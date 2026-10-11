Dal "mattone" Motorola da quasi 800 grammi ai telefonini a conchiglia, fino agli smartphone da 6,9 pollici: in cinquant'anni il cellulare ha cambiato taglia due volte, e ogni volta per un motivo preciso.

I cellulari sono nati grandi e pesanti, con il Motorola DynaTAC 8000X del 1983 che pesava circa 785 grammi. Negli anni Novanta sono diventati piccoli e leggeri, fino agli 88 grammi del Motorola StarTAC. Con il touchscreen sono tornati a crescere, perché lo schermo è diventato il telefono: oggi i modelli di punta arrivano a 6,9 pollici.

Gli anni del "mattone"

La storia comincia a New York il 3 aprile 1973. Martin Cooper, ricercatore di Motorola, fece la prima telefonata da un cellulare e chiamò Joel Engel dei Bell Labs, l'azienda rivale. Il prototipo pesava più di un chilo e ricordava una mattonella.

Il primo cellulare in vendita arrivò dieci anni dopo, nel 1983. Il Motorola DynaTAC 8000X misurava 30 centimetri di altezza, pesava circa 785 grammi e costava oltre 3.000 dollari. In cambio offriva meno di un'ora di conversazione. Era uno status symbol da film sulla finanza anni Ottanta.

La corsa al telefonino più piccolo

Negli anni Novanta la gara si ribaltò: vinceva chi rimpiccioliva di più. Il simbolo di quella stagione fu il Motorola StarTAC, presentato nel gennaio 1996. Si chiudeva a conchiglia e nella versione più leggera pesava circa 88 grammi, quasi nove volte meno del DynaTAC.

In quegli anni il telefono serviva a chiamare e a mandare sms. Lo schermo mostrava un numero, un nome, poche righe di testo. Tutto lo spazio in più era peso inutile, e i produttori se ne liberavano a ogni nuovo modello. Il cellulare si poteva infilare nel taschino della camicia, e per molti era proprio questo il punto.

Il touchscreen cambia le regole

La svolta arrivò il 9 gennaio 2007, quando Steve Jobs presentò il primo iPhone. Aveva uno schermo da 3,5 pollici e niente tasti fisici: la tastiera diventava un disegno sul display. Da quel momento lo schermo diventò il centro del telefono.

Più grande lo schermo, più comodo diventava leggere, scrivere, guardare foto e navigare. Nel settembre 2011, alla fiera IFA di Berlino, Samsung presentò il Galaxy Note con un display da 5,3 pollici. Qualcuno lo chiamò tablet più che telefono. Il pubblico invece lo premiò, e il termine "phablet" entrò nel vocabolario.

Perché oggi i telefoni sono di nuovo grandi

Lo smartphone ha preso il posto di molti altri oggetti: televisore, macchina fotografica, navigatore, lettore di libri. Chi guarda serie in streaming e scorre i social per ore vuole uno schermo ampio. E un telefono più grande ha più spazio per batterie capienti e fotocamere sempre più elaborate.

Già nel gennaio 2022 la società di analisi Omdia indicava in 6,3 pollici la diagonale media degli schermi degli smartphone. Oggi l'iPhone 18 Pro Max, uscito il 18 settembre 2026, ha un display da 6,9 pollici. Rispetto al DynaTAC c'è però una differenza enorme: pesa 249 grammi, meno di un terzo del "mattone" del 1983, e lo schermo occupa oltre il 90% della parte frontale.

Che fine hanno fatto i telefoni piccoli

Chi preferisce un cellulare compatto oggi ha meno scelta. Apple ha tolto dal listino l'ultimo iPhone mini, il 13 mini da 5,4 pollici, nel settembre 2023. Il modello e il suo predecessore, il 12 mini, erano stati gli iPhone meno venduti nei rispettivi anni.

Nel 2026 "compatto" vuol dire uno schermo tra 6 e 6,4 pollici, come quelli dell'iPhone 17 o del Google Pixel 10a. Chi vuole davvero un telefono piccolo in tasca guarda ai pieghevoli a conchiglia, come il Samsung Galaxy Z Flip7 o il Motorola razr 60 Ultra. Chiusi ricordano i telefonini anni Novanta, aperti offrono uno schermo da smartphone grande. È il modo in cui il mercato prova a mettere d'accordo le due epoche.

Domande frequenti

Quanto pesava il primo cellulare della storia?

Il primo cellulare messo in vendita, il Motorola DynaTAC 8000X del 1983, pesava circa 785 grammi e misurava 30 centimetri di altezza. Costava oltre 3.000 dollari e garantiva meno di un'ora di conversazione. Il prototipo usato da Martin Cooper per la prima telefonata, il 3 aprile 1973, superava il chilo.

Perché i cellulari degli anni Novanta erano così piccoli?

Negli anni Novanta il cellulare serviva soprattutto per telefonare e mandare sms, e lo schermo mostrava poche righe di testo. I produttori puntavano quindi su peso e ingombro: il Motorola StarTAC del 1996, a conchiglia, pesava circa 88 grammi nella versione più leggera, quasi nove volte meno del DynaTAC 8000X.

Perché gli smartphone di oggi sono così grandi?

Con il touchscreen, arrivato in massa con il primo iPhone del 2007, lo schermo è diventato il telefono stesso. Oggi lo smartphone serve per video, social, foto e navigazione, attività che richiedono un display ampio. Un telefono più grande ospita anche batterie più capienti e fotocamere più complesse. I modelli di punta arrivano a 6,9 pollici.

Esistono ancora smartphone piccoli nel 2026?

Pochi. Apple ha tolto dal listino l'ultimo iPhone mini nel 2023, e oggi i modelli considerati compatti hanno schermi tra 6 e 6,4 pollici, come iPhone 17 e Google Pixel 10a. L'alternativa per chi vuole un telefono piccolo da chiuso sono i pieghevoli a conchiglia, come Samsung Galaxy Z Flip7 e Motorola razr 60 Ultra.