Calcio

Champions League, le italiane di martedì 20 ottobre: Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava, orari, tv, arbitri e probabili formazioni

Nella terza giornata della fase campionato Napoli e Roma giocano in casa alle 21 e vanno a caccia della prima vittoria europea. Gli azzurri di Allegri sono ancora a zero punti, i giallorossi di Gasperini a uno. Entrambe le partite in diretta su Sky Sport.

Champions League, le italiane di martedì 20 ottobre: Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava, orari, tv, arbitri e probabili formazioni
(Depositphotos)
di lunedì 19 ottobre 2026 3 min di lettura

Martedì 20 ottobre 2026 le italiane tornano in campo nella terza giornata di Champions League. Alle 21 il Napoli ospita il Bodø/Glimt al Maradona, la Roma riceve lo Slovan Bratislava all'Olimpico. Entrambe cercano la prima vittoria: il Napoli ha zero punti, la Roma uno. Diretta su Sky Sport.

Napoli-Bodø/Glimt: Allegri a caccia dei primi punti

Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva alla sfida con zero punti in Champions. All'esordio gli azzurri hanno perso 1-0 al Maradona contro l'Arsenal, poi sono caduti 3-1 sul campo del Villarreal. In campionato la squadra viene dalla sconfitta per 1-0 a Venezia.

Il Bodø/Glimt di Kjetil Knutsen ha tre punti. I norvegesi hanno perso 5-0 in casa del Bayern Monaco nella prima giornata e hanno poi battuto 1-0 il Borussia Dortmund.

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Napoli-Bodø/Glimt, le probabili formazioni

Allegri dovrebbe confermare la difesa a tre con Rrahmani, Rafa Marín e Badiashile. Sulla destra c'è Di Lorenzo, in mezzo al campo McTominay. Davanti De Bruyne agisce alle spalle di Højlund, riferimento offensivo.

Knutsen risponde con il 4-3-3: Haikin in porta, Sjøvold, Gundersen e Bjørkan in difesa, Auklend, Berg e Fet a centrocampo, il tridente formato da Blomberg, Helmersen e Hauge.

Roma-Slovan Bratislava: Gasperini ritrova Malen

La Roma di Gian Piero Gasperini ha un punto dopo due giornate. In Turchia i giallorossi hanno pareggiato 1-1 contro il Fenerbahçe, con il gol di Cristante, poi hanno perso 4-3 all'Olimpico contro il Real Madrid. In campionato arrivano dal 2-0 al Genoa.

Lo Slovan Bratislava, allenato da Yaya Touré, è ancora a zero punti: ha perso 6-1 sul campo del Paris Saint-Germain e 3-0 in casa contro lo Stoccarda.

Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioni

Gasperini deve fare a meno di Cristante e Koné a centrocampo. Tornano a disposizione Malen, Mancini e Wesley. In porta dovrebbe giocare Gollini, con Mancini, Ndicka e Hermoso nella difesa a tre. Sulle fasce Wesley e Molina, con De Roon in mediana. In avanti spazio a Soulé e Pellegrini dietro a Malen, con Mora in ballottaggio per un posto da titolare.

Lo Slovan dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: Takáč tra i pali, Blackman, Markovic e Sandro Cruz in difesa, Mustafić in mediana, Barseghyan, Martinez e Camara sulla trequarti.

Gli arbitri

Napoli-Bodø/Glimt è affidata allo spagnolo José María Sánchez Martínez. Al Var c'è il portoghese Tiago Bruno Lopes Martins.

Roma-Slovan Bratislava è diretta dallo svizzero Sandro Schärer, con il connazionale Fedayi San al Var.

Dove vederle in tv e streaming

Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava sono in diretta su Sky Sport. In streaming le partite si possono seguire su Sky Go, per gli abbonati Sky, e su NOW.

Mercoledì tocca a Como e Inter

La terza giornata prosegue mercoledì 21 ottobre. Alle 18:45 il Como ospita il Manchester United, in diretta su Sky. In serata l'Inter riceve lo Shakhtar Donetsk, in esclusiva su Prime Video.

Domande frequenti

A che ora giocano Napoli e Roma in Champions League martedì 20 ottobre?

Napoli e Roma giocano entrambe alle 21 di martedì 20 ottobre 2026, nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Il Napoli ospita il Bodø/Glimt allo stadio Maradona, la Roma riceve lo Slovan Bratislava all'Olimpico. Le due partite sono in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Dove vedere Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava in tv?

Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava, in programma martedì 20 ottobre 2026 alle 21, sono trasmesse in diretta su Sky Sport. In streaming si possono vedere su Sky Go, riservato agli abbonati Sky, e su NOW. Nessuna delle due partite è trasmessa da Prime Video, che mercoledì ha in esclusiva Inter-Shakhtar.

Quanti punti hanno Napoli e Roma in Champions League?

Dopo due giornate della fase campionato il Napoli ha zero punti, con le sconfitte contro Arsenal e Villarreal. La Roma ha un punto, frutto del pareggio per 1-1 con il Fenerbahçe e della sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid. Martedì 20 ottobre entrambe cercano la prima vittoria europea.

Chi arbitra Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava?

Napoli-Bodø/Glimt, martedì 20 ottobre 2026, è arbitrata dallo spagnolo José María Sánchez Martínez, con il portoghese Tiago Bruno Lopes Martins al Var. Roma-Slovan Bratislava è affidata allo svizzero Sandro Schärer, con il connazionale Fedayi San al Var. Entrambe le partite iniziano alle 21.

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Bruno Bellini
Scritto da Bruno Bellini Direttore responsabile

Bruno Bellini, giornalista pubblicista e direttore di Lifestyleblog.it. Fondatore della testata online dal 2011, membro della giuria stampa del Festival di Sanremo.

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