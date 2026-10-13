Martedì 13 ottobre 2026 è stata una serata da dimenticare per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della fase campionato l'Inter ha perso 3-4 a San Siro contro il Club Brugge, trascinato dalla tripletta di Nicolò Tresoldi. Il Napoli è passato in vantaggio a Villarreal e poi è stato battuto 3-1. Inter e Napoli restano a zero punti.

Inter-Club Brugge 3-4: la tripletta di Tresoldi

A San Siro il Bruges passa al 30' su rigore. Forbs scappa in contropiede dopo un calcio d'angolo nerazzurro, Calhanoglu lo stende in area e Tresoldi trasforma dal dischetto. Pochi minuti prima lo stesso Tresoldi aveva colpito la traversa, e anche Calhanoglu centra il legno.

L'Inter pareggia al 44'. Thuram lancia Dimarco sulla sinistra, il colpo di tacco dell'esterno mette Lautaro Martinez davanti alla porta e il capitano non sbaglia.

Nella ripresa il Bruges colpisce ancora. Al 63' Forbs brucia Dimarco, Josep Martinez esce a vuoto e Tresoldi deposita a porta vuota. Al 74' arriva la tripletta: il portiere nerazzurro respinge il tiro di Forbs e l'attaccante ribadisce in rete.

Chivu cambia, l'Inter prova a rientrare. All'81' Sommer respinge una conclusione di Sucic e Lautaro firma la doppietta del 2-3. All'87' però Forbs intercetta un pallone perso dalla difesa nerazzurra e serve Vermant, che chiude il conto con un pallonetto. In pieno recupero Bonny segna il 3-4, troppo tardi per evitare la sconfitta.

I numeri raccontano una partita giocata dall'Inter: 27 tiri contro 16, 12 nello specchio. Il Bruges ha punito ogni errore.

Villarreal-Napoli 3-1: Rrahmani illude, poi il crollo

Al Ceramica il Napoli parte bene. All'8' Rrahmani colpisce di testa la traversa e sulla ribattuta è il più rapido a mettere dentro l'1-0.

Il vantaggio dura un quarto d'ora. Al 23' Politano sbaglia un retropassaggio, Mikautadze intercetta, supera Milinkovic-Savic e segna a porta vuota. Tre minuti dopo Mouriño lascia partire un tiro dalla distanza che vale il 2-1 spagnolo, su assist di Gerard Moreno.

Nella ripresa Allegri cambia tre uomini al 60', ma il Napoli fatica a creare: alla fine i tiri nello specchio saranno appena due. All'86' Oluwaseyi chiude la partita sul 3-1, approfittando di un controllo sbagliato di Ayoze Pérez entrato da pochi minuti.

Il Villarreal ha giocato con Luiz Junior in porta al posto dell'indisponibile Gulacsi.

Inter e Napoli ancora a zero punti

Dopo due giornate le due italiane sono ancora ferme a zero. L'Inter aveva perso 2-1 all'esordio sul campo del Real Madrid, il Napoli era stato battuto in casa dall'Arsenal. Per il Bruges è la prima vittoria in questa Champions.

Mercoledì 14 ottobre tocca alle altre italiane: il Como gioca sul campo del Feyenoord, la Roma ospita il Real Madrid all'Olimpico.

Domande frequenti

Come è finita Inter-Club Brugge in Champions League?

Inter-Club Brugge è finita 3-4 a San Siro, martedì 13 ottobre 2026, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Per il Bruges ha segnato tre gol Nicolò Tresoldi, il primo su rigore, più Vermant. Per l'Inter doppietta di Lautaro Martinez e gol di Bonny nel recupero.

Chi ha segnato in Villarreal-Napoli?

In Villarreal-Napoli 3-1, giocata martedì 13 ottobre 2026 in Champions League, il Napoli è passato in vantaggio all'8' con Rrahmani. Il Villarreal ha ribaltato la partita con Mikautadze al 23', Mouriño al 26' e Oluwaseyi all'86'. Per la squadra di Allegri è la seconda sconfitta in due partite.

Quanti punti hanno Inter e Napoli in Champions League?

Dopo la seconda giornata della fase campionato di Champions League 2026-2027, Inter e Napoli hanno zero punti. L'Inter ha perso 2-1 a Madrid contro il Real e 3-4 in casa con il Club Brugge, il Napoli è stato battuto dall'Arsenal al Maradona e 3-1 dal Villarreal.