Martedì 13 ottobre 2026 la seconda giornata della fase campionato di Champions League ha regalato la sorpresa del Viking, che ha fermato il Bayern Monaco sul 3-3 con un gol al 90'. Il Barcellona ha vinto 4-1 sul campo del Galatasaray, l'Atletico Madrid ha battuto 2-0 il Manchester United. Successi anche per Arsenal, Lipsia, Sporting e Sabah.

Viking-Bayern Monaco 3-3

La sorpresa della serata arriva dalla Norvegia. Il Viking passa dopo due minuti con Stensness e raddoppia al 38' con Christiansen. Kompany cambia tre giocatori all'intervallo e il Bayern rientra in partita: Harry Kane accorcia su rigore al 54' e pareggia al 60', poi Luis Díaz firma il sorpasso al 71'.

La partita sembra chiusa, ma il Bayern resta in dieci per l'espulsione di Olise, al secondo giallo. Al 90' Haugen trova il 3-3.

Galatasaray-Barcellona 1-4

A Istanbul è il Galatasaray a sbloccare la partita con Batrakov al 28'. Il Barcellona pareggia al 43' con Cancelo e nella ripresa dilaga: Fermín López al 50', Gordon al 53' e Adeyemi al 65'.

Atletico Madrid-Manchester United 2-0

L'Atletico parte forte e segna dopo meno di un minuto con Pablo Barrios. Lo United resta in dieci al 74' per l'espulsione di Yoro, e al 79' Lookman chiude la partita sul 2-0.

Arsenal-Lille 3-0

Primo tempo senza reti all'Emirates, poi l'Arsenal chiude la pratica in sette minuti: Timber al 64', Eze al 67' e Saka al 71'.

Lipsia-PSV 1-0

Il Lipsia batte il PSV con un gol di Gruda al 75'. Al 18' il portiere del Lipsia Vandevoort aveva parato un rigore a Perisic.

Le partite del pomeriggio: Sporting e Sabah

Nelle gare delle 18.45 lo Sporting ha vinto 2-0 a Lens con i gol di Luis Suárez al 22' e Issa Doumbia al 74'. Gli azeri del Sabah hanno battuto 2-0 lo Slavia Praga con Parris al 49' e Mickels all'88'.

Tutti i risultati della seconda giornata di martedì

Lens-Sporting 0-2

Sabah-Slavia Praga 2-0

Arsenal-Lille 3-0

Atletico Madrid-Manchester United 2-0

Galatasaray-Barcellona 1-4

Inter-Club Brugge 3-4

Lipsia-PSV 1-0

Viking-Bayern Monaco 3-3

Villarreal-Napoli 3-1

Domande frequenti

Come è finita Viking-Bayern Monaco in Champions League?

Viking-Bayern Monaco è finita 3-3, martedì 13 ottobre 2026, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. I norvegesi erano avanti 2-0 con Stensness e Christiansen, il Bayern ha ribaltato con la doppietta di Kane e il gol di Luis Díaz. Haugen ha pareggiato al 90', con i bavaresi in dieci.

Quali sono i risultati di Champions League del 13 ottobre 2026?

Martedì 13 ottobre 2026 in Champions League: Lens-Sporting 0-2, Sabah-Slavia Praga 2-0, Arsenal-Lille 3-0, Atletico Madrid-Manchester United 2-0, Galatasaray-Barcellona 1-4, Inter-Club Brugge 3-4, Lipsia-PSV 1-0, Viking-Bayern Monaco 3-3 e Villarreal-Napoli 3-1. La seconda giornata della fase campionato si completa mercoledì 14 ottobre con le altre nove partite, tra cui Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como.

Chi gioca in Champions League mercoledì 14 ottobre?

Mercoledì 14 ottobre 2026 si gioca la seconda parte della seconda giornata della fase campionato di Champions League, con due squadre italiane impegnate. Alle 18.45 Feyenoord-Como e LASK-Liverpool, alle 21 Roma-Real Madrid, Manchester City-PSG, Aston Villa-Fenerbahce, Shakhtar-AEK Atene, Bodø/Glimt-Borussia Dortmund, Betis-Porto e Slovan Bratislava-Stoccarda.