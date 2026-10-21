Al Maradona sette gol e una doppietta di McTominay per i primi punti europei della squadra di Allegri. All'Olimpico la Roma di Gasperini domina e vince con Hermoso, Molina, Pisilli e Malen su rigore.

Doppia vittoria italiana nella terza giornata di Champions League. Il Napoli batte 4-3 il Bodø/Glimt al Maradona in una partita pazza, decisa da Politano, dalla doppietta di McTominay e da un autogol nel finale. La Roma supera 4-0 lo Slovan Bratislava all'Olimpico e conquista la prima vittoria in questa edizione.

Napoli-Bodø/Glimt 4-3: sette gol al Maradona

Il Napoli parte fortissimo. Dopo 54 secondi Politano raccoglie un cross di Spinazzola e batte il portiere al volo di sinistro. Il Bodø/Glimt però non si scompone e al 27' pareggia con Hauge, servito da Fet.

Prima dell'intervallo torna avanti il Napoli: al 41' McTominay, su assist di De Bruyne, trova il 2-1 con un tiro deviato da Gundersen. Nella ripresa i norvegesi rispondono ancora con Helmersen, a segno al 62' su assist di Fet.

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La partita resta aperta fino alla fine. Al 75' McTominay firma la doppietta di testa su cross di Politano, all'88' un autogol di Bjørtuft vale il 4-2. Nel recupero, al 94', Fet accorcia per il definitivo 4-3. Decisivo anche Meret, con due interventi su Auklend e Berg.

Napoli-Bodø/Glimt 4-3 Gol 1' Politano (N), 27' Hauge (B), 41' McTominay (N), 62' Helmersen (B), 75' McTominay (N), 88' aut. Bjørtuft (N), 90'+4 Fet (B) Ammoniti Anguissa, Lang, Di Lorenzo Possesso palla Napoli 44%, Bodø/Glimt 56% Tiri (in porta) Napoli 14 (8), Bodø/Glimt 12 (5)

Con questo successo il Napoli conquista i primi punti europei e sale a quota 3, agganciando proprio il Bodø/Glimt in classifica.

Roma-Slovan Bratislava 4-0: dominio giallorosso all'Olimpico

All'Olimpico la Roma non lascia scampo allo Slovan Bratislava. La squadra di Gasperini sblocca il risultato al 21': su un pallone da calcio piazzato, Ghilardi la rimette in mezzo e Hermoso segna da pochi passi.

Al 39' arriva il raddoppio. Takac respinge un tiro di Malen e Molina è il più rapido sulla ribattuta. In avvio di ripresa Soulé recupera palla, Malen serve Pisilli che firma il 3-0. Al 58' Blackman stende Wesley in area e Malen trasforma il rigore del 4-0.

Roma-Slovan Bratislava 4-0 Gol 21' Hermoso, 39' Molina, 52' Pisilli, 58' Malen (rig.) Possesso palla Roma 70%, Slovan 30% Tiri (in porta) Roma 21 (9), Slovan 0 (0)

Lo Slovan Bratislava non è mai riuscito a tirare verso la porta di Gollini. Per la Roma è la prima vittoria in questa Champions League: i giallorossi salgono a 4 punti, mentre lo Slovan resta a zero.

La classifica delle italiane

Dopo il martedì europeo il Napoli è a 3 punti e la Roma a 4. Mercoledì 21 ottobre tocca a Como e Inter: il Como ospita il Manchester United alle 18.45, l'Inter affronta lo Shakhtar alle 21.

Domande frequenti

Come è finita Napoli-Bodø/Glimt di Champions League?

Napoli-Bodø/Glimt, giocata il 20 ottobre 2026 al Maradona per la terza giornata di Champions League, è finita 4-3. Per il Napoli hanno segnato Politano, McTominay con una doppietta e un autogol di Bjørtuft. Per i norvegesi a segno Hauge, Helmersen e Fet nel recupero. Il Napoli sale a 3 punti.

Chi ha segnato in Roma-Slovan Bratislava?

In Roma-Slovan Bratislava, finita 4-0 all'Olimpico il 20 ottobre 2026, hanno segnato Hermoso al 21', Molina al 39', Pisilli a inizio ripresa e Malen su rigore al 58'. Lo Slovan non ha mai tirato in porta. Per la Roma di Gasperini è la prima vittoria in questa Champions League.

Quanti punti hanno Napoli e Roma in Champions League?

Dopo la terza giornata di Champions League il Napoli ha 3 punti, conquistati con il 4-3 sul Bodø/Glimt, gli stessi dei norvegesi. La Roma è a quota 4 punti dopo il 4-0 allo Slovan Bratislava. Mercoledì 21 ottobre giocano il Como contro il Manchester United e l'Inter contro lo Shakhtar.