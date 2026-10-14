Mercoledì 14 ottobre 2026 tocca a Como e Roma nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Alle 18.45 il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord, in diretta su Sky Sport. Alle 21 all'Olimpico la Roma ospita il Real Madrid di José Mourinho, in esclusiva su Prime Video.

Feyenoord-Como: il programma

Il Como arriva a Rotterdam dopo l'esordio da sogno: 4-1 al Lipsia nella prima giornata. Il Feyenoord invece ha perso 5-1 sul campo del Barcellona. Si gioca allo stadio De Kuip, calcio d'inizio alle 18.45.

In campionato la squadra di Cesc Fàbregas viene dallo 0-0 casalingo con la Roma.

Feyenoord-Como, le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Mármol, Javi Lopez; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

Nel Como Baturina dovrebbe prendere il posto di Caqueret, che non è nella lista Uefa, e Valle quello di Kaiki sulla sinistra.

Feyenoord-Como, dove vederla

La partita è in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253). In streaming è disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW.

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Nico Paz (depositphotos)

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Roma-Real Madrid: il programma

All'Olimpico, alle 21, la Roma di Gian Piero Gasperini affronta il Real Madrid. Per José Mourinho è un ritorno nello stadio dove ha allenato i giallorossi, stavolta sulla panchina dei blancos.

Le due squadre arrivano da percorsi diversi. La Roma ha pareggiato 1-1 sul campo del Fenerbahçe all'esordio, il Real Madrid ha battuto 2-1 l'Inter al Bernabéu. In campionato i giallorossi vengono dallo 0-0 di Como, il Real dall'1-0 sul Villarreal.

Arbitra il francese François Letexier.

Roma-Real Madrid, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, de Roon, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé. Allenatore: José Mourinho.

In porta per la Roma è atteso Gollini. Sulla trequarti giallorossa Soulé è in vantaggio, con Mora e Pellegrini come alternative. Malen è a disposizione: l'espulsione rimediata a Como vale solo per il campionato.

Roma-Real Madrid, dove vederla

Roma-Real Madrid è trasmessa in esclusiva da Prime Video, in streaming per gli abbonati su smart tv, app e sito.

Domande frequenti

A che ora giocano Como e Roma in Champions League oggi?

Mercoledì 14 ottobre 2026 il Como gioca alle 18.45 sul campo del Feyenoord, allo stadio De Kuip di Rotterdam. La Roma scende in campo alle 21 allo stadio Olimpico contro il Real Madrid. Entrambe le partite sono valide per la seconda giornata della fase campionato di Champions League 2026-2027.

Dove vedere Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid in tv?

Feyenoord-Como, alle 18.45 di mercoledì 14 ottobre 2026, è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, in streaming su Sky Go e NOW. Roma-Real Madrid, alle 21, è in esclusiva su Prime Video, visibile in streaming per gli abbonati su smart tv, app e sito.

Come sono andate Como e Roma nella prima giornata di Champions?

Nella prima giornata della fase campionato di Champions League 2026-2027 il Como ha battuto 4-1 il Lipsia, mentre la Roma ha pareggiato 1-1 sul campo del Fenerbahçe. Oggi gli avversari sono il Feyenoord, sconfitto 5-1 dal Barcellona all'esordio, e il Real Madrid, che ha battuto 2-1 l'Inter.