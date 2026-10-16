Hugo Álvarez porta avanti il Celta al 18', Woltemade pareggia al 58' e Kolo Muani, entrato dalla panchina, decide di testa nel recupero su cross di Cambiaso: la Juventus di Spalletti sale a sei punti.

La Juventus batte 2-1 il Celta Vigo, giovedì 15 ottobre 2026 allo stadio Balaídos, nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Gli spagnoli passano al 18' con Hugo Álvarez, Woltemade pareggia al 58' e Kolo Muani firma il sorpasso al 92'. La squadra di Luciano Spalletti resta a punteggio pieno dopo il 5-0 al NEC.

Le formazioni

Spalletti sceglie il 3-4-2-1 con Vicario in porta e la difesa a tre formata da Kalulu, Gatti e Kelly. McKennie e Cambiaso giocano sugli esterni, Sarr e Koopmeiners in mezzo. Conceição e Alajbegović agiscono alle spalle di Woltemade.

Claudio Giráldez schiera il Celta con Radu tra i pali e il tridente Álvarez, Jutglà e Swedberg.

Pubblicità

Il vantaggio del Celta

Il Celta parte meglio. Al 6' Vicario respinge un colpo di testa di Swedberg, al 18' gli spagnoli passano: l'azione nasce sul lato di Kelly, Jutglà supera Kalulu e Hugo Álvarez batte Vicario.

La Juventus prova a reagire con un colpo di testa di Koopmeiners al 24', parato da Radu. Al 40' Woltemade calcia alto da buona posizione. All'intervallo il Celta conduce 1-0.

Woltemade rimette in partita la Juventus

A inizio ripresa Radu respinge due volte Conceição nel giro di un minuto. Al 58' arriva il pareggio: Koopmeiners crossa dalla sinistra, Marcos Alonso sbaglia il controllo e Woltemade calcia di destro per l'1-1.

Al 64' Spalletti cambia l'attacco: escono Conceição e Alajbegović, entrano Nico González e Kolo Muani. Al 70' lascia il campo anche la coppia Gatti-Kelly, sostituita da Bremer e Lucumí. Douglas Luiz rileva Koopmeiners all'82'.

Kolo Muani nel recupero

Nel finale Nico González sfiora il palo con un sinistro. Al 92' Cambiaso crossa dalla sinistra e Kolo Muani anticipa Marcos Alonso di testa: è il gol del 2-1 che chiude la rimonta.

L'arbitro olandese Van der Eijk ammonisce Swedberg e Moriba nel Celta, Kelly e Lucumí nella Juventus.

Juventus a sei punti, giovedì arriva il Rennes

Con questa vittoria la Juventus sale a sei punti dopo due giornate. Il Celta, battuto all'esordio dall'Omonia, resta a zero. I bianconeri tornano in campo in Europa League giovedì 22 ottobre alle 18.45, all'Allianz Stadium contro il Rennes.

Domande frequenti

Come è finita Celta Vigo-Juventus in Europa League?

Celta Vigo-Juventus è finita 1-2, giovedì 15 ottobre 2026 allo stadio Balaídos, nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Il Celta è passato in vantaggio al 18' con Hugo Álvarez, la Juventus ha rimontato con Woltemade al 58' e con Kolo Muani al 92' su assist di Cambiaso.

Chi ha segnato in Celta Vigo-Juventus?

In Celta Vigo-Juventus 1-2 hanno segnato Hugo Álvarez al 18' per il Celta, Woltemade al 58' e Kolo Muani al 92' per la Juventus. Woltemade ha sfruttato un errore di Marcos Alonso su cross di Koopmeiners, Kolo Muani, entrato al 64', ha segnato di testa su cross di Cambiaso.

Quanti punti ha la Juventus in Europa League?

Dopo due giornate della fase campionato di Europa League 2026-2027 la Juventus ha sei punti, frutto del 5-0 al NEC all'esordio e del 2-1 sul campo del Celta Vigo del 15 ottobre 2026. Il Celta Vigo resta a zero punti dopo la sconfitta della prima giornata contro l'Omonia.

Quando gioca la Juventus la prossima partita di Europa League?

La Juventus torna in campo in Europa League giovedì 22 ottobre 2026 alle 18.45 all'Allianz Stadium di Torino contro il Rennes, nella terza giornata della fase campionato. I bianconeri di Spalletti arrivano alla sfida a punteggio pieno, con sei punti conquistati nelle prime due partite.