la doppietta di Flecker.

Aston Villa-Fenerbahçe 6-0

A Birmingham l'Aston Villa dilaga: Manzambi apre al 12', Jackson segna due volte nel primo tempo, Barkley firma una doppietta (la prima su rigore) e Abraham chiude al 90'.

Le altre partite

Real Betis-Porto 3-2: Abde, Hernández e Isco su rigore all'84' per il Betis, Veiga e Samu per il Porto.

Abde, Hernández e Isco su rigore all'84' per il Betis, Veiga e Samu per il Porto. Bodø/Glimt-Borussia Dortmund 1-0: decide Sjøvold al 52'.

decide Sjøvold al 52'. Shakhtar-AEK Atene 3-1: Majer porta avanti i greci, Pedrinho, Tobias e Mendoza ribaltano.

Majer porta avanti i greci, Pedrinho, Tobias e Mendoza ribaltano. Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3: Undav, un'autorete di Sandro Cruz e Demirović.

Tutti i risultati di mercoledì

Feyenoord-Como 3-2

LASK-Liverpool 3-6

Roma-Real Madrid 3-4

Aston Villa-Fenerbahçe 6-0

Shakhtar-AEK Atene 3-1

Bodø/Glimt-Borussia Dortmund 1-0

Manchester City-PSG 2-4

Real Betis-Porto 3-2

Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3

Il prossimo turno delle italiane

La terza giornata si gioca martedì 20 e mercoledì 21 ottobre. Martedì Roma-Slovan Bratislava e Napoli-Bodø/Glimt, mercoledì alle 18.45 Como-Manchester United.

Domande frequenti

Quali sono i risultati di Champions League del 14 ottobre 2026?

Mercoledì 14 ottobre 2026, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League, sono finite così: Feyenoord-Como 3-2, LASK-Liverpool 3-6, Roma-Real Madrid 3-4, Aston Villa-Fenerbahçe 6-0, Shakhtar-AEK Atene 3-1, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund 1-0, Manchester City-PSG 2-4, Real Betis-Porto 3-2 e Slovan Bratislava-Stoccarda 0-3. Per le italiane quattro sconfitte su quattro.

Come sono andate le italiane nella seconda giornata di Champions League?

Nella seconda giornata della fase campionato di Champions League 2026-2027 le quattro italiane hanno perso tutte. Martedì 13 ottobre l'Inter ha perso 3-4 con il Club Brugge e il Napoli 3-1 a Villarreal, mercoledì 14 la Roma 3-4 con il Real Madrid e il Como 3-2 sul campo del Feyenoord.

Quando gioca la Roma la prossima partita di Champions League?

La Roma gioca la terza giornata della fase campionato di Champions League martedì 20 ottobre 2026 allo stadio Olimpico contro lo Slovan Bratislava. Nella stessa serata il Napoli ospita il Bodø/Glimt, mentre il Como gioca mercoledì 21 ottobre alle 18.45 contro il Manchester United.