La serie classica, I Capitoli di Ade e il prequel The Lost Canvas riuniti per la prima volta in un'unica proposta. Domenica 1° novembre al Cinema Astra di Lucca il talk con Jake La Furia e Maurizio Merluzzo, condotto da Giorgia Vecchini.

I Cavalieri dello Zodiaco festeggiano 40 anni dal debutto in Giappone e arrivano su Sky e in streaming su NOW con un boxset disponibile dal 24 ottobre 2026. Sono 171 episodi, dalla serie classica a I Capitoli di Ade fino al prequel The Lost Canvas. Dal 24 al 31 ottobre Sky Collection accompagna il lancio con una settimana di maratona evento.

171 episodi tra Cosmo e Settimo Senso

Il Cosmo, il Settimo Senso, le epiche battaglie per difendere Atena: la leggenda dei Cavalieri dello Zodiaco torna in un boxset che riunisce per la prima volta l'intera epopea classica. Dentro ci sono:

I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya , la serie originale in 114 episodi;

, la serie originale in 114 episodi; I Capitoli di Ade , il capitolo finale della saga classica in 31 episodi;

, il capitolo finale della saga classica in 31 episodi; Saint Seiya: The Lost Canvas, il prequel in 26 episodi.

La serie originale e la Guerra Galattica

Al centro dei 114 episodi della serie originale ci sono i Cavalieri dello Zodiaco, chiamati a difendere la Terra e a contendersi la Sacra Armatura d'Oro di Sagitter nella Guerra Galattica che prende il via a Nuova Luxor.

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Un'avventura che intreccia combattimenti, destino e mitologia e che ha dato vita a un universo narrativo diventato un riferimento per gli appassionati di anime. La serie è tratta dal manga di Masami Kurumada ed è una produzione Toei Animation.

I Capitoli di Ade, la nuova Guerra Sacra

Il viaggio prosegue con I Capitoli di Ade, il capitolo finale della saga classica in 31 episodi. Il re degli inferi scatena le sue armate e dà inizio a una nuova Guerra Sacra, 243 anni dopo la precedente.

Atena e i suoi Cavalieri devono affrontare una minaccia che li metterà alla prova, oltre a molte vecchie conoscenze. Anche il sequel è una produzione Toei Animation.

The Lost Canvas, il prequel nel Settecento

Completa il boxset Saint Seiya: The Lost Canvas, prequel in 26 episodi creato da Kurumada con Shiori Teshirogi e prodotto da TMS Entertainment.

La storia riporta le lancette al diciottesimo secolo, 243 anni prima degli eventi della serie originale. Protagonisti sono i giovani Tenma, Sasha e suo fratello maggiore Alone, raccontati durante la formazione al Santuario. Lì scopriranno il loro destino mitologico, che li porterà al centro dello scontro tra bene e male e alle origini della saga classica.

L'evento a Lucca Comics & Games con Jake La Furia e Maurizio Merluzzo

Domenica 1° novembre Sky e NOW celebrano l'anniversario a Lucca Comics & Games. Alle 13.30 al Cinema Astra due grandissimi fan dell'anime, Jake La Furia e Maurizio Merluzzo, dialogano con Giorgia Vecchini sulla loro esperienza personale e sui ricordi legati alla serie. A seguire, la proiezione dei primi due episodi.

Dove vedere I Cavalieri dello Zodiaco

I Cavalieri dello Zodiaco Boxset dal 24 ottobre 2026 su Sky e in streaming su NOW Episodi 171: serie originale (114), I Capitoli di Ade (31), The Lost Canvas (26) Maratona evento Sky Collection, dal 24 al 31 ottobre 2026 Evento domenica 1° novembre, ore 13.30, Cinema Astra, Lucca Comics & Games Ospiti a Lucca Jake La Furia e Maurizio Merluzzo con Giorgia Vecchini Produzione Toei Animation (serie originale e I Capitoli di Ade), TMS Entertainment (The Lost Canvas)

Domande frequenti

Dove vedere I Cavalieri dello Zodiaco in streaming?

Dal 24 ottobre 2026 I Cavalieri dello Zodiaco sono disponibili su Sky e in streaming su NOW con un boxset di 171 episodi: la serie originale, I Capitoli di Ade e il prequel The Lost Canvas. Dal 24 al 31 ottobre Sky Collection propone anche una settimana di maratona evento.

Quanti episodi ci sono nel boxset dei Cavalieri dello Zodiaco su Sky?

Il boxset dei Cavalieri dello Zodiaco su Sky e NOW conta 171 episodi: 114 della serie originale I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya, 31 de I Capitoli di Ade, capitolo finale della saga classica, e 26 del prequel Saint Seiya: The Lost Canvas, ambientato nel diciottesimo secolo.

Cosa succede a Lucca Comics per i 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco?

Domenica 1° novembre 2026 a Lucca Comics & Games Sky e NOW celebrano i 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco con un talk alle 13.30 al Cinema Astra. Jake La Furia e Maurizio Merluzzo raccontano i loro ricordi della serie con Giorgia Vecchini, poi la proiezione dei primi due episodi.